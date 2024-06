Anteprima Austria - Francia Giornata 1 Gruppo E EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Austria e Francia si affrontano nella loro prima partita del Gruppo D di UEFA EURO 2024 lunedì 17 giugno.

Austria - Francia in breve Quando: lunedì 17 giugno (fischio d'inizio 21:00 CET)

Dove: Düsseldorf Arena

Cosa: UEFA EURO 2024 Gruppo D Giornata 1

Guida alla partita

L'Austria è alla sua quarta partecipazione alle fasi finali di EURO, la terza consecutiva, ma nella partita d'esordio affronta una delle squadre più competitive d'Europa. La Francia partecipa all'undicesimo EURO e ha raggiunto la finale in tre degli ultimi quattro grandi tornei: ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, ma ha subito sconfitte nelle finali di EURO 2016 e 2022. L'unica eccezione a questa striscia è arrivata a EURO 2020, quando è stata eliminata dalla Svizzera negli ottavi di finale.

Entrambe le squadre si sono qualificate in modo convincente, con l'Austria a un solo punto di distanza dal Belgio, vincitore del girone, mentre i Bleus sono stati impeccabili, lasciando per strada solo due punti. Tuttavia, il Gruppo D è insidioso, con sfida difficili contro Polonia e Paesi Bassi. Per entrambe le squadre sarà quindi fondamentale partire bene.

Tutti i gol dell'Austria nel cammino verso la Germania

Probabili formazioni

Austria: Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé

Stato di forma

Austria:

Form (tutte le competizioni dalla più recente): PVVVVV

Francia:

Form (tutte le competizioni dalla più recente): PVVSPV

Tutti i gol della Francia nel cammino verso la Germania

Le parole dei Ct

Ralf Rangnick, Ct Austria: "Al completo, siamo una squadra difficile da battere. Siamo in grado di competere con chiunque ad alto livello. Lo abbiamo visto durante le amichevoli contro Germania e Italia [negli ultimi due anni], ma anche durante le qualificazioni a EURO contro la Svezia. Anche contro il Belgio, stavamo per ribaltare il risultato a nostro favore nella seconda partita. Non siamo a EURO solo per partecipare. Vogliamo dimostrare cosa possiamo fare. Siamo consapevoli che il nostro girone non è affatto facile. D'altra parte, abbiamo fiducia in noi stessi e crediamo di poterci qualificare al prossimo turno".

Didier Deschamps, Ct Francia: "L'Austria è una squadra che viene sottovalutata. Negli ultimi anni sono migliorati. Li abbiamo affrontati in Nations League e abbiamo potuto constatare la loro qualità. È una nazionale europea di grande talento, in costante evoluzione. Avremo bisogno di tutta la nostra forza e anche della giusta mentalità, senza pensare che, siccome siamo la Francia, la partita sia già vinta prima ancora di giocarla".