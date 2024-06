Romania - Ucraina, anteprima prima giornata Gruppo E EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Romania e Ucraina si affronteranno lunedì 17 giugno nella prima partita del Gruppo E di UEFA EURO 2024.

Romania - Ucraina in breve Quando: lunedì 17 giugno (15:00 CET)

Dove: Munich Football Arena

Cosa: prima giornata Gruppo E UEFA EURO 2024

Dove guardare Romania - Ucraina in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

La Romania partecipa al suo sesto EURO, ma il primo dal 2016, mentre l'Ucraina disputa il quarto Campionato Europeo UEFA consecutivo. Entrambi gli allenatori, Edward Iordănescu e Serhiy Rebrov, sono alla prima esperienza in un torneo importante. Per Iordănescu sarà emozionante diventare il primo allenatore della Romania a un EURO dopo suo padre Anghel nel 2016.

I Tricolorii hanno disputato un ottimo cammino di qualificazione, vincendo il proprio girone e rimanendo imbattuti, subendo solo cinque gol in dieci partite. L'Ucraina invece ha faticato per arrivare al terzo posto dietro Inghilterra e Italia, per poi eliminare Bosnia-Erzegovina e Islanda negli spareggi.

Tutti i gol della Romania nelle qualificazioni a EURO 2024

Probabili formazioni

Romania: Nița; Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu; Marius Marin, Răzvan Marin; Stanciu, Man, Drăguș, Mihăila

Ucraina: Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Stato di forma

Tutti i gol dell'Ucraina nelle qualificazioni a EURO 2024

Romania:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPSPVV

Ucraina:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSPVVP

Le parole degli allenatori

Edward Iordănescu, allenatore Romania: "Vogliamo restare in Germania il più a lungo possibile, questo è certo, e per restare qui a lungo dobbiamo ottenere risultati, ma abbiamo imparato a fare un passo alla volta. Ogni partita cerchiamo di essere la migliore versione di noi stessi, di dare il massimo, di andare in campo con classe e responsabilità, oltre che con rispetto per gli avversari... ma anche di essere sicuri di noi stessi. Se ogni giocatore fa la sua parte, come so che questa squadra è in grado di fare, sono sicuro che possiamo ottenere grandi risultati attraverso le nostre prestazioni".

Serhiy Rebrov, allenatore Ucraina: "Tutti i nostri avversari a EURO sono molto forti, compresa la Romania che si è qualificata come prima del girone. Noi dobbiamo concentrarci sulle nostre prestazioni. Sì, ci sono molti grandi giocatori nella squadra rumena. Forse non rappresentano squadre di alto livello, ma tutti i loro calciatori giocano all'estero o in Romania in buoni club".