La piattaforma di rivendita biglietti per UEFA EURO 2024 apre i battenti

La piattaforma di rivendita ufficiale di UEFA EURO 2024 è aperta. I possessori di biglietti avranno la possibilità di rivenderli al valore nominale ad altri tifosi. Ciò significa che i tifosi che non ci sono riusciti finora potranno acquistare i biglietti a partire dal 13 marzo.

Piattaforma di rivendita biglietti EURO 2024

La piattaforma di rivendita ufficiale è l'unica autorizzata a rivendere i biglietti per UEFA EURO 2024. Si ricorda ai tifosi di non utilizzare altre piattaforme, per evitare di incappare in biglietti non validi.

Per i tifosi che desiderano vendere i biglietti

• La piattaforma di rivendita sarà aperta fino all'11 marzo alle 11:00 CET per consentire ai possessori di biglietti di metterli in lista.

• I possessori di biglietti possono mettere in lista un numero qualsiasi di biglietti che desiderano vendere.

• I biglietti invenduti rimarranno all'acquirente originale.

Per i tifosi che desiderano acquistare i biglietti

• La piattaforma di rivendita sarà aperta dal 13 marzo alle 11:00 CET al 14 marzo alle 11:00 CET.

• I biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo.

• Vista la richiesta record di biglietti durante le precedenti fasi di vendita, si prevedono lunghe attese. La UEFA indicherà la disponibilità dei biglietti su EURO2024.com/tickets poco prima dell'apertura della piattaforma di rivendita.

Ulteriori dettagli

Come per EURO 2020, a marzo ci saranno più finestre di rivendita per i tifosi che desiderano vendere e acquistare i biglietti; altre fasce orarie saranno annunciate su EURO2024.com/tickets. Il motivo dell'apertura della piattaforma di rivendita in fasce orarie predefinite è quello di evitare che i tifosi debbano costantemente verificare la disponibilità di nuovi biglietti.

Se i biglietti vengono rimessi in rivendita dai tifosi delle federazioni nazionali che partecipano all'evento, saranno venduti in un iter separato ai tifosi della stessa squadra.

Per dare al maggior numero possibile di tifosi l'opportunità di vedere il torneo dal vivo, il numero di biglietti acquistabili sarà limitato a 12 biglietti in totale e a un massimo di quattro biglietti per partita.

Per informazioni sulla vendita dei pacchetti hospitality ufficiali di UEFA EURO 2024, visita 2024-hospitality.com.