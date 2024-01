Albania: record e statistiche a EURO

GENERALE

Miglior piazzamento: fase a gironi (2016)

Partecipazioni a EURO: 1

EURO ospitati: N/A

Bilancio complessivo: G3 V1 P0 S2 GF1 GS3

Bilancio fase a gironi: G3 V1 P0 S2 GF1 GS3

Bilancio fase a eliminazione diretta: N/A

Piazzamenti a EURO

1960 non qualificata

1964 non qualificata

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 non ha partecipato

1980 non ha partecipato

1984 non qualificata

1988 non qualificata

1992 non qualificata

1996 non qualificata

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 non qualificata

2012 non qualificata

2016 fase a gironi

2020 non qualificata

Tutti i gol dell'Albania nel cammino verso Germania 2024

RECORD E STATISTICHE

Vittoria più larga

1-0: Albania - Romania, 19/06/2016 (fase a gironi)



Sconfitta più larga

2-0: Francia - Albania, 15/06/2016 (fase a gironi)

Pareggio con più goldraws

N/A

Partita con più gol

2 gol: 0-2 contro Francia, 15/06/2016 (fase a gironi)

Più gol subiti in un EURO

1 in 3 partite nel 2016 (media 0,33)

Meno gol segnati in un EURO

1 in 3 partite nel 2016 (media 0,33)



Più marcatori diversi in un EURO

1: 2016



Meno marcatori diversi in un EURO

1: 2016

RECORD E STATISTICHE FASE A GIRONI

Partecipazioni: 1 (2016)

Qualificazioni: N/A

Primi posti: N/A

Secondi posti: N/A

Fase a gironi da imbattuta: N/A

Fase a gironi senza vittorie: N/A

Miglior fase a gironi: G3 V1 P0 S2 GF1 GS3 (2016)

Peggior fase a gironi: G3 V1 P0 S2 GF1 GS3 (2016)

Qualificazione con meno punti: N/A

Mancata qualificazione con più punti: 3 (2016)

Vittoria più larga

1-0: Albania - Romania, 19/06/2016 (fase a gironi)



Sconfitta più larga

2-0: Francia - Albania, 15/06/2016 (fase a gironi)

Pareggio con più gol

N/A

Partita con più gol

2 gol: 0-2 contro Francia, 15/06/2016 (fase a gironi)

Più gol segnati nel girone

1: 2016

Più gol subiti nel girone

3: 2016

Meno gol segnati nel girone

1: 2016

Meno gol subiti nel girone

3: 2016

EURO 2016: Romania - Albania 0-1 

BILANCIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

N/A

Quarti di finale

N/A

Semifinale

N/A



Finale

N/A



Vittoria più larga

N/A

Sconfitta più larga

N/A

Partita con più gol

N/A



Supplementari

N/A



RECORD PER GIOCATORI

Presenze

3: Amir Abrashi

3: Ansi Agolli

3: Etrit Berisha

3: Elseid Hysaj

3: Ermir Lenjani

3: Mergim Mavraj

3: Odise Roshi

3: Armando Sadiku

Gol

1: Armando Sadiku

Più tornei con gol

1: Armando Sadiku

Più giovane a giocare in una fase finale EURO

22 anni e 130 giorni: Elseid Hysaj (contro Svizzera, EURO 2016)

22 anni e 264 giorni: Arlind Ajeti (contro Francia, EURO 2016)

22 anni e 339 giorni: Ergys Kace (contro Svizzera, EURO 2016)

MArcatore più giovane in una fase finale EURO

25 anni e 23 giorni: Armando Sadiku (contro Romania, EURO 2016)

Più anziano a giocare in una fase finale EURO

33 anni e 252 giorni: Ansi Agolli (contro Romania, EURO 2016)

32 anni e 328 giorni: Lorik Cana (contro Romania, EURO 2016)

32 anni e 151 giorni: Burim Kukeli (contro Francia, EURO 2016)

Marcatore più anziano in una fase finale EURO

25a 23g: Armando Sadiku (contro Romania, EURO 2016)

Gol più veloce

43 min: Armando Sadiku (contro Romania, EURO 2016)

L'Albania festeggia la qualificazione a EURO 2024

ALLENATORI

Più fasi finali

1: Gianni De Biasi (2016)

Più partite

3: Gianni De Biasi (2016)

Più vittorie

1: Gianni De Biasi (2016)

Allenatore più giovane

59a 361g: Gianni De Biasi (contro Svizzera, EURO 2016)

Allenatore più anziano

60a 3g: Gianni De Biasi (contro Romania, EURO 2016)

RIGORI

Rigori a favore: 0

Rigori contro: 0

Calci di rigore

N/A



TUTTE LE PARTITE A EURO

2016

11/06/2016: Albania - Svizzera 0-1 (fase a gironi, Lens Agglo)

15/06/2016: Francia - Albania 2-0 (fase a gironi, Marsiglia)

19/06/2016: Romania - Albania 0-1 (fase a gironi, Lione)