Scozia: record e statistiche a EURO

GENERALE

Miglior piazzameto: fase a gironi 1992, 1996, 2020

Partecipazioni a EURO: 3

EURO ospitati: N/A

Bilancio complessivo: G9 V2 P2 S5 GF5 GS10

fase a gironi record: G9 V2 P2 S5 GF5 A10

Bilancio fase a eliminazione diretta: N/A

Piazzamenti a EURO

1960 non ha partecipato

1964 non ha partecipato

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 non qualificata

1980 non qualificata

1984 non qualificata

1988 non qualificata

1992 fase a gironi

1996 fase a gironi

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 non qualificata

2012 non qualificata

2016 non qualificata

2020 fase a gironi

Tutti i gol della Scozia verso Germania 2024

RECORD PER SQUADRA

Vittoria più ampia

3-0: Scozia - Commonwealth of Independent States, 18/06/1992 (fase a gironi)

Sconfitta più ampia

3-1: Croazia - Scozia, 22/06/2021 (fase a gironi)

2-0: tre volte, la più recente contro Cechia, 14/06/2021 (fase a gironi)

Pareggio con più gol

0-0: due volte, l'ultima Inghilterra - Scozia, 18/06/2021 (fase a gironi)

Partita con più gol

4 gol: Croazia - Scozia 3-1, 22/06/2021 (fase a gironi)

Più gol segnati in un EURO

3 gol in 3 partite nel 1992 (media 1,00)

Meno gol segnati in un EURO

1 gol in 3 partite nel 1996 (media 0,33)

1 gol in 3 partite nel 2020 (media 0,33)

Più marcatori diversi in un EURO EURO

3: 1992

Meno marcatori diversi in un EURO

1: 1996, 2020

I gol classici della Scozia

RECORD E STATISTICHE FASE A GIRONI

Partecipazioni: 3 (1992, 1996, 2020)

Qualificazioni dai gironi: 0

Gironi vinti: 0

Secondi posti nei gironi: 0

Fase a gironi da imbattuta: 0

Fase a gironi senza vittorie: 1 (2020)

Miglior bilancio fase a gironi: G3 V1 P1 S1 GF1 GS2 (1996)

Peggior bilancio fase a gironi: G3 V0 P1 S2 GF1 GS5 (2020)

Qualificazione con meno punti: N/A

Mancata qualificazione con più punti: 4 (1996)

Vittoria più ampia

3-0: Scozia - Commonwealth of Independent States, 18/06/1992

Sconfitta più ampia

3-1: Croazia - Scozia, 22/06/2021

2-0: tre volte, l'ultima contro Cechia, 14/06/2021

Partita con più gol

4 gol: Croazia - Scozia 3-1, 22/06/2020

Più gol segnati nel girone

3: 1992

Più gol subiti nel girone

5: 2020

Meno gol segnati nel girone

1: 1996, 2020

Meno gol subiti nel girone

2: 1996

BILANCIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

N/A

Highlights: la vittoria della Scozia sulla Spagna nelle qualificazione

RECORD PER GIOCATORI

Più prezenze

6: Andy Goram

6: Gary McAllister

6: Stuart McCall

Più gol

1: Brian McClair

1: Paul McStay

1: Ally McCoist

1: Gary McAllister

1: Callum McGregor

Triplette

N/A

Più tornei con gol

1: Gary McAllister (1992)

1: Brian McClair (1992)

1: Paul McStay (1992)

1: Ally McCoist (1996)

1: Callum McGregor (2020)

RIGORI

Calci di rigore

N/A

TUTTE LE PARTITE GIOCATE A EURO

1992

12/06/1992: Paesi Bassi - Scozia 1-0 (girone, Göteborg)

15/06/1992: Scozia - Germania 0-2 (girone, Norrköping)

18/06/1992: Scozia - Comunità degli Stati Indipendenti 3-0 (girone, Norrköping)

1996

10/06/1996: Paesi Bassi - Scozia 0-0 (girone, Birmingham)

15/06/1996: Scozia - Inghilterra 0-2 (girone, Londra)

18/06/1996: Scozia - Svizzera 1-0 (girone, Birmingham)

2020

14/06/2021: Scozia - Cechia 0-2 (girone, Glasgow)

18/06/2021: Inghilterra - Scozia 0-0 (girone, Londra)

22/06/2021: Croazia - Scozia 3-1 (girone, Glasgow)