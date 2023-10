Chi si è qualificato a UEFA EURO 2024?

UEFA EURO 2024 si disputerà in Germania la prossima estate, con 23 contendenti che si uniranno alla nazione ospitante. UEFA.com presenta le squadre che hanno già staccato il biglietto per la fase finale.

Germania

Partecipazioni a EURO: 13, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1972*, 1980*, 1996)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificata come nazione ospitante

Tre volte vincitrice e tre volte seconda, la Germania ospita il suo primo EURO dopo la riunificazione (la Germania Ovest ha ospitato la fase finale nel 1988). È guidata dal 36enne Julian Nagelsmann, ex allenatore di Hoffenheim, Lipsia e Bayern che ha sostituito Hansi Flick il 22 settembre 2023.

*come Germania Ovest

Come funzionano le qualificazioni? La Germania ha un posto assicurato alla fase finale in veste di paese ospitante, mentre altre 20 squadre – le prime due classificate di ogni girone – la raggiungono attraverso le qualificazioni europee. Le ultime tre nazioni verranno decise tramite gli spareggi, determinati dai risultati in UEFA Nations League 2022/23. Per la spiegazione completa e il riepilogo degli spareggi, fare clic qui.

Partecipazioni a EURO: 6, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: vicecampione (1980)

EURO 2020: quarti di finale

Qualificazione: settima giornata

Il 13 ottobre, il Belgio ha battuto 3-2 l'Austria (principale rivale nel Gruppo F) e ha centrato la terza qualificazione consecutiva nella prima stagione del Ct Domenico Tedesco in panchina. I diavoli rossi sono arrivati ai quarti negli ultimi due Europei ma non sono riusciti a superare la fase a gironi di Coppa del Mondo FIFA 2022.

Partecipazioni a EURO: 10, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1984, 2000)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificazione: settima giornata

La Francia, due volte vincitrice, non manca alla fase finale di EURO dal 1988. Padrona di casa nel 2016, quando è stata battuta dal Portogallo in finale, è allenata da Didier Deschamps dal 2012. Si è qualificata il 13 ottobre grazie alla vittoria per 2-1 contro i Paesi Bassi.

Partecipazioni a EURO: 8, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (2016)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificazione: settima giornata

Il 13 ottobre, il Portogallo ha battuto 3-2 la Slovacchia, principale rivale del Gruppo J, e ha raggiunto la prima fase finale con il neo Ct Roberto Martínez. Se convocato, Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto Campionato Europeo, di cui detiene il record di gol (14) e presenze (25) alla fase finale.

