Confermate le fasce per il sorteggio della fase finale di EURO 2024

Il sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2024 si svolgerà ad Amburgo sabato 2 dicembre: le quattro fasce sono state ora confermate.

Dettagli sorteggio EURO

Prima fascia

Germania (paese ospitante)

Portogallo

Francia

Spagna

Belgio

Inghilterra

Seconda fascia

Ungheria

Turchia

Romania

Danimarca

Albania

Austria



Terza fascia

Paesi Bassi

Scozia

Croazia

Slovenia

Slovacchia

Cechia



Quarta fascia

Italia

Serbia

Svizzera

Spareggi vincitore A

Spareggi vincitore B

Spareggi vincitore C



Come funziona il sorteggio di EURO 2024?

Sono necessarie altre sei fasce (A, B, C, D, E, F) per stabilire la posizione della rispettiva squadra in ciascun girone. Le urne B-F contengono quattro palline ciascuna per rappresentare le posizioni disponibili in ciascun gruppo (ad esempio B1, B2, B3 e B4). L'urna A contiene solo tre palline per le posizioni A2, A3 e A4 nel Gruppo A, poiché la Germania occuperà la posizione A1.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com e sull'app ufficiale UEFA EURO 2024 a partire dalle 18:00 CET di sabato 3 dicembre.