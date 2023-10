In vendita i biglietti per EURO 2024: guida completa

I biglietti per EURO 2024 sono in vendita libera?

Sì, le richieste dei biglietti per UEFA EURO 2024 sono iniziate il 3 ottobre 2023 e proseguiranno fino a giovedì 26 ottobre 2023. I dettagli sui biglietti sono stati annunciati per la prima volta il 12 settembre 2023.

Come posso richiedere i biglietti per EURO 2024?

Ai tifosi di tutto il mondo viene data la stessa opportunità di fare domanda attraverso la biglietteria ufficiale UEFA: EURO2024.com/tickets.

Quanti biglietti sono disponibili?

Nel periodo di richiesta, dalle 14:00 CEST del 3 ottobre al 26 ottobre 2023, saranno disponibili oltre 1,2 milioni di biglietti. Oltre l'80% dei 2,7 milioni di biglietti totali sarà destinato ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico.

Quanto costano i biglietti?

In totale, saranno disponibili 270.000 biglietti a 30 euro e un milione di biglietti a meno di 60 euro. Per la finale saranno disponibili 10.000 biglietti a meno di 100 euro.

Quanti biglietti posso richiedere?

Per favorire l'accesso del maggior numero possibile di tifosi, gli interessati potranno richiedere un massimo di quattro biglietti a partita. Inoltre, verranno assegnati solo i biglietti per una partita al giorno per richiedente.

I biglietti vengono venduti in base all'ordine di richiesta?

No, i biglietti verranno assegnati tramite un'estrazione equa e trasparente. Ogni richiedente avrà le stesse possibilità di successo, indipendentemente da quando ha presentato la domanda tra il 3 e il 26 ottobre 2023.

Sono disponibili biglietti per disabili?

Sì, la UEFA metterà a disposizione i biglietti per i tifosi disabili in ogni partita. Indipendentemente dalla posizione all'interno dello stadio, questi biglietti avranno un prezzo corrispondente alla categoria più economica. I tifosi disabili potranno richiedere anche il biglietto omaggio per un accompagnatore.

Ci sarà un'altra possibilità di acquistare i biglietti?

Chi non riuscirà ad aggiudicarsi i biglietti nella fase di ottobre 2023 verrà informato sulla disponibilità di nuovi biglietti (ad esempio per mancati pagamenti di altri tifosi) in base alla sua posizione nella graduatoria dopo l'estrazione. Questi biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo.

Inoltre, un milione di biglietti saranno messi in vendita – in collaborazione con le federazioni nazionali – ai tifosi delle squadre partecipanti dopo il sorteggio della fase finale del 2 dicembre.

I biglietti saranno riservati anche ai tifosi delle nazionali qualificate attraverso gli spareggi per UEFA EURO, in programma il 21 marzo e il 26 marzo 2024.

Ci sarà una piattaforma di rivendita ufficiale?

La piattaforma di rivendita ufficiale consentirà ai tifosi di offrire i propri biglietti per la rivendita al prezzo nominale tramite EURO2024.com/tickets. La piattaforma di rivendita sarà disponibile nella primavera del 2024 e consentirà ai tifosi di acquistare in sicurezza i biglietti da altri tifosi attraverso il canale di vendita ufficiale della UEFA. La UEFA ricorda a tutti i tifosi di richiedere i biglietti solo attraverso la piattaforma ufficiale EURO2024.com/tickets, per eliminare il rischio di acquisire biglietti non validi o fraudolenti e garantire che i venditori ricevano l'intero importo.

E i pacchetti Hospitality?

Per tutti gli stadi, i pacchetti Hospitality saranno venduti da 2024 Hospitality Experience AG, fornitore ufficiale per EURO 2024. Sono disponibili diverse opzioni, come un club più informale e vivace, le business lounge o le più esclusive suite private.

