Ungheria: tutti i record e le statistiche a EURO

GENERALI

Miglior piazzamento: terzo posto (1964)

Presenze a EURO: 4

Edizioni di EURO da nazione ospitante: n/d

Bilancio complessivo: G11 V2 P4 S5 GF14 GS20

Bilancio fase a gironi: G6 V1 P4 S1 GF9 GS10

Bilancio fase a eliminazione diretta: G5 V1 P0 S4 GF5 GS10

Statistiche EURO per EURO

1960 non qualificata

1964 terzo posto

1968 non qualificata

1972 quarto posto

1976 non qualificata

1980 non qualificata

1984 non qualificata

1988 non qualificata

1992 non qualificata

1996 non qualificata

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 non qualificata

2012 non qualificata

2016 ottavi di finale

Il cammino dell'Ungheria verso EURO 2024: tutti i gol

RECORD SQUADRA

Vittorie più ampie

3-1: Ungheria - Danimarca, 20/06/1964 (finale terzo posto)

2-0: Ungheria - Austria, 14/06/2016 (fase a gironi)

Sconfitta più pesante

4-0: Belgio - Ungheria, 26/06/2016 (ottavi di finale)



Pareggio con più gol

3-3: Ungheria - Portogallo, 22/06/2016 (fase a gironi)



Partita con più gol

6 gol: 3-3 - Portogallo, 22/06/2016 (fase a gironi)

Maggior numero di gol segnati a EURO

6 gol in 4 partite nel 2016 (media 1,50)



Minor numero di gol segnati a EURO

1 goal in 2 partite nel 1972 (media 0,50)



Maggior numero di marcatori diversi a EURO

4: 2016

Minor numero di marcatori diversi a EURO

1: 1972

Tutti i gol dell'Ungheria a EURO 2020

STATISTICHE FASE A GIRONI

Presenze: 1 (2016, 2020)

Gironi superati: 1 (2016)

Primi posti nel girone: 1 (2016)

Secondi posti nel girone: n/d

Fasi a gironi senza sconfitte: 1 (2016)

Fasi a gironi senza vittorie: 1 (2020)

Miglior bilancio nel girone: G3 V1 P2 S0 GF6 GS4 (2016)

Peggior bilancio nel girone: G3 V0 P2 S1 GF3 GS6 (2020)

Qualificazione con il minor numero di punti: 5 (2016)

Maggior numero di punti senza qualificazione: 2 (2020)

Vittoria più ampia

2-0: Ungheria - Austria, 14/06/2016



Sconfitta più pesante

3-0: Ungheria - Portogallo, 15/06/2021

Partita con più gol

6 gol: 3-3 contro Portogallo, 22/06/2016

Maggior numero di gol segnati nel girone

6: 2016

Maggior numero di gol subiti nel girone

6: 2020

Minor numero di gol subiti nel girone

4: 2016

Minor numero di gol segnati nel girone

3: 2020

Highlights EURO 2016: Ungheria - Portogallo 3-3

STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

G1 V0 S1

Quarti di finale

n/d

Semifinali

G2 V0 S2

Finale terzo posto

G2 V1 S1



Finali

n/d

Vittoria più ampia

3-1: Ungheria - Danimarca, 20/06/1964 (finale terzo posto)

Sconfitta più pesante

4-0: Belgio - Ungheria, 26/06/2016 (ottavi di finale)

Partita con più gol

4 gol: 3-1 contro Danimarca, 20/06/1964 (finale terzo posto)

4 gol: 0-4 contro Belgio, 26/06/2016 (ottavi di finale)

Tempi supplementari

S contro Spagna 1964 semifinale (1-1 / 1-2)

V contro Danimarca 1964 finale terzo posto (1-1 / 3-1)

RECORD INDIVIDUALI

Maggior numero di presenze

7: Ádám Szalai

6: Ádám Nagy



Maggior numero di gol

2: Balázs Dzsudzsák

2: Ferenc Bene

2: Dezső Novák

2: Ádám Szalai

Triplette

n/d

Maggior numero di tornei con gol

2: Ádám Szalai

CALCI DI RIGORE

Calci di rigore

n/d

Highlights EURO 2016: Austria - Ungheria 0-2

TUTTE LE PARTITE A EURO

1964

17/06/1964: Spagna - Ungheria 2-1 dts (semifinale, Madrid)

20/06/1964: Ungheria - Danimarca 3-1 dts (finale terzo posto, Barcellona)

1972

14/06/1972: Ungheria - Unione Sovietica 0-1 (semifinale, Bruxelles)

17/06/1972: Ungheria - Belgio 1-2 (finale terzo posto, Liegi)

2016

14/06/2016: Austria - Ungheria 0-2 (fase a gironi, Bordeaux)

18/06/2016: Islanda - Ungheria 1-1 (fase a gironi, Marsiglia)

22/06/2016: Ungheria - Portogallo 3-3 (fase a gironi, Lione)

26/06/2016: Ungheria - Belgio 0-4 (ottavi di finale, Tolosa)



2020

15/06/2021: Ungheria - Portogallo 0-3 (fase a gironi, Budapest)

19/06/2021: Ungheria - Francia 1-1 (fase a gironi, Budapest)

23/06/2021: Germania - Ungheria 2-2 (fase a gironi, Monaco di Baviera)