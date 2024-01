Austria: tutti i record e le statistiche a EURO

GENERALI

Miglior piazzamento: ottavi di finale (2020)

Presenze a EURO: 3

Edizioni di EURO da nazione ospitante: 2008 (insieme alla Svizzera, fase a gironi)

Bilancio complessivo: G10 V2 P2 S6 GF7 GS12

Bilancio fase a gironi: G9 V2 P2 S5 GF6 GS10

Bilancio fase a eliminazione diretta: P1 V0 P0 S1 GF1 GS2

Statistiche EURO per EURO

1960 non qualificata

1964 non qualificata

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 non qualificata

1980 non qualificata

1984 non qualificata

1988 non qualificata

1992 non qualificata

1996 non qualificata

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 fase a gironi

2012 non qualificata

2016 fase a gironi

2020 ottavi di finale

Tutti i gol dell'Austria nel cammino verso Germania 2024

RECORD SQUADRA

Vittoria più ampia

3-1: Austria - Macedonia del Nord, 13/06/2021 (fase a gironi)

Sconfitta più pesante

2-0: due volte, la più recente contro l'Olanda, 17/06/2021 (fase a gironi)

Pareggio con più gol

1-1: Austria - Polonia, 12/06/2008 (fase a gironi)

Partita con più gol

4 gol: 3-1 contro la Macedonia del Nord, 13/06/2021 (fase a gironi)

Maggior numero di gol segnati a EURO

5 gol in 4 partite nel 2020 (media 1,25)



Minor numero di gol segnati a EURO

1 gol in 3 partite nel 2008 (media 0,33)

1 gol in 3 partite nel 2016 (media 0,33)

Maggior numero di marcatori diversi a EURO

5: 2020

Minor numero di marcatori diversi a EURO

1: 2008, 2016

Tutti i gol dell'Austria a EURO 2020

STATISTICHE FASE A GIRONI

Presenze: 3 (2008, 2016, 2020)

Gironi superati: 1 (2020)

Primi posti nel girone: 0

Secondi posti nel girone: 1 (2020)

Fasi a gironi senza sconfitte: 0

Fasi a gironi senza vittorie: 2 (2008, 2016)

Miglior bilancio nel girone: V2 P0 S1 GF4 GS3 (2020)

Peggior bilancio nel girone: V0 P1 S2 GF1 GS4 (2016)

Qualificazione con il minor numero di punti: 6 (2020)

Maggior numero di punti senza qualificazione: 1 (2008, 2016)

Vittoria più ampia

3-1: Austria - Macedonia del Nord, 13/06/2021

Sconfitta più pesante

2-0 due volte, l'ultima contro i Paesi Bassi, 17/06/2021 (fase a gironi)

Partita con più gol

4 gol: 3-1 contro Macedonia del Nord, 13/06/2021 (fase a gironi)

Maggior numero di gol segnati nel girone

4: 2020



Maggior numero di gol subiti nel girone

4: 2016

Minor numero di gol segnati nel girone

1: 2008, 2016

Minor numero di gol subiti nel girone

3: 2008, 2020

Guarda lo splendido gol di Schöpf a EURO 2016

STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

P1 V0 S1

Quarti di finale

N/D

Semifinali

N/D

Finale

N/D

Vittoria più ampia

N/D

Sconfitta più pesante

2-1: Italia - Austria, 26/06/2021 (ottavi di finale)

Partita con più gol

3 gol: Italia - Austria, 26/06/2021 (ottavi di finale)

Tempi supplementari

S contro Italia, ottavi di finale 2020 (0-0 / 2-1)

RECORD INDIVIDUALI

Presenze

7 David Alaba, Martin Hinteregger, Marcel Sabitzer

Gol

1 Ivica Vastic, Alessandro Schöpf, Stefan Lainer, Michael Gregoritsch, Marko Arnautović, Christoph Baumgartner, Sasa Kalajdzic

Guarda il gol che è valso a Vastić il record di marcatore più anziano nella storia di EURO

Maggior numero di tornei con gol

1 Ivica Vastic, Alessandro Schöpf, Stefan Lainer, Michael Gregoritsch, Marko Arnautović, Christoph Baumgartner, Sasa Kalajdzic

Giocatori più giovani alla fase finale di EURO

20 anni 353 giorni: Sebastian Prödl (contro Croazia, EURO 2008)

20 anni 364 giorni: Martin Harnik (contro Croazia, EURO 2008)

21 anni 63 giorni: Erwin Hoffer (contro Germania, EURO 2008)

Marcatori più giovani alla fase finale di EURO

21 anni 324 giorni: Christoph Baumgartner (contro Ucraina, EURO 2020)

22 anni 136 giorni: Alessandro Schöpf (contro Islanda, EURO 2016)

23 anni 354 giorni: Sasa Kalajdzic (contro Italia, EURO 2020)

Giocatori più anziani alla fase finale di EURO

38 anni 257 giorni: Ivica Vastic (contro Polonia, EURO 2008)

35 anni e 230 giorni: Andreas Ulmer (contro Paesi Bassi, EURO 2020)

35 anni 97 giorni: Martin Hiden (contro Germania, EURO 2008)

Marcatori più anziani alla fase finale di EURO

38 anni 257 giorni: Ivica Vastic (contro Polonia, EURO 2008)

32 anni 55 giorni: Marco Arnautović (contro Macedonia del Nord, EURO 2020)

28 anni 290 giorni: Stefan Lainer (contro Macedonia del Nord, EURO 2020)



Gol più veloce

18 minuti - Stefan Lainer (contro Macedonia del Nord, EURO 2020)

ALLENATORI

Maggior numero di fasi finali

1: Josef Hickersberger (2008), Marcel Koller (2016), Franco Foda (2020)

Maggior numero di partite

4: Franco Foda (2020)

Maggior numero di vittorie

2: Franco Foda (2020)

Allenatore più giovane

55 anni 216 giorni: Marcel Koller (contro Ungheria, EURO 2016)



Allenatore più anziano

60 anni 54 giorni: Josef Hickersberger (contro Germania, EURO 2008)



CALCI DI RIGORE

A favore: 2

Segnati 1

Sbagliati 1

Contro: 3

Segnati 2

Sbagliati 1

Calci di rigore dopo i 120'

N/D

TUTTE LE PARTITE A EURO

2008

08/06/2008: Austria - Croazia 0-1 (girone, Vienna)

12/06/2008: Austria - Polonia 1-1 (girone, Vienna)

16/06/2008: Austria - Germania 0-1 (girone, Vienna)

2016

14/06/2016: Austria - Ungheria 0-2 (girone, Bordeaux)

18/06/2016: Portogallo - Austria 0-0 (girone, Parigi)

22/06/2016: Islanda - Austria 2-1 (girone, Saint-Denis)

2020

13/06/2021: Austria - Macedonia del Nord 3-1 (girone, Bucarest)

17/06/2021: Olanda - Austria 2-0 (girone, Amsterdam)

21/06/2021: Ucraina - Austria 0-1 (girone, Bucarest)

26/06/2021: Italia - Austria 2-1 dts (ottavi di finale, Londra)