EURO 2024: guida completa

Dove è stato disputato EURO 2024?

La Germania ha ospitato EURO 2024 essendo stata scelta in occasione del meeting del Comitato Esecutivo UEFA del 27 ottobre 2018 a Nyon. L'unica altra nazione candidata era la Turchia. Anche se la Germania Ovest aveva ospitato l'edizione del 1988, il torneo non era mai stato disputato nel paese dopo la riunificazione. In Germania si è svolta anche la Coppa del Mondo FIFA 2006.

Quali erano le date di EURO 2024?

La fase finale di UEFA EURO 2024 è iniziata il 14 giugno ed è terminata il 14 luglio 2024. La fase a gironi si è conclusa il 26 giugno, mentre la fase a eliminazione diretta è iniziata il 29 giugno.

In veste di nazione ospitante, la Germania era testa di serie nel Gruppo A e occupava la posizione A1. Ha giocato la partita inaugurale – vinta 5-1 contro la Scozia – venerdì 14 giugno alla Football Arena di Monaco. La Germania/Germania Ovest ha partecipato a ogni EURO dal 1972. La Germania Ovest ha vinto le edizioni 1972 e 1980, mentre la Germania riunificata ha trionfato a EURO '96.

Chi era qualificato a EURO? Il sorteggio della fase finale del torneo si è svolto sabato 2 dicembre ad Amburgo. Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia*, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina*

Gruppo F: Turchia, Georgia*, Portogallo, Repubblica Ceca *Qualificate attraverso gli spareggi

Qual era il format del torneo?

Il format era identico a quello di UEFA EURO 2020. Le prime due classificate dei sei gironi hanno raggiunto gli ottavi insieme alle quattro migliori terze.

Quando e dove si è giocata la finale di UEFA EURO 2024?

La finale di UEFA EURO 2024 è stata giocata domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino ed è stata vinta dalla Spagna contro l'Inghilterra per 2-1. Le furie rosse sono così diventate la prima squadra a vincere il titolo quattro volte.

Quali erano le città ospitanti di EURO 2024?

Le dieci sedi scelte per ospitare il torneo includevano nove stadi utilizzati ai Mondiali del 2006 più la Düsseldorf Arena.

Eccezionalmente, la Munich Football Arena ha ospitato EURO per la seconda volta consecutiva. Lo stadio del Bayern München era stato infatti uno degli 11 utilizzati a UEFA EURO 2020.

Le città di EURO 2024

Le città che hanno ospitato il torneo erano:

Berlino: Olympiastadion Berlin (attuale capienza: 71.000)

Colonia: Cologne Stadium (43.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62.000)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Francoforte: Frankfurt Arena (47.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (49.000)

Lipsia: Leipzig Stadium (40.000)

Monaco: Munich Football Arena (66.000)

Stoccarda: Stuttgart Arena (51.000)

Le 10 città di UEFA EURO 2024

Quali misure sulla sostenibilità ambientale sono state adottate a EURO?

In linea con le crescenti aspettative della società che vede il calcio dover fare da traino sulla sostenibilità sociale e ambientale, la fase finale di UEFA EURO 2024 ha voluto dare l'esempio attraverso misure e investimenti mirati. Qui puoi consultare la versione integrale della strategia ambientale, sociale e di governance del torneo.

C'erano le Fan Zone di EURO 2024 in Germania?

Ogni città ha accolto i tifosi in zone dedicate con installazioni per il pubblico.

La Fan Zone di Berlino si trovava in Platz der Republik, Berlin-Tiergarten (di fronte al Reichstag)

C’era un pallone ufficiale a EURO 2024?

FUSSBALLLIEBE, il pallone ufficiale di UEFA EURO 2024, è stato presentato a novembre 2023 dalla UEFA e adidas con un evento speciale davanti all'Olympiastadion di Berlino. FUSSBALLLIEBE, che in tedesco significa "amore per il calcio", introduce la tecnologia adidas Connected Ball per la prima volta a UEFA EURO.

Chi era la mascotte di EURO 2024?

La mascotte ufficiale del torneo era un orsetto e si chiamava Albärt. Il nome è stato votato dai lettori di UEFA.com e dagli studenti di tutta Europa attraverso il programma UEFA Football in Schools e ha riscosso il 32% delle preferenze. La mascotte è stata presentata ai tifosi tedeschi a Gelsenkirchen a giugno 2023 prima dell'amichevole della nazionale contro la Colombia.

Albärt, la mascotte ufficiale di UEFA EURO 2024 UEFA via Getty Images

Chi erano gli ambasciatori delle città di EURO 2024?

Berlino: Kevin-Prince Boateng

Colonia: Harald Schumacher

Dortmund: Roman Weidenfeller, Annike Krahn

Dusseldorf: Martina Voss-Tecklenburg, Sandra Mikolaschek, Selin Oruz

Francoforte: Alex Meier, Deborah Levi

Gelsenkirchen: Gerald Asamoah

Amburgo: Patrick Esume

Lipsia: Dr Jörg Junhold, Anja Mittag, Jürgen Zielinski

Monaco: Dr Felix Brych

Stoccarda: Cacau, Niko Kappel, Eli Seitz

C'era un programma volontari a EURO 2024?

Oltre 146.000 appassionati di calcio hanno presentato domanda per fare i volontari a EURO 2024. Successivamente sono stati selezionati 16.000 volontari provenienti da 124 nazioni.

I volontari rappresentavano la Germania nelle dieci città ospitanti durante l'evento, accogliendo ospiti da tutto il mondo, e hanno svolto un ruolo centrale nel rendere EURO aperto a tutti, all'insegna del motto "Uniti dal calcio".

A EURO 2024 ci sono stati 16.000 volontari

C'era un inno ufficiale di EURO 2024?

FIRE - dei produttori italiani Meduza, dei pionieri del pop-rock americano OneRepublic e della cantautrice tedesca Leony - è uscito su tutte le piattaforme di streaming. Il brano, scritto da Ryan Tedder degli OneRepublic e prodotto dai MEDUZA, fondeva la tanto amata produzione house del gruppo italiano, i paesaggi sonori degli OneRepublic e l'esperienza pop di Leony in una traccia che incarnava il fervore e lo spirito degli appassionati di calcio e musica.

C'era anche un torneo eEURO?

UEFA eEURO 2024 è iniziato con le qualificazioni online a marzo 2024 e si è concluso quest'estate con la finale in Germania. EA SPORTS FC™ 24 era la piattaforma ufficiale di UEFA eEURO.