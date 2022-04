Le città di EURO 2024: guida agli stadi

I tre volte campioni della Germania ospiteranno i 17esimi Campionati Europei UEFA nel 2024.

EURO 2024 sarà il primo torneo importante organizzato in Germania dopo la Coppa del Mondo FIFA 2006. Le partite dell'evento clou dell'estate 2024 si svolgeranno in dieci città ospitanti, tra cui la capitale Berlino.

Leggi le nostre guide e scopri la capienza degli stadi, la storia, le partite in programma e le principali attrazioni turistiche di Berlino, Colonia, Monaco, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf.

Scelta come capitale della Germania dopo la riunificazione nel 1990, Berlino è una delle città più interessanti ed eterogenee del paese. Tra le principali attrazioni turistiche di una città ricca di storia e cultura ci sono la Porta di Brandeburgo e la torre della TV, che dai suoi 368 metri di altezza offre una vista a perdita d'occhio.

Olympiastadion Berlin

L'Olympiastadion è il terreno di gioco dell'Hertha ©AFP/Getty Images

Capienza : 70.033 spettatori

70.033 spettatori Squadra: Hertha Berlin

Hertha Berlin Eventi ospitati: finale di Coppa del Mondo FIFA 2006, finale di UEFA Champions League 2015

Olympiastadion Berlin: storia

L'Olympiastadion è lo stadio più grande di EURO 2024 e ha ospitato tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985, oltre a diverse partite di alto profilo a livello europeo e internazionale. Qui è stata giocata la finale della Coppa del Mondo 2006 tra Italia e Francia, mentre nel 2015 il Barcellona ha battuto la Juventus e vinto la finale di UEFA Champions League.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Città con oltre 2000 anni di storia, Colonia è adagiata sul fiume Reno e ha più di un milione di abitanti, oltre al monumento più visitato della Germania: il Duomo (nome ufficiale: chiesa dei Santi Pietro e Maria), patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Cologne Stadium

Colonia ha ospitato alcune partite dei Mondiali 2006

Capienza : 46.922 spettatori

46.922 spettatori Squadra: 1. FC Köln

1. FC Köln Eventi ospitati: finale di UEFA Europa League 2020

Cologne Stadium: storia

Terreno di gioco delI'1. FC Köln, il Cologne Stadium è stato ristrutturato per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2006 e dal 2010 ospita regolarmente la finale di Coppa di Germania femminile. Negli anni nell'impianto ci sono state anche partite di football americano, hockey su ghiaccio e concerti.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Considerata l'epicentro culturale della regione della Ruhr, Dortmund era conosciuta soprattutto per il carbone, l'acciaio e la birra fino a 50 anni fa. Da allora, però, ha saputo evolversi in un importante centro tecnologico, con una vivace scena culturale e un ricco patrimonio sportivo in mostra al Museo del calcio tedesco.

BVB Stadion Dortmund

Il "muro giallo" del Dortmund Bongarts/Getty Images

Capienza : 61.524 spettatori

61.524 spettatori Squadra: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Eventi ospitati: finale di Coppa UEFA 2001

BVB Stadion Dortmund: storia

Tra gli stadi più famosi del calcio mondiale grazie al suo leggendario "Muro Giallo", il BVB Stadion Dortmund è uno dei più grandi di UEFA EURO 2024 e ha ospitato diverse partite di Coppa del Mondo e delle competizioni europee, tra cui la finale di Coppa UEFA 2001 tra Liverpool e Deportivo Alavés.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Capitale della Renania Settentrionale-Vestfalia, Düsseldorf ha 650.000 abitanti e più di 250 fra birrerie e ristoranti nel centro storico, che è soprannominato "il bar più lungo del mondo".

Düsseldorf Arena

La Düsseldorf Arena ospita più di 40.000 spettatori Getty Images

Capienza : 46.264 spettatori

46.264 spettatori Squadra: Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf Eventi ospitati: partite della fase a gironi del Campionato Europeo UEFA 1988 (ex Rheinstadion)

Düsseldorf Arena: storia

La Düsseldorf Arena è lo stadio più piccolo di UEFA EURO 2024 ma ha comunque una capienza di oltre 40.000 spettatori. Attualmente ospita le partite del Fortuna Düsseldorf, che ha giocato per l'ultima volta in Bundesliga nel 2019/20.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Polo mondiale del commercio e della finanza sulle rive del fiume Meno (Main), Francoforte è la quinta città più grande della Germania e, per il suo distintivo skyline, si è guadagnata il soprannome di "Mainhattan".

Frankfurt Arena

La Frankfurt Arena ospiterà EURO 2024 Getty Images

Capienza : 48.057 spettatori

48.057 spettatori Squadra: Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt Eventi ospitati: finale di Coppa UEFA femminile 2002, quarti di Coppa del Mondo 2006

Frankfurt Arena: storia

La Frankfurt Arena, terreno di gioco dell'Eintracht Frankfurt, è stata costruita nel 1925 e ha ospitato numerosi tornei di prestigio, tra cui il Campionato Europeo UEFA 1988 e la Coppa del Mondo 2006.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Gelsenkirchen è nota per la sua tradizione nell'estrazione del carbone e produzione dell'acciaio, ma adesso i turisti possono godere di ampi spazi verdi, teatri e mini crociere in barca, oltre all'inestimabile patrimonio industriale nella regione della Ruhr.

Arena AufSchalke

Gelsenkirchen è lo stadio di casa dello Schalke ©Getty Images

Capienza : 49.471 spettatori

49.471 spettatori Squadra: Schalke

Schalke Eventi ospitati: finale UEFA Champions League 2004, quarti di finale Mondiali FIFA 2006

Storia dell'AufSchalke Arena

L'AufSchalke Arena, inaugurata nell'agosto 2001, è lo stadio di casa dello Schalke, sette volte campione di Germania e vincitore della Coppa UEFA 1996/97. Presenta un tetto retrattile e un campo scorrevole. Cristiano Ronaldo ha scolpito in questo stadio un momento memorabile per il Portogallo quando ha vinto ai rigori contro l'Inghilterra nei Mondiali del 2006.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Terza città europea più grande a non essere una capitale nazionale, Amburgo ha un porto famoso in tutto il mondo, una ricca storia culturale, un'architettura impressionante e una vita notturna che la rendono una città da "lista dei desideri" per molti turisti.

Volksparkstadion Hamburg

Hamburg ha ospitato una partita di qualificazione al Mondiale 2022 Getty Images

Capienza : 50.215 spettatori

50.215 spettatori Squadra: Hamburger SV

Hamburger SV Eventi ospitati: finale Europa League 2010, quarti di finale Mondiale FIFA 2006

Storia del Volksparkstadion Hamburg

Il Volksparkstadion Hamburg è stato inaugurato nel 1953, ma ha ricevuto una significativa ristrutturazione nel 2000. In passato ha ospitato partite dei Campionati Europei UEFA del 1988 e dei Mondiali 1974 e 2006.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Un tempo dimora di Johann Sebastian Bach, Lipsia è una città ricca di cultura e storia. Nel 1989 quando la Germania si avviava all'unificazione, ha ospitato le manifestazioni pacifiche dei cittadini tedeschi divenendo un simbolo del desiderio d'unione dell'epoca.

Leipzig Stadium

Il Leipzig Stadium è stato aperto nel 2004 Getty Images

Capienza : 46.635 spettatori

46.635 spettatori Squadra: RB Leipzig

RB Leipzig Eventi ospitati: partite della fase a gironi e degli ottavi di finale del Mondiale 2006

Storia del Leipzig Stadium

Sede dell'RB Leipzig, squadra della Bundesliga, lo stadio di Lipsia, dotato di un tetto all'avanguardia, è stato inaugurato nel 2004, essendo stato ricostruito all'interno del vecchio Zentralstadion, il più grande stadio dell'ex Germania dell'Est.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Con circa 1,6 milioni di abitanti, Monaco è la terza città più grande della Germania. È una destinazione ricca di storia, gallerie d'arte, parchi e birrerie all'aperto.

Munich Football Arena

Alla Munich Football Arena si sono giocate diverse partite di EURO 2020 UEFA via Getty Images

Capienza : 66.026 spettatori

66.026 spettatori Squadra: Bayern München

Bayern München Eventi ospitati: finale UEFA Champions League 2012, quarti di finale EURO 2020

Storia della Munich Football Arena

Costruita dai due club rivali di Monaco, il Bayern München e il 1860 München, la Munich Football Arena è stata aperta nel 2005, anche se da allora il Bayern ha acquisito la piena proprietà dello stadio. Ha fatto da cornice all'indimenticabile finale di Champions League vinta dal Chelsea ai rigori proprio contro i padroni di casa e ha ospitato diverse partite di UEFA EURO 2020, inclusa la vittoria per 2-1 dell'Italia ai quarti di finale contro il Belgio.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Stoccarda è una grande città industriale e sede di due delle case automobilistiche più famose al mondo, Mercedes e Porsche. I visitatori inoltre possono gustare i pregiati vini locali e assaggiare la rinomata cucina del posto, con la Flädlesuppe (zuppa di frittelle) tra le specialità più richieste.

Stuttgart Arena

Il VfB Stuttgart gioca alla Stuttgart Arena ©Getty Images

Capienza : 50.998 spettatori

50.998 spettatori Squadra: VfB Stuttgart

VfB Stuttgart Eventi ospitati: finale Coppa dei Campioni 1998, finale terzo posto Mondiale 2006

Storia della Stuttgart Arena

La Stuttgart Arena è stata rinnovata e modernizzata più volte da quando è stata costruita nel 1993 e ha ospitato partite dei Mondiali del 1974 e 2006, nonché dei Campionati Europei UEFA 1988.

Partite di EURO 2024

Da stabilire.

Quando si giocherà UEFA EURO 2024?

La fase finale di UEFA EURO 2024 è prevista per giugno e luglio 2024. Le date esatte saranno pubblicate su UEFA.com una volta confermate.

Il sorteggio delle qualificazioni si svolgerà a Francoforte il 9 ottobre 2022, mentre il sorteggio della fase finale sarà a dicembre 2023 ad Amburgo.