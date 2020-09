Amburgo ospiterà il sorteggio di EURO 2024

In seguito a un accordo stipulato tra la UEFA e la città di Amburgo nei giorni scorsi, il sorteggio della fase finale di EURO 2024 si terrà alla Elbe Philharmonic Hall. La cerimonia è in programma a dicembre 2023 e dividerà le 24 migliori squadre europee in sei gironi, mentre il torneo si disputerà nell'estate 2024.

Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, ha commentato: "Non vediamo l'ora che si svolga il sorteggio nella città più a nord tra quelle che ospiteranno EURO. La Elbe Philharmonic Hall è una location spettacolare, con un'architettura unica e una grande reputazione. Con il sorteggio della fase finale, la competizione inizia a scaldare i motori: la cerimonia alla Philharmonic Hall sarà uno splendido biglietto da visita per Amburgo, per la Germania e per tutta Europa".

L'Elbphilharmonie di Amburgo Getty Images

Philipp Lahm, CEO di DFB EURO GmbH e capitano onorario del team DFB, ha dichiarato: "EURO 2024 vuole trascendere i confini e costruire ponti. Ospitare il sorteggio in un luogo di cultura segue lo stesso spirito. Il calcio si trova in tutti i settori della società e la Germania organizzerà un Campionato Europeo per tutti".

Friedrich Curtius, segretario generale della Federcalcio tedesca (DFB), ha aggiunto: "Credo che la scelta della UEFA di organizzare il sorteggio alla Elbe Philharmonic Hall sia azzeccata. Insieme ai nostri partner della città di Amburgo, prepareremo una splendida cornice per questo evento straordinario, con molti ospiti internazionali. In vista di UEFA EURO 2024, vogliamo mandare un segnale da Amburgo e dalla Germania a tutta l'Europa".

Celia Šašić, consigliere speciale di DFB EURO GmbH, ha affermato: "Non vedo l'ora di trovarmi in questo posto fantastico, che simboleggia la grande promessa rappresentata da EURO 2024. Faremo tutto il possibile per soddisfare le grandi aspettative su EURO in Germania e creare qualcosa di durevole per tutta la società, non solo stadi".

Celia Šašić e Philipp Lahm DFB via Getty Images

La Elbphilharmonie è un simbolo di Amburgo fin dal suo completamento a novembre 2016. Con facciate in vetro ispirate alle vele, alle onde e agli iceberg, l'edificio alto 110 m si caratterizza per la sua spettacolarità ed un "monumento culturale per tutti" nel quartiere di HafenCity, sulle rive dell'Elba. Ospita due sale concerti, un hotel e appartamenti. La Great Hall è rivestita da 10.000 pannelli in cartongesso che riflettono il suono in ogni angolo. Grazie ai suoi concerti, la Elbphilharmonie ha meritato fin da subito una grande reputazione che si spinge ben oltre Amburgo e i confini d'Europa.

UEFA EURO 2024 si terra in Germania da giugno a luglio 2024 nelle seguenti città: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda.