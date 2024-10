Cerimonia del Pallone d'Oro 2024: quando e dove, giocatori in lizza, come vengono decisi i premi

In una partnership congiunta tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di France Football e L'Equipe, i premi del Pallone d'Oro 2024 vengono assegnati ai migliori giocatori, allenatori e club dell'anno, al capocannoniere della passata stagione, al miglior portiere, giovane, e al calciatore più impegnato a livello umanitario, il tutto sia a livello maschile che femminile.

Tutti i candidati ai premi

Che cos'è il Pallone d'Oro?

Assegnato annualmente da France Football dal 1956, il Pallone d'Oro® è il più prestigioso riconoscimento a cui un calciatore possa ambire, e tiene conto dei risultati eccezionali ottenuti dal calciatore grazie al suo talento fuori dal comune.

Dove e quando si svolge la cerimonia del Pallone d'Oro?

La 68ª edizione della cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi. La cerimonia inizierà alle 20:45 CET.

Chi sono i candidati ai premi del 2024?

Pallone d'Oro maschile

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turchia, Inter)

Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid)

Rúben Dias (Portogallo, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucraina, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Spagna, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Mats Hummels (Germania, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

Toni Kroos (Germania, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norvegia, Arsenal)

Dani Olmo (Spagna, Lipsia / Barcelona)

Cole Palmer (Inghilterra, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Germania, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Spagna, Athletic Club)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Svizzera, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Jude Bellingham ha vinto il trofeo Kopa nel 2023 AFP via Getty Images

Pallone d'Oro femminile

Barbra Banda (Zambia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Lucy Bronze (Inghilterra, Barcelona / Chelsea)

Mariona Caldentey (Spagna, Barcelona / Arsenal)

Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain / Lione)

Grace Geyoro (Francia, Paris Saint-Germain)

Manuela Giugliano (Italia, Roma)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Patricia Guijarro (Spagna, Barcelona)

Giulia Gwinn (Germania, Bayern Monaco)

Yui Hasegawa (Giappone, Manchester City)

Ada Hegerberg (Norvegia, Lione)

Lauren Hemp (Inghilterra, Manchester City)

Lindsey Horan (USA, Lione)

Lauren James (Inghilterra, Chelsea)

Maria Antonietta Katoto (Francia, Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars)

Sjoeke Nüsken (Germania, Chelsea)

Ewa Pajor (Polonia, Wolfsburg / Barcelona)

Salma Paralluelo (Spagna, Barcelona)

Gabi Portilho (Brasile, Corinthians)

Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

Mayra Ramírez (Colombia, Levante / Chelsea)

Trinity Rodman (USA, Washington Spirit)

Lea Schüller (Germania, Bayern Monaco)

Khadija Shaw (Giamaica, Manchester City)

Sophia Smith (USA, Portland Thorns)

Mallory Swanson (USA, Chicago Red Stars)

Tarciane (Brasile, Corinthians / Houston Dash)

Glódís Viggósdóttir (Islanda, Bayern Monaco)

The Pallone d'Oro trophy L'EQUIPE

Trofeo Yashin (per il miglior portiere)

Diogo Costa (Portogallo, Porto)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

Gregor Kobel (Svizzera, Borussia Dortmund)

Andriy Lunin (Ucraina, Real Madrid)

Mike Maignan (Francia, Milan)

Giorgi Mamardashvili (Georgia, Valencia)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Unai Simón (Spagna, Athletic Club)

Yann Sommer (Svizzera, Inter)

Ronwen Williams (Sudafrica, Mamelodi Sundowns)



Trofeo Kopa (per il miglior giocatore di età inferiore a 21 anni al 31 luglio 2024)

Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)

Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United)

Arda Güler (Turchia, Real Madrid)

Karim Konaté (Costa d'Avorio, Salisburgo)

Kobbie Mainoo (Inghilterra, Manchester United)

João Neves (Portogallo, Benfica / Paris Saint-Germain)

Savinho (Brasile, Girona / Manchester City)

Mathys Tel (Francia, Bayern Monaco)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)



Premio Allenatore dell'anno per il calcio maschile (miglior allenatore di una squadra maschile di club o nazionale)

Xabi Alonso (Spagna, Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

Luis de la Fuente (Spagna, Spagna)

Gian Piero Gasperini (Italia, Atalanta)

Pep Guardiola (Spagna, Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina, Argentina)



Premio Allenatore dell'anno per il calcio femminile (miglior allenatore di una squadra femminile di club o nazionale)

Sonia Bompastor (Francia, Lione / Chelsea)

Arthur Elias (Brasile, Corinthians / Brasile)

Jonatan Giráldez (Spagna, Barcelona / Washington Spirit)

Emma Hayes (Inghilterra, Chelsea / USA)

Filipa Patão (Portogallo, Benfica)

Sarina Wiegman (Paesi Bassi, Inghilterra)



Premio per il club maschile dell'anno

Borussia Dortmund (Germania)

Girona (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Il trofeo del Pallone d'Oro L'EQUIPE

Premio per il club femminile dell'anno

Barcelona (Spagna)

Chelsea (Inghilterra)

Lyon (Francia)

NJ/NY Gotham (USA)

Paris Saint-Germain (Francia)



Altri premi



Trofeo Gerd Müller (capocannoniere nella stagione precedente)



Premio Sócrates (opere umanitarie)



Come vengono assegnati i premi del Pallone d'Oro?



Il Pallone d'Oro viene assegnato in base a tre criteri principali:



1) Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore

2) Prestazioni e risultati di squadra

3) Classe e fair play



Il Pallone d'Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante di ciascuna delle prime 100 nazioni in classifica nell'ultimo ranking FIFA (prima della pubblicazione delle liste) per gli uomini e delle prime 50 nazioni per le donne.



Ogni giurato seleziona dieci giocatori in ordine decrescente di merito da una lista di 30 stabilita dalla redazione di France Football, dai membri della redazione de L'Équipe, dal miglior giurato dell'edizione precedente - Costa Rica per il Pallone d'Oro maschile, Sudafrica per il Pallone d'Oro femminile - e dagli ambasciatori UEFA Luís Figo per il trofeo maschile e Nadine Kessler per quello femminile.



I dieci giocatori selezionati ricevono rispettivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Il Pallone d'Oro viene assegnato al giocatore con il maggior numero di punti. In caso di parità, i giocatori sono separati dal numero di voti assegnati come primo classificato. Se la parità permane, i giocatori sono separati dal numero di voti assegnati come secondo classificato, poi dal numero di voti come terzo classificato e così via.



I giocatori possono conservare i trofei del Pallone d'Oro?



Ogni anno viene prodotto un trofeo originale per ogni categoria esistente e tutti i vincitori conservano il loro trofeo. Pertanto, dato che Diego Armando Maradona e Pelé sono stati entrambi insigniti del Pallone d'Oro alla carriera (in quanto all'epoca non erano eleggibili per il Pallone d'Oro), esistono tecnicamente 69 Palloni d'Oro maschili, cinque Palloni d'Oro femminili, cinque Trofei Kopa, cinque Trofei Yashin, due Trofei Gerd Müller e due Premi Socrates in circolazione in tutto il mondo. Tutti i vincitori possono inoltre richiedere ulteriori repliche ufficiali dei loro trofei.



France Football conserva anche due Palloni d'Oro originali nei suoi uffici a scopo espositivo.

Il lancio della partnership Pallone d'Oro®

Quando la UEFA è stata coinvolta nell'assegnazione del Pallone d'Oro?



Il 3 novembre 2023 la UEFA e Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe, hanno annunciato una partnership per co-organizzare il Pallone d'Oro® a partire dal 2024. La collaborazione tra UEFA e Groupe Amaury mira a rafforzare la statura e la portata globale dei premi, promuovendo al contempo un senso di unità e collaborazione all'interno della comunità calcistica.



Come parte dell'accordo, Groupe Amaury rimane proprietario del marchio Pallone d'Oro® e continuerà a supervisionare il sistema di votazione, che rimarrà invariato e indipendente. La UEFA mette a disposizione la sua esperienza calcistica, promuove i diritti commerciali globali e organizza il galà annuale di premiazione.



In base all'accordo, sono stati aggiunti al programma due nuovi premi: l'allenatore dell'anno sia per il calcio maschile che per quello femminile.