UEFA Women's EURO 2025: guida completa

Dove si giocherà Women's EURO 2025?

UEFA Women's EURO 2025, la 14a edizione del torneo, si disputerà in Svizzera. In occasione del meeting a Lisbona ad aprile 2023, il Comitato Esecutivo UEFA ha incaricato la Federcalcio svizzera (SFV/ASF) di organizzare il torneo. La nazione elvetica è stata scelta tra le candidature di Polonia, Francia e Danimarca/Finlandia/Norvegia/Svezia.

I gironi di Women's EURO 2025 Girone A: Svizzera (ospitante), Norvegia, Islanda, Finlandia

Girone B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia

Girone C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia

Girone D: Francia, Inghilterra (campionesse in carica), Galles, Paesi Bassi

Quando si svolge Women's EURO 2025?

Il torneo si svolgerà dal 2 al 27 luglio. Il sorteggio per la fase finale si è svolto a Losanna il 16 dicembre.

Calendario e città

Quali sono le città ospitanti di Women's EURO 2025?

Women's EURO 2025: le città ospitanti

Il torneo a 16 squadre si giocherà in otto città, con più di 700.000 biglietti disponibili per la fase finale.

Stadi:

St. Jakob-Park, Basilea

Stadion Wankdorf, Berna

Stade de Genève, Ginevra

Stadion Letzigrund, Zurigo

Arena St. Gallen, San Gallo

Allmend Stadion Luzern, Lucerna

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion

Guida alle città

Come posso ottenere i biglietti per Women's EURO 2025?

I biglietti sono disponibili su womenseuro.com e ticketcorner.ch. Mentre la vendita dei biglietti ai tifosi delle nazionali partecipanti avviene in stretta collaborazione con ciascuna federazione dopo il sorteggio della fase finale, un numero limitato di biglietti sarà venduto tramite womenseuro.com e ticketcorner.ch dalle 11:00CET del 17 dicembre.

La vendita dei biglietti sarà effettuata in base all'ordine di arrivo. Molto probabilmente la maggior parte dei biglietti appena rilasciati sarà venduta rapidamente. Si consiglia quindi di visitare il portale dei biglietti all'ora esatta di inizio della finestra di vendita, alle 11:00 CET, quando si aprirà la coda virtuale.

Per i tifosi che non riusciranno ad acquistare i biglietti per le partite desiderate, saranno rilasciati altri biglietti nel febbraio 2025. Ulteriori informazioni saranno disponibili su womenseuro.com.

Richiedi i biglietti

Che dire del pallone ufficiale di Women's EURO 2025?

UEFA e adidas hanno presentato il pallone ufficiale del torneo, denominato KONEKTIS. Per la prima volta, un pallone utilizzato a UEFA Women's EURO sarà dotato della tecnologia adidas Connected Ball, che consente un arbitraggio più rapido e accurato, contribuendo alle decisioni del VAR.

Chi è la mascotte di Women's EURO 2025?

Maddli, il vivace cucciolo di San Bernardo, è stato presentato come mascotte ufficiale. Il nome è ispirato a Madeleine Boll, la prima donna ad ottenere una licenza da calciatrice in Svizzera.

Come si sono svolte le qualificazioni a Women's EURO 2025?

Le squadre sono state suddivise in tre leghe: Lega A a 16 squadre, Lega B a 16 squadre e Lega C con le restanti squadre. La lega di partenza di ogni squadra è determinata dai risultati in UEFA Women's Nations League 2023/24.

Le squadre si sono sfidate in gironi da quattro o tre squadre (Lega C). Per sei giornate, ciascuna squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro tutte le avversarie del girone.

La classifica finale delle qualificazioni europee ha premiato le otto migliori squadre della Lega A con la qualificazione diretta a Women's EURO 2025. Anche la Svizzera (nella Lega B) - nazione ospitante - aveva diritto a un posto.

I posti rimanenti sono stati assegnati in due turni di spareggio con partite in casa e in trasferta.

Al primo turno, le terze e le quarte classificate della Lega A hanno affrontato le vincitrici e le tre migliori seconde classificate della Lega C. Le otto vincitrici sono andate al secondo turno.

Le tre vincitrici dei gironi (oltre alla Svizzera) e le tre migliori seconde della Lega B sono state sorteggiate in sei sfide contro le altre seconde classificate, le quattro terze classificate e la migliore quarta classificata della Lega B. Le sei vincitrici sono andate al secondo turno.

Al secondo turno, le squadre sono state sorteggiate per formare sette incontri. Le sette vincitrici accederanno alla fase finale.

Qualificazioni europee femminili

C'è altro da sapere?

Women's EURO 2025 si prospetta come un torneo di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

In linea con le linee guida recentemente introdotte dalla UEFA, la strategia svizzera adotta anche modelli di economia circolare (riduzione, riutilizzo, recupero) per ridurre al minimo gli sprechi ove possibile. Sono previste ulteriori iniziative di responsabilità sociale in materia di diritti umani, inclusione e uguaglianza.

Diventa volontario a Women's EURO 2025!

Narrazione del torneo

Il messaggio promozionale chiave del torneo fonde il paesaggio montuoso della Svizzera con ciò che il calcio non manca mai di offrire: l'intero spettro delle emozioni umane. Il termine "summit" posiziona Women's EURO 2025 come l'apice della competizione sportiva europea e fa riferimento al luogo unico in cui si svolge il torneo.

Eredità del torneo

Il programma di legacy, guidato dalla SFV/ASF, mira a promuovere un cambiamento positivo coinvolgendo l'intera Svizzera in conversazioni e azioni incentrate sul calcio femminile, sulla rappresentanza e sulle pari opportunità. La visione del torneo è quella di stimolare un cambiamento sostenibile e a lungo termine sia a livello di calcio di base che di élite.