Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: Australia/Nuova Zelanda

La fase finale della Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 si disputerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto.

Vi parteciperanno 32 squadre, fra cui le due nazioni ospitanti e 11 o 12 nazioni europee.Fase finale

Partecipanti per confederazione (qualificate finora)

Nazioni ospitanti: 2 (Australia, Nuova Zelanda)

AFC: 5 (Cina, Giappone, Filippine*, Corea del Sud, Vietnam*)

CAF: 4

CONCACAF: 4 (Stati Uniti)

CONMEBOL: 3

UEFA: 11 (Danimarca, Francia, Spagna, Svezia)

Spareggi interconfederali: 3

*all'esordio

Qualificazioni europee

Format

Le vincitrici dei nove gironi di qualificazione accedono direttamente alla fase finale, mentre le seconde classificate disputano gli spareggi UEFA a ottobre 2022.

Agli spareggi, le tre migliori seconde accedono direttamente al secondo turno. Le altre sei seconde disputano il primo turno, con tre spareggi in gara singola.

Quindi, le tre vincenti al primo turno e le tre squadre qualificate direttamente al secondo turno si sfidano in gara unica, con incontri determinati tramite sorteggio.

Le due vincitrici degli spareggi con il ranking più alto (in base ai risultati nella fase di qualificazione a gironi e al secondo turno di spareggio) si qualificano per la fase finale. L'altra vincitrice partecipa agli spareggi interconfederali in Nuova Zelanda.

Date:

Fase di qualificazione a gironi

13–21 settembre 2021

18–26 ottobre 2021

22–30 novembre 2021

4–12 aprile 2022

29 agosto–6 settembre 2022

Spareggi UEFA

3–11 ottobre 2022

Spareggi interconfederali

È previsto un torneo a 10 squadre dal 17 al 23 febbraio 2023 in Nuova Zelanda per determinare le ultime tre partecipanti alla fase finale.

Partecipanti per confederazione

AFC: 2 (Taipei Cinese, Thailandia)

CAF:2

CONCACAF: 2

CONMEBOL: 2

OFC: 1

UEFA: 1

Le squadre saranno suddivise in tre gironi (due da tre e uno da quattro), con teste di serie decise in base al ranking FIFA. Tutti i gironi verranno disputati come competizioni separate a eliminazione diretta e la vincente andrà alla fase finale. Nei due gironi da tre squadre, una testa di serie andrà direttamente in finale (dopo aver giocato un'amichevole contro la Nuova Zelanda o un'altra nazione ospitante) e affronterà la vincente della semifinale tra le altre due nazioni.

Finali di Coppa del Mondo (squadre europee in grassetto)

2019: Stati Uniti - Olanda 2-0; Lione, Francia

2015: Stati Uniti - Giappone 5-2; Vancouver, Canada

2011: Giappone - Stati Uniti 2-2 (dts, 3-1 dcr); Francoforte, Germania

2007: Germania - Brasile 2-0; Shanghai, Cina

2003: Germania - Svezia 1-0 (dts, golden gol); Carson, Stati Uniti

1999: Stati Uniti - Cina 0-0 (dts, 5-4 dcr); Pasadena, Stati Uniti

1995: Norvegia - Germania 2-0; Stoccolma, Svezia

1991: Stati Uniti - Norvegia 2-1; Guangzhou, Cina

Medaglie Olimpiche (squadre europee in grassetto)

2021: Canada (oro), Svezia (argento), Stati Uniti (bronzo); Yokohama, Giappone (rinviato dal 2020, finale spostata da Tokyo)

2016: Germania (oro), Svezia (argento), Canada (bronzo); Rio de Janeiro, Brasile

2012: Stati Uniti (oro), Giappone (argento), Canada (bronzo); Londra, Regno Unito

2008: Stati Uniti (oro), Brasile (argento), Germania (bronzo); Pechino, China

2004: Stati Uniti (oro), Brasile (argento), Germania (bronzo); Atene, Grecia

2000: Norvegia (oro), Stati Uniti (argento), Germania (bronzo); Sydney, Australia

1996: Stati Uniti (oro), Cina (argento), Norvegia (bronzo); Atlanta, Stati Uniti