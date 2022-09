Sorteggio spareggi Coppa del Mondo femminile: live venerdì

Gli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 si disputeranno il 6 e l'11 ottobre 2022, mentre il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming venerdì 9 settembre alle 13:30 CET.

Confermate agli spareggi finora Repubblica d'Irlanda, Scozia

Agli spareggi, le tre migliori seconde (in base ai risultati contro la prima, terza, quarta e quinta classificata nel girone) accedono direttamente al secondo turno. Le altre sei seconde disputano il primo turno, con tre spareggi in gara singola.

Quindi, le tre vincenti al primo turno e le tre squadre qualificate direttamente al secondo turno si sfidano in gara unica, con incontri determinati tramite sorteggio.

Le due vincitrici degli spareggi con il ranking più alto (in base ai risultati nella fase di qualificazione a gironi contro la prima, terza, quarta e quinta classificata nel girone e al secondo turno di spareggio) si qualificano per la fase finale, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. L'altra vincitrice partecipa agli spareggi interconfederali.

Tutti gli spareggi in parità dopo 90 minuti proseguiranno ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Procedura di sorteggio: primo turno

Le sei squadre saranno inserite in un'urna, senza teste di serie, e saranno sorteggiate per determinare tre incontri (da 1 a 3): la prima squadra sorteggiata giocherà in casa. Le partite si disputeranno il 6 ottobre.

Procedura di sorteggio: secondo turno

Le sei squadre (le tre che entrano in questo turno e le tre vincitrici del primo turno) saranno inserite in un'urna, senza teste di serie (le tre vincitrici del primo turno di spareggio saranno indicate come "vincitrice primo turno di spareggio 1" fino a "vincitrice primo turno di spareggio 3").

Le squadre saranno sorteggiate per determinare tre incontri (da 1 a 3) e la prima squadra sorteggiata giocherà in casa. Le partite si disputeranno l'11 ottobre.

Spareggi interconfederali

È previsto un torneo a 10 squadre in Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio 2023 per determinare le ultime tre partecipanti alla fase finale.

Partecipanti per confederazione/squadre in gara

AFC: 2 (Taipei Cinese, Thailandia)

CAF: 2 (Camerun, Senegal)

CONCACAF: 2 (Haiti, Panama)

CONMEBOL: 2 (Cile, Paraguay)

OFC: 1 (Papua Nuova Guinea)

UEFA: 1

Le squadre saranno suddivise in tre gironi: due da tre squadre e uno da quattro, con le teste di serie decise dal ranking FIFA. I tre gironi si giocheranno a eliminazione diretta e le vincitrici si qualificheranno per la fase finale. Nei due gironi da tre squadre, la testa di serie andrà direttamente in finale (dopo aver giocato un'amichevole contro la Nuova Zelanda o una nazione ospite) e incontrerà la vincitrice della semifinale tra le altre due squadre del proprio girone.

Fase finale: partecipanti per confederazione/squadre qualificate

Nazioni ospitanti: 2 (Australia, Nuova Zelanda)

AFC: 5 (Cina, Giappone, Filippine*, Corea del Sud, Vietnam*)

CAF: 4 (Marocco*, Nigeria, Sudafrica, Zambia*)

CONCACAF: 4 (Canada, Costa Rica, Giamaica, Stati Uniti)

CONMEBOL: 3 (Argentina, Brasile, Colombia)

UEFA: 11 (Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia)

Spareggi interconfederali: 3

*Esordio