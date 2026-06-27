Giornata 1 Women's Under-19: successi per Germania e Svezia

I Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili 2026 sono iniziati sabato con i successi della Germania contro la Bosnia-Erzegovina (5-0) e della Svezia sulla Polonia (1-0) nel Gruppo A.

Il Gruppo B prende il via domenica con la Svizzera impegnata contro la Spagna campione in carica a Sarajevo e la Svezia opposta alla Polonia a Zenica.

Le sfide di EURO U19 Femminile

Gruppo A: Sabato

La Germania parte con una vittoria al Training Centre FFBH di Zenica, ma deve faticare contro la Bosnia ed Erzegovina. Dopo una grande occasione per Sara Mujdžić, fermata da Janne Krumme, le tedesche sbloccano il match prima dell’intervallo: Helen Börner recupera un pallone vagante e serve Paula Rintzner per l’1-0.

Nella ripresa Felicia Strässer firma una doppietta (azione personale e colpo di testa su corner di Paula Rintzner), poi Elira Terakaj serve Emma Memminger per il quarto gol e Lany Bäcker chiude i conti da lontano per il 5-0 finale.

Nonostante il dominio della Polonia nel primo tempo allo stadio Grbavica di Sarajevo, la migliore occasione per passare in vantaggio è della Svezia, con Astrid Forss lanciata in profondità da Inez Amcoff.

Lo stesso copione si ripete nella ripresa: Polonia padrona del possesso e del territorio, ma Svezia solida in difesa e pericolosa in contropiede. A decidere la gara, a sette minuti dalla fine, è la neoentrata Agnes Ekberg, protagonista di un’azione sulla destra conclusa con un cross deviato nella propria porta da Iga Witkowska sotto pressione.

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Dove guardare: TV e dirette streaming

Gruppo B: domenica



Svizzera - Spagna (14:00, Stadio Asim Ferhatovic Hase, Sarajevo)﻿

Austria - Islanda (17:00, Stadio Bilino Polje, Zenica)