I gironi del primo turno di UEFA Women's EURO Under 19 2026/27

Il primo turno di qualificazione per UEFA Women's EURO Under 19 2026/27 di questo autunno darà il via alla prossima edizione del torneo.

Si tratta del primo dei due turni di qualificazione che condurranno alla fase finale del torneo del 2027 in Ungheria. Questo format è stato introdotto a partire dalle qualificazioni 2025/26, con la fase finale dell'edizione 2025/26 che si svolgerà dal 27 giugno al 10 luglio in Bosnia ed Erzegovina.

Nella Lega A, le 28 squadre si dividono in sette gironi da quattro squadre, giocati come mini-tornei in sede unica. Le sette squadre quarte classificate saranno retrocesse in Lega B per il secondo turno.

Nella Lega B, le 24 squadre prendono parte a sei gironi da quattro squadre, giocati come mini-tornei in sede unica. L'Ungheria partecipa a questa fase anche se il suo posto nella fase finale del torneo è assicurato in quanto paese ospitante. Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata verranno promosse in Lega A per il turno 2.

Nel turno 2, la Lega A deciderà le sette squadre che si uniranno alle padrone di casa dell'Ungheria nella fase finale del torneo e determineranno anche le qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo Femminile FIFA Under 20 del 2028.

Gironi Lega A primo turno Women's EURO Under 19

Le sette quarte classificate retrocederanno in Lega B per il secondo turno in primavera.

Gruppo A1 (28 novembre–4 dicembre): Austria*, Scozia, Irlanda del Nord, Bielorussia

Gruppo A2 (date da confermare): Spagna, Galles, Italia, Israele*

Gruppo A3 (27 novembre–3 dicembre): Polonia, Grecia, Slovacchia*, Kosovo

Gruppo A4 (29 novembre–5 dicembre): Svezia, Portogallo*, Finlandia, Turchia

Gruppo A5 (7–13 ottobre): Svizzera, Danimarca, Inghilterra, Bosnia ed Erzegovina*

Gruppo A6 (28 novembre–4 dicembre): Germania, Paesi Bassi*, Norvegia, Slovenia

Gruppo A7 (28 novembre–4 dicembre): Islanda, Francia, Belgio, Croazia*

*Paese ospitante, Gruppo A2, in programma in campo neutro da definire.

Austria, Germania, Islanda, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera si uniscono ai padroni di casa della Bosnia ed Erzegovina nella fase finale 2025/26 dal 27 giugno al 10 luglio.

Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Israele, Kosovo, Slovenia e Turchia sono state promosse dalla Lega B nel secondo turno 2025/26.

Gironi Lega B primo turno Women's EURO Under 19

Le sei vincenti dei gironi e la migliore seconda classificata verranno promosse in Lega A per il 2° turno.

Gruppo B1 (27 novembre–3 dicembre): Lettonia, Albania*, Cipro, Moldova

Gruppo B2 (7–13 ottobre): Irlanda, Bulgaria*, Georgia, Armenia

Gruppo B3 (26 novembre–2 dicembre): Serbia*, Macedonia del Nord, Montenegro, Azerbaigian

Gruppo B4 (24–30 novembre): Ucraina, Isoel Faroe*, Lituania, Andorra

Gruppo B5 (29 novembre–5 dicembre): Ungheria* (paese ospitante), Estonia, Lussemburgo, Liechtenstein

Gruppo B6 (6–12 ottobre): Romania, Cechia, Malta*, Kazakistan

*Paese ospitante