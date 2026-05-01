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Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA: biglietti per gli osservatori

venerdì 1 maggio 2026

Scopri come richiedere i biglietti per gli osservatori per la fase finale in Bosnia ed Erzegovina.

Il trofeo del Campionato Europeo UEFA femminile Under 19
Il trofeo del Campionato Europeo UEFA femminile Under 19 UEFA via Getty Images

Gli osservatori possono richiedere i biglietti per il Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile in Bosnia ed Erzegovina tramite l'apposito modulo sul sito del torneo.

La scadenza per richiedere i biglietti per la fase a gironi è il 10 giugno 2026, due settimane prima dell'inizio del torneo. Per ogni ordine dovrà essere presentata una prova di idoneità. Il portale riaprirà prima delle semifinali e della finale una volta confermati gli accoppiamenti. Le richieste pervenute dopo le scadenze non saranno prese in considerazione e gli osservatori dovranno acquistare i biglietti tramite il canale di vendita generale sul sito del torneo.

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