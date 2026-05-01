Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA: biglietti per gli osservatori

Gli osservatori possono richiedere i biglietti per il Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile in Bosnia ed Erzegovina tramite l'apposito modulo sul sito del torneo.

La scadenza per richiedere i biglietti per la fase a gironi è il 10 giugno 2026, due settimane prima dell'inizio del torneo. Per ogni ordine dovrà essere presentata una prova di idoneità. Il portale riaprirà prima delle semifinali e della finale una volta confermati gli accoppiamenti. Le richieste pervenute dopo le scadenze non saranno prese in considerazione e gli osservatori dovranno acquistare i biglietti tramite il canale di vendita generale sul sito del torneo.