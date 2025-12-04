Portogallo e Italia ospiteranno Women's EURO Under 19

Durante la riunione del 3 dicembre 2025 a Nyon, il Comitato Esecutivo ha deciso che il Portogallo ospiterà la fase finale di UEFA Women's EURO Under 19 UEFA del 2028, mentre l'Italia la fase finale dello stesso torneo nel 2029.

La Federazione calcistica portoghese ha ospitato UEFA Women’s Futsal EURO 2019 e 2022, mentre la Federcalcio italiana ha ospitato UEFA Women's EURO U19 nel 2011.

Le nazioni ospitanti delle prossime fasi finali di Women's EURO U19

2026: Bosnia-Erzegovina

2027: Ungheria

2028: Portogallo

2029: Italia