Maeline Mendy della Francia è la Giocatrice del Torneo di Women's EURO U19

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha eletto la francese Maeline Mendy Giocatrice del Torneo del Campionato Europeo UEFA Under 19 Femminile.

Dotata di grande talento e costanza, Mendy è stata una giocatrice fondamentale per la Francia in questo torneo: ha guidato il gioco a centrocampo e ha realizzato tre gol, tra cui il decisivo nei supplementari della semifinale contro il Portogallo. La Francia ha poi conquistato il secondo posto, dopo la sconfitta contro la Spagna in finale.

Highlights semifinale: Francia - Portogallo 4-3

"Con tre gol segnati durante tutto il torneo, Maeline Mendy è stata una presenza fondamentale nel centrocampo della Francia", ha dichiarato il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA. "Ha colpito in particolare per la sua visione di gioco e la sua comprensione tattica, che le hanno permesso di compiere movimenti eccellenti per ricevere palla tra le linee e offrire passaggi di altissima qualità".

Mendy aveva già guidato la Francia alla vittoria degli Europei Under 17 Femminili del 2023, segnando un gol nella finale vinta per 3-2 contro la Spagna e chiudendo il torneo come miglior marcatrice a pari merito.

L’analisi e le osservazioni del Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA costituiscono la base per il Rapporto Tecnico della fase finale in Polonia, che sarà disponibile più avanti quest’anno su uefatechnicalreports.com.