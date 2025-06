Le finaliste di Women's EURO Under 19: Francia e Spagna

La Francia affronterà la Spagna campione in carica nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile venerdì a Rzeszów (Polonia). Il calcio d'inizio è alle 20:00 CET. 

Finale: il prepartita

Turno 1: vincitrice Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

V4-0 contro Macedonia del Nord, V8-0 contro Slovacchia, V4-0 contro Portogallo

Turno 2: vincitrice Gruppo A6 (giocato in Galles)

V1-0 contro Galles, V4-3 contro Serbia, V2-1 contro Repubblica d'Irlanda

Fase a gironi: vincitrice Gruppo A

V3-0 contro Svezia (Rzeszów), V6-0 contro Polonia (Mielec), V2-1 contro Italia (Rzeszów)

Semifinale: V4-3 contro Portogallo (Stalowa Wola)

Miglior marcatrice fase finale: Liana Joseph (4)

2023/24: semifinale (0-2 contro Paesi Bassi)

Miglior traguardo: campione (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Bilancio in finale (solo U19 femminile): V5 S4

Highlights semifinale: Francia - Portogallo 4-3

Finali precedenti

2019: V2-1 contro Germania

2017: S3-2 contro Spagna

2016: V2-1 contro Spagna

2013: V2-0 (dts) contro Inghilterra

2010: V2-1 contro Inghilterra

2006: S3-0 contro Germania

2005: S2-2, 6-5 dcr contro Russia

2003: V2-0 contro Norvegia

2002: S3-1 contro Germania

Highlights finale Women's EURO U19 2019: Francia - Germania 2-1

Turno 1: vincitrice Gruppo A6 (giocato in Spagna)

V6-0 contro Irlanda del Nord, V3-0 contro Islanda, V6-0 contro Belgio

Turno 2: vincitrice Gruppo A5 (giocato in Scozia)

3-0 contro Svizzera, 4-0 contro Scozia, 10-0 contro Cechi

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B

V2-0 contro Portogallo (Mielec), S1-0 contro Paesi Bassi (Stalowa Wola), V1-0 contro Inghilterra (Stalowa Wola)

Semifinale: V2-0 contro Italia (Mielec)

Miglior marcatrice fase finale: Daniela Agote (2)

2023/24: campione (2-1 contro Paesi Bassi)

Miglior traguardo: campione (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024)

Bilancio in finale (solo U19 femminile): V6 S4

Highlights semifinale: Spagna - Italia 2-0

Finali precedenti

2024: V2-1 (dts) contro Paesi Bassi

2023: V0-0, 3-2 dcr contro Germania

2022: V2-1 contro Norvegia

2018: V1-0 contro Germania

2017: V3-2 contro Francia

2016: S2-1 contro Francia

2015: S3-1 contro Svezia

2014: S1-0 contro Paesi Bassi

2012: S1-0 (dts) contro Svezia

2004: V2-1 contro Germania



I sei trionfi della Spagna all'Europeo Under 19 femminile