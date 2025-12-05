Riepilogo primo turno Campionati Europei UEFA femminili Under 19 del 2025/26

Le qualificazioni ai ﻿Campionati Europei UEFA femminili Under 19 2025/26 sono iniziate con il primo turno.

Il primo turno era composto da due leghe e metteva in palio le promozioni e le retrocessioni per il secondo turno in primavera. Nella Lega A partecipano 28 squadre, tra cui le sette nazioni promosse dalla Lega B dopo il secondo turno dell'edizione 2024/25. Le prime tre squadre di ogni girone restano in Lega A per il secondo turno.

Le 24 squadre della Lega B (compresa San Marino, all'esordio in competizioni femminili UEFA a qualsiasi livello) hanno giocato per la promozione in Lega A. La Bosnia-Erzegovina ha partecipato anche se il posto alla fase finale era assicurato in quanto nazione ospitante. Le vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A insieme alla migliore seconda (Ucraina).

Il secondo turno viene sorteggiato l'11 dicembre e si giocherà in primavera, con le squadre della Lega A che si contendono i sette posti per la fase finale in Bosnia-Erzegovina. Il sorteggio della fase finale si terrà il 22 aprile, mentre il torneo si disputerà dal 27 giugno al 10 luglio.

Risultati del primo turno di WEURO U19

Le squadre classificate al quarto posto di ciascun girone retrocedono in Lega B per il secondo turno.

Gruppo A1

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Danimarca, Portogallo*, Islanda

Trasferimento in Lega B: Kosovo

Gruppo A2

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Spagna (campione in carica), Germania*, Belgio

Trasferimento in Lega B: Isole Faroe

Gruppo A3

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Inghilterra, Grecia, Austria

Trasferimento in Lega B: Estonia*

Gruppo A4

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Norvegia, Scozia*, Paesi Bassi

Trasferimento in Lega B: Croazia

Gruppo A5

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Polonia, Svezia, Repubblica d'Irlanda

Trasferimento in Lega B: Bulgaria*

Gruppo A6

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Italia*, Svizzera, Irlanda del Nord

Trasferimento in Lega B: Bielorussia

Gruppo A7

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Francia, Finlandia, Galles*

Trasferimento in Lega B: Turchia﻿

*nazione ospitante del mini torneo

La Spagna cercherà di conquistare il suo quinto titolo consecutivo dopo aver battuto la Francia nella finale dell'edizione 2024/25. Italia e Portogallo hanno raggiunto le semifinali, mentre alla fase finale hanno partecipato anche Inghilterra, Paesi Bassi, Svezia e Polonia, che è stata la prima nazione ospitante delle finali a vincere anche il proprio girone del secondo turno con l'attuale sistema di competizione.

L'Estonia ha fatto il suo debutto in Lega A dopo essere stata promossa dalla Lega B al secondo turno del 2024/25 insieme a Bulgaria, Croazia, Isole Faroe, Kosovo, Irlanda del Nord e Turchia.

Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata sono promosse in Lega A per il secondo turno.

Gruppo B1

Promossa in Lega A per il secondo turno: Serbia*

Rimangono in Lega B: Montenegro, Cipro, Armenia

Gruppo B2

Promossa in Lega A per il secondo turno: Slovacchia

Rimangono in Lega B: Lussemburgo, Albania*, Liechtenstein

Gruppo B3

Promossa in Lega A per il secondo turno: Romania, Ucraina (migliore seconda)

Rimangono in Lega B: Bosnia ed Erzegovina* (nazione ospitante fase finale), San Marino

Gruppo B4

Promossa in Lega A per il secondo turno: Ungheria

Rimangono in Lega B: Cechia*, Lituania, Moldavia

Gruppo B5

Promossa in Lega A per il secondo turno: Macedonia del Nord*﻿

Rimangono in Lega B: Slovenia﻿, Georgia, Azerbaigian

Gruppo B6

Promossa in Lega A per il secondo turno: Lettonia

Rimangono in Lega B: Israele, Malta*, Kazakistan

*nazione ospitante mini torneo