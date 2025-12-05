Riepilogo primo turno Campionati Europei UEFA femminili Under 19 del 2025/26
venerdì 5 dicembre 2025
La strada per la Bosnia-Erzegovina è iniziata con il primo turno, che ha deciso le leghe del secondo turno in primavera.
Le qualificazioni ai Campionati Europei UEFA femminili Under 19 2025/26 sono iniziate con il primo turno.
Il primo turno era composto da due leghe e metteva in palio le promozioni e le retrocessioni per il secondo turno in primavera. Nella Lega A partecipano 28 squadre, tra cui le sette nazioni promosse dalla Lega B dopo il secondo turno dell'edizione 2024/25. Le prime tre squadre di ogni girone restano in Lega A per il secondo turno.
Le 24 squadre della Lega B (compresa San Marino, all'esordio in competizioni femminili UEFA a qualsiasi livello) hanno giocato per la promozione in Lega A. La Bosnia-Erzegovina ha partecipato anche se il posto alla fase finale era assicurato in quanto nazione ospitante. Le vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A insieme alla migliore seconda (Ucraina).
Il secondo turno viene sorteggiato l'11 dicembre e si giocherà in primavera, con le squadre della Lega A che si contendono i sette posti per la fase finale in Bosnia-Erzegovina. Il sorteggio della fase finale si terrà il 22 aprile, mentre il torneo si disputerà dal 27 giugno al 10 luglio.
Gironi Lega A primo turno di EURO WU19
- Le squadre classificate al quarto posto di ciascun girone retrocedono in Lega B per il secondo turno.
Gruppo A1
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Danimarca, Portogallo*, Islanda
Trasferimento in Lega B: Kosovo
Gruppo A2
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Spagna (campione in carica), Germania*, Belgio
Trasferimento in Lega B: Isole Faroe
Gruppo A3
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Inghilterra, Grecia, Austria
Trasferimento in Lega B: Estonia*
Gruppo A4
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Norvegia, Scozia*, Paesi Bassi
Trasferimento in Lega B: Croazia
Gruppo A5
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Polonia, Svezia, Repubblica d'Irlanda
Trasferimento in Lega B: Bulgaria*
Gruppo A6
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Italia*, Svizzera, Irlanda del Nord
Trasferimento in Lega B: Bielorussia
Gruppo A7
Rimangono in Lega A per il secondo turno: Francia, Finlandia, Galles*
Trasferimento in Lega B: Turchia
*nazione ospitante del mini torneo
- La Spagna cercherà di conquistare il suo quinto titolo consecutivo dopo aver battuto la Francia nella finale dell'edizione 2024/25. Italia e Portogallo hanno raggiunto le semifinali, mentre alla fase finale hanno partecipato anche Inghilterra, Paesi Bassi, Svezia e Polonia, che è stata la prima nazione ospitante delle finali a vincere anche il proprio girone del secondo turno con l'attuale sistema di competizione.
- L'Estonia ha fatto il suo debutto in Lega A dopo essere stata promossa dalla Lega B al secondo turno del 2024/25 insieme a Bulgaria, Croazia, Isole Faroe, Kosovo, Irlanda del Nord e Turchia.
Gironi Lega B primo turno EURO WU19
- Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata sono promosse in Lega A per il secondo turno.
Gruppo B1
Promossa in Lega A per il secondo turno: Serbia*
Rimangono in Lega B: Montenegro, Cipro, Armenia
Gruppo B2
Promossa in Lega A per il secondo turno: Slovacchia
Rimangono in Lega B: Lussemburgo, Albania*, Liechtenstein
Gruppo B3
Promossa in Lega A per il secondo turno: Romania, Ucraina (migliore seconda)
Rimangono in Lega B: Bosnia ed Erzegovina* (nazione ospitante fase finale), San Marino
Gruppo B4
Promossa in Lega A per il secondo turno: Ungheria
Rimangono in Lega B: Cechia*, Lituania, Moldavia
Gruppo B5
Promossa in Lega A per il secondo turno: Macedonia del Nord*
Rimangono in Lega B: Slovenia, Georgia, Azerbaigian
Gruppo B6
Promossa in Lega A per il secondo turno: Lettonia
Rimangono in Lega B: Israele, Malta*, Kazakistan
*nazione ospitante mini torneo
- San Marino ha fatto il suo debutto in una competizione UEFA di calcio femminile.
- Cechia, Israele, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina sono retrocesse dalla Lega A al secondo turno del 2024/25.