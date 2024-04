EURO U19 femminile: conosci le contendenti

Il Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA si svolgerà dal 14 al 27 luglio, con sorteggio il 30 aprile.

Le squadre si sfideranno in due gironi da quattro; le prime due di ogni girone accederanno alle semifinali il 24 luglio, mentre la finale sarà tre giorni dopo.

Ecco le otto squadre in corsa per il titolo.

Squadre Inghilterra, Francia, Germania, Lituania (ospitante), Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Spagna (campione in carica)

Date

Fase a gironi: 15, 18 e 21 luglio

Semifinale: 24 luglio

Finale: 27 luglio

Stadi

Darius and Girenas Stadium, Kaunas

Jonava Stadium, Jonava

Marijampolé Stadium, Marijampolé

Campioni dell'EURO U19 femminile

Squadre

Turno 1: vincente gruppo A2 (giocato in Galles)

V2-0 contro Grecia, V6-1 contro Galles, V1-0 contro Cechia

Turno 2: vincente gruppo A3 (giocato in Portogallo)

V2-0 contro Svizzera, V1-0 contro Portogallo, V4-1 contro Italia

Migliore marcatrice: Poppy Pritchard 4

2022/23: non qualificata

Miglior piazzamento: campione (2009)

Oltre alla vittoria nel 2009, si è classificata seconda tre volte, ma non ha superato la fase a gironi dall'ultima edizione.

Turno 1: vincente gruppo A1 (giocato in Francia)

V4-0 contro Irlanda del Nord, V1-0 contro Ungheria, V2-0 contro Italia

Turno 2: vincente gruppo A4 (giocato in Cechia)

V2-0 contro Ucraina, V1-0 contro Norvegia, V5-0 contro Cechia

Migliore marcatrice: Liana Joseph 4

2022/23: semifinaleMiglior piazzamento: campione 5 volte (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Hanno vinto tutte e sei le partite di qualificazione senza subire gol, proprio come la Spagna l'anno scorso.

Turno 1: vincente gruppo A4 (giocato in Finlandia)

V7-1 contro Israele, V4-0 contro Norvegia, P1-1 contro Finlandia

Turno 2: vincente gruppo A7 (giocato in Ungheria)

V2-0 contro Romania, V6-0 contro Ungheria, V4-1 contro Svezia

Migliore marcatrice: Paulina Bartz, Melina Reuter 6

2022/23: secondaMiglior piazzamento: campione 6 volte (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)

La rosa del secondo turno comprendeva sette campionesse di Women's EURO U17 del 2022 (vinto in finale contro la Spagna ai rigori), tra cui Bartz e Laura Gloning, che erano anche nella squadra che ha raggiunto la finale WU19 dello scorso anno.

Highlights semifinale 2023: Francia - Germania 2-3

Turno 1: quarto posto gruppo B1 (giocato in Svizzera)

S1-2 contro Albania, S0-17 contro Svizzera, S2-3 contro Cipro

Turno 2: terzo posto gruppo B1 (giocato in Moldavia) – qualificato come Paese ospitante

S0-2 contro Galles, S0-2 contro Macedonia del Nord, V2-0 contro Moldavia

Migliore marcatrice: Meida Proscevičiūtė 2

2022/23: non qualificata

Miglior piazzamento: fase finale della competizione

La Lituania ha già preso parte alla fase finale di EURO WU17 del 2018 (anche in quell'occasione come paese ospitante).

Turno 1: vincente gruppo A6 (giocato in Belgio)

V8-0 contro Isole Faroe, V3-1 contro Belgio, V4-0 contro Repubblica d'Irlanda

Turno 2: vincente gruppo A6 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V10-0 contro Bosnia ed Erzegovina, V3-0 contro Polonia, V2-1 contro Finlandia

Migliore marcatrice: Danique Tolhoek 13

2022/23: semifinaleMiglior piazzamento: campione (2014)

The victorious 2014 squad included future Women's EURO 2017 champions Vivianne Miedema, Jill Roord and Dominique Janssen; reached their fifth semi-final last year.

Turno 1: terzo posto gruppo A6 (giocato in Belgio)

S0-2 contro Belgio, V4-0 contro Isole Faroe, S0-4 contro Paesi Bassi

Turno 2: vincente gruppo A2 (giocato in Croazia)

V4-1 contro Islanda, V1-0 contro Austria, V3-0 contro Croazia

Migliore marcatrice: Joy Ralph 3

2022/23: non qualificata

Miglior piazzamento: semifinale (2014)

Si sono qualificati per la seconda volta; nel 2014 ha battuto Spagna, Inghilterra e Svezia, concludendo in testa il proprio girone.

Turno 1: vincente gruppo A7 (giocato in Albania)

V2-0 contro Bielorussia, V2-0 contro Scozia, V2-0 contro Islanda

Turno 2: vincente gruppo A5 (played in Serbia)

D2-2 vs Slovakia, W7-0 vs Belarus, W2-0 vs BelgiumMigliore marcatrice: Nina Matejić 7

2022/23: non qualificata

Miglior piazzamento: fase a gironi (2012)

Qualificata per la seconda volta.

Highlights finale 2023: Spagna - Germania 0-0 (3-2 ai rigori)

Spagna (campione in carica)

Turno 1: vincente gruppo A5 (giocato in Svezia)

V4-0 contro Turchia, V3-0 contro Svezia, V9-1 contro Portogallo

Turno 2: vincente gruppo A1 (giocato in Slovenia)

V5-0 contro Slovenia, V7-0 contro Grecia, V2-0 contro Danimarca

Migliore marcatrice: Jone Amezaga, Laia Martret 4

2022/23: campione

Miglior piazzamento: campione 5 volte (2004, 2017, 2018, 2022, 2023)

Non ha vinto soltanto gli ultimi due titoli EURO WU19, ma ha anche vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 20 nel 2022.

Le statistiche includono EURO Under 18 femminile (dal 1997/98 al 2000/01)