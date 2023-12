Riepilogo del primo turno del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile 2023/24

Il primo turno del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile ha aperto la strada verso la fase finale del prossimo luglio in Lituania.

Nella Lega A hanno partecipato 28 squadre, tra cui le campionesse in carica della Spagna e le sette nazioni promosse dalla Lega B dopo il secondo turno dell'edizione 2022/23. Si sono giocati sette gironi sotto forma di mini tornei in sede unica: le squadre arrivate quarte sono retrocesse in Lega B per il secondo turno 2023/24, mentre le altre posizioni hanno deciso le teste di serie della Lega A allo stesso turno.

Tra le 22 squadre della Lega B c'erano quelle retrocesse dalla Lega A al secondo turno del 2022/23 e il Lussemburgo, all'esordio. Le contendenti si sono sfidate per la promozione in Lega A in sei gironi (cinque da quattro squadre e l'altro da tre). Sono state promosse le vincitrici dei gironi e la seconda classificata con i migliori risultati contro la prima e la terza del proprio girone (Romania). Ha partecipato anche la Lituania, pur avendo un posto garantito alla fase finale come nazione ospitante.

Le sette squadre che raggiungeranno la Lituania alla fase finale (14-27 luglio 2024) saranno decise dal secondo turno della Lega A che si giocherà in primavera. Il sorteggio del turno 2 sarà venerdì 8 dicembre alle 11:00 CET.

Risultati

Highlights finale 2023: Spagna - Germania 0-0 (dts, 3-2 dcr)

Gruppo A1

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Francia*, Italia, Ungheria

In Lega B: Irlanda del Nord

Gruppo A2

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Inghilterra, Cechia, Grecia

In Lega B: Galles*

Gruppo A3

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Austria*, Danimarca, Polonia

In Lega B: Montenegro

Gruppo A4

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Germania, Finlandia*, Norvegia

In Lega B: Israele

Gruppo A5

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Spagna (campione in carica), Svezia*, Portogallo

In Lega B: Turchia

Gruppo A6

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Paesi Bassi, Belgio*, Repubblica d'Irlanda,

In Lega B: Isole Faroe

Gruppo A7

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Serbia, Islanda, Bielorussia

In Lega B: Scozia

(mini torneo disputato in Albania)

* Squadra ospitante

I cinque gol più belli di Women's EURO U19 2023

Gruppo B1

Promossa in Lega A per il secondo turno: Svizzera*,

Rimangono in Lega B: Albania, Cipro, Lituania**

Gruppo B2

Promossa in Lega A per il secondo turno: Bosnia ed Erzegovina*

Rimangono in Lega B: Estonia, Gibilterra

Ritirato: Liechtenstein

Gruppo B3

Promosso in Lega A per il secondo turno: Slovenia*

Rimangono in Lega B: Kosovo, Moldavia, Azerbaigian

Gruppo B4

Promossa in Lega A per il secondo turno: Ucraina

Rimangono in Lega B: Macedonia del Nord, Armenia*, Lussemburgo

Gruppo B5

Promossa in Lega A per il secondo turno: Croazia

Rimangono in Lega B: Bulgaria*, Lettonia, Georgia

Gruppo B6

Promosso in Lega A per il secondo turno: Slovacchia, Romania*

Altre nel girone: Kazakistan

* Squadra ospitante

** Nazione ospitante fase finale