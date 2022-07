Guida alle finaliste di Women's EURO Under 19 2022

La Spagna affronterà sabato la Norvegia in finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 femminili dopo le vittorie in semifinale rispettivamente contro Svezia e Francia (vincitrice dell'edizione del 2019).

UEFA.com presenta le due nazioni che si contenderanno il titolo a Ostrava.

Classifiche dei gironi

Spagna - Prima classificata Gruppo A

Highlights semifinale: Spagna-Svezia 1-0

Primo turno: primo posto Gruppo A6 (V3-0 contro Slovacchia, V4-0 contro Portogallo, V3-1 contro Repubblica Ceca)

Secondo turno: primo posto Gruppo A6 (V9-0 contro Romania, V6-0 contro Portogallo, P2-2 contro Paesi Bassi)

Migliori marcatrici: Fiamma, Mirari Uria 5

Miglior piazzamento: campione x 3 (2004, 2017, 2018)

Il cammino sino alla finale: dopo due vittorie nelle prime partite del Gruppo A (contro l'Italia e le padrone di casa), la squadra di Pedro López aveva già in tasca la qualificazione prima dell'ultima gara contro la Francia. La squadra ha pareggiato 1-1 contro le transalpine e ha suggellato il primo posto nel girone; con nove gol, è anche quella che ha segnato di più nella fase a gironi. Le spagnole hanno faticato contro un'ottima Svezia in semifinale, ma lo splendido colpo di testa di Mirari Uria le ha qualificate alla sesta finale in sette edizioni di WEURO U19.

Il Ct sulla finale: "Sono molto contento del modo in cui la squadra è progredita durante il torneo. Come nelle partite precedenti, continueremo a cercare di fare il nostro gioco. Continueremo a scendere in campo con gioia e ci godremo questa finale. Sarà un'esperienza unica dopo due anni senza tornei. Daremo il massimo per portare il trofeo in Spagna". Pedro López

Dove guardare la finale: TV/streaming

Norvegia - prima classificata Gruppo B

Highlights: Norvegia-Francia 1-0

Primo turno: secondo posto Gruppo A7 (V7-0 - Azerbaigian, V3-1 - Polonia, P1-1 - Italia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A4 (V5-0 - Ucraina, V6-0 - Bulgaria, V1-0 contro Austria)

Migliore marcatrice: Iris Omarsdottir 6

Miglior piazzamento: vicecampione (2001, 2003, 2008, 2011)

Il cammino sino alla finale: in pochi avrebbero pronosticato il primo posto della Norvegia dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Inghilterra alla prima giornata, ma la squadra ha affondato la Germania con una doppietta di Iris Omarsdottir, mentre Oda Johansen ha suggellato l'1-0 contro la Svezia. Un autogol e una parata decisiva di Selma Panengstuen sono valse alla squadra di Hege Riise un post in finale a spese delle campionesse in carica della Francia.

Il Ct sulla finale: "Sarà una sfida tra due stili diversi. Loro basano il gioco sul possesso costruendo nella mediana, mentre noi dovremo riuscire a fermarli. Noi invece siamo più diretti. Dovremo fermarli giocando alti e ripartendo in contropiede. Ad ogni partita miglioriamo, diventiamo più maturi, giochiamo nel nostro stile e siamo in grado di chiudere la partita se serve. Le ragazze sono cresciute dal punto di vista tattico". Hege Riise

Le statistiche comprendono Women's EURO Under 18 (dal 1997/98 al 2000/01)