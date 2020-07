Urban dirige la finale WU19

Eszter Urban dirigerà la finale degli Europei Femminili UEFA Under 19 tra Francia e Spagna.

L'ungherese è arbitro internazionale dal 2010. Lo scorso anno anche il marito, Ádám Farkas, che ha arbitrato in UEFA Europa League, è entrato nella lista FIFA dei direttori di gara. Per Urban, il supporto della famiglia è importante. "Ci capiamo", ha detto Urban a UEFA.com. "Prima e dopo le partite discutiamo degli impegni e di come possiamo migliorare".

Per Urban questo è il secondo WU19 EURO, ed essere stata scelta per dirigere la finale è stato un onore. "Quando l'ho saputo ne sono rimasta molto contenta", ha detto Urban. "Per me è una grande sfida.

"Quando ho iniziato ad arbitrare il mio sogno era dirigere una finale, ma ogni partita è importante. Ci sono due ottime squadre in finale e mi aspetto una bella partita".

"Il torneo aiuta a imparare. Tutti gli arbitri sono stati molto amichevoli e si sono gustati il viaggio qui. Ci parliamo di come possiamo migliorare in futuro. E anche gli osservatori ci aiutano. Se hai delle domande loro ti spiegano come migliorare".