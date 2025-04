Women's EURO Under 19: record e statistiche

Squadre campioni (paese ospitante)

EURO femminile Under 19

2024: Spagna (Lituania)

2023: Spagna (Germania)

2022: Spagna (Cechia)

2020 e 2021: cancellato per la pandemia COVID-19

2019: Francia (Scozia)

2018: Spagna (Svizzera)

2017: Spagna (Irlanda del Nord)2016: Francia (Slovacchia)

2015: Svezia (Israele)

2014: Paesi Bassi (Norvegia)

2013: Francia (Galles)

2012: Svezia (Turchia)

2011: Germania (Italia)

2010: Francia (Macedonia del Nord)

2009: Inghilterra (Bielorussia)

2008: Italia (Francia)

2007: Germania (Islanda)

2006: Germania (Svizzera)

2005: Russia (Ungheria)

2004: Spagna (Finlandia)

2003: Francia (Germania)

2002: Germania (Svezia)

EURO femminile Under 18

2001: Germania (Norvegia)

2000: Germania (Francia)

1999: Svezia (Svezia)

1998: Danimarca (doppia finale contro Francia)

I sei trionfi della Spagna a Women's EURO U19

Vittorie più ampie

Turno di qualificazione/primo turno: Svizzera - Georgia 23-0, 2015/16

Turno elite/secondo turno: Spagna - Serbia 11-0, 2006/07; Paesi Bassi - Lituania 11-0, 2010/11

Fasi finali: Lituania - Inghilterra 0-10, 2023/24

Finale: Germania - Norvegia 8-1, 2010/11

Più gol in una singola partita

Qualificazioni: Marcela Ižová (Slovacchia) 8 contro Bosnia Ed Eerzegovina, 1998/99

Fase finale: Elena Danilova (Russia) 4 gol contro Paesi Bassi, 2005/06, Shelley Thompson (Germania) 4 contro Inghilterra, 2002/03

Capocannoniere stagionali

2023/24 Danique Tolhoek (Paesi Bassi) 15

2022/23: Louna Ribadeira (France) 11

2021/22: Maja Jelčić (Bosnia-Erzegovina) 7

2019/20 e 2020/21: cancellato causa COVID

2018/19: Sjoeke Nüsken (Germania) 12

2017/18: Fenna Kalma (Paesi Bassi) 13

2016/17: Lucía García (Spagna) 13

2015/16: Sippie Folkertsma (Paesi Bassi) 11

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 20

2013/14: Stina Blackstenius (Svezia) 12

2012/13: Jovana Damnjanović (Serbia) 14

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 13

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 13

2009/10: Rebecca Dempster (Scozia) 10

2008/09: Lidija Kuliš (Bosnia-Erzegovina), Dzsenifer Marozsán (Germania) 10

2007/08: Kim Kulig (Germania) 12

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia) 12

2005/06: Elena Danilova (Russia) 17

2004/05: Elena Danilova (Russia) 15

2003/04: Anja Mittag (Germania) 12

2002/03: Yulya Korniyevets (Ucraina) 9

2001/02: Nicole Gassmann (Svizzera), Suzanne Grant (Scozia) 8

2000/01: Olga Aniskovtseva (Bielorussia), Donna James (Scozia), Petra Wimbersky (Germania) 8

1999/2000: Laura del Río (Spagna), Jessica Thorn (Finlandia) 9

1998/99: Helena Hasselberg (Svezia) 11

1997/98: Therese Lundin (Svezia) 11

Capocannoniere fasi finali

2023/24: Nina Matejić (Serbia) 5

2022/23: Louna Ribadeira (France) 11

2021/22: Nicole Arcangeli (Italia) 5

2019/20 e 2020/21: cancellato causa COVID

2018/19: Melvine Malard (Francia) 4

2017/18: Olga Carmona (Spagna), Dajan Hashemi (Danimarca), Paulina Krumbiegel (Germania), Alisha Lehmann (Svizzera), Andrea Norheim (Norvegia), Géraldine Reuteler (Svizzera), Lynn Wilms (Paesi Bassi) 2

2016/17: Patricia Guijarro (Spagna) 5

2015/16: Marie-Antoinette Katoto (Francia) 6

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 6

2013/14: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 6

2012/13: Pauline Bremer (Germania) 6

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 5

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 7

2009/10: Lieke Martens (Paesi Bassi), Turid Knaak (Germania) 4

2008/09: Sofia Jakobsson (Svezia) 5

2007/08: Marie Pollmann (Germania) 4

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia), Fanndis Fridriksdóttir (Islanda), Ellen White (Inghilterra) 3

2005/06: Elena Danilova (Russia) 7

2004/05: Elena Danilova (Russia) 9

2003/04: Anja Mittag (Germania) 6

2002/03: Shelley Thompson (Germania) 4

2001/02: Claire Morel (Francia), Barbara Müller (Germania) 4

2000/01: Marie Knutsen (Norvegia), Petra Wimbersky (Germania) 2

1999/2000: Laura del Río (Spagna) 7

1998/99: Christina Albertsen (Svezia) 4

1997/98: fase finale non disputata (quarti/semifinali/finale in due partite)

Capocannoniere assolute

Fasi finali:

Elena Danilova (Russia) 17

Marie-Laure Delie (Francia) 9

Toni Duggan (Inghilterra) 9

Stina Blackstenius (Svezia) 8

Tutte le partite:

Elena Danilova (Russia) 33

Stina Blackstenius (Svezia) 32

Agnese Ricco (Italia) 23

Isabel Kerschowski (Germania) 22

Nina Matejić (Serbia) 22

Elin Rubensson (Svezia) 21

Elena Terekhova (Russia) 21

Record di presenze

Fasi finali:

Nahikari García (Spagna) 15

Nuria Garrote (Spagna) 14

Isabel Kerschowski (Germania) 14



Tutte le partite:

Martina Moser (Svizzera) 32

Jordan Nobbs (Inghilterra) 31

Elena Terekhova (Russia) 31

Ksenia Tsybutovich (Russia) 31

Elena Morozova (Russia) 30

Elvira Todua (Russia) 30

Record di spettatori

Qualificazioni Germania - Finlandia, Ludwigshafen, 1999/2000, 6.002

Fasi finali: Macedonia del Nord - Spagna, Skopje, 2010, 8.000

Finale: Spagna - Svezia, Netanya, 2015, 7.230

Varie

Vittorie consecutive a WU19 EURO: 22 – Germania (dal 13/07/2006 al 07/07/2008)

Presenze nelle fasi finali

19 Francia*, Germania*

18 Spagna*

16 Inghilterra*

14 Norvegia

12 Paesi Bassi*

11 Svezia

9 Italia

8 Svizzera

7 Danimarca

6 Scozia

5 Belgio

4 Russia

3 Islanda

2 Austria, Cechia, Finlandia, Polonia*, Portogallo*, Repubblica d’Irlanda*, Serbia

1 Bielorussia, Ungheria, Israele, Lituania*, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania, Slovacchia, Turchia, Galles

*Inclusa l'edizione 2025