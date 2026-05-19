La Germania vince Women's EURO Under 17 2026: in breve
martedì 19 maggio 2026
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La Germania si aggiudica per la nona volta il Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA negando alla Francia il secondo titolo in Irlanda del Nord.
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La Germania si aggiudica per la nona volta il Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA negando alla Francia il secondo titolo in Irlanda del Nord.
Squadre e piazzamenti
Campione: Germania
Vicecampione: Francia
Sconfitte in semifinale: Norvegia, Spagna
Qualificate per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile 2025: Francia, Germania, Norvegia, Polonia, Spagna
Eliminate nella fase a gironi: Inghilterra, Finlandia, Irlanda del Nord (nazione ospitante), Polonia
Migliori marcatrici
Fase finale
3 Rachael Adedini (Francia)
3 Stine Ariell Solemdal (Norvegia)
2 Zofia Burzan (Polonia)
2 Pheobe De Bohan (Inghilterra)
2 Marie Kleemann (Germania)
2 Léa Motyka (Francia)
Stagione (qualificazioni comprese)
8 Olivia Oulasvirta (Finlandia)
7 Fanny Peterson (Svezia)
7 Kára Sigurdsson (Islanda)
6 Zofia Burzan (Polonia)
6 Lily Hoekz (Belgio)
Giocatrice del torneo
Mirja Kropp (Germania)
Squadra del torneo
Portiere: Mirja Kropp (Germania)
Difensore: Muriel Dürr (Germania)
DifensoreLaura Ernst (Germania)
Difensore: Rosie Olando (Francia)
Difensore: Iraia Fernández (Spagna)
Centrocampista: Odélia Tae (Francia)
Centrocampista: Stine Ariell Solemdal (Norvegia)
Centrocampista: Johanna Hebben (Germania)
Attaccante: Léa Motyka (Francia)
Attaccante: Rachael Adedini (Francia)
Attaccante: Ángela Gálvez (Spagna)
Record
- La francese Rachael Adedini, che ha iniziato segnando alla prima giornata per il terzo anno consecutivo, è arrivata a nove gol totali al Campionato Europeo Under 17, eguagliando il record della tedesca Shekiera Martinez.
- La Germania ha attualmente quattro titoli in più della Spagna, l'inseguitrice più vicina.
- La vittoria contro la Germania alla terza giornata è stata la prima dell'Irlanda del Nord alla fase finale di un torneo UEFA femminile di qualsiasi categoria. È stata anche la prima vittoria per una squadra ospitante del Campionato Europeo Under 17 femminile dai tempi dell'Inghilterra nel 2013/14.
- La Spagna ha prolungato il suo record a 14 presenze in semifinale, una in più della Germania, che si è portata a una sola distanza dal primato della Roja di 11 presenze in finale.
Tutti i risultati
Risultati fase a eliminazione diretta
Finale
Domenica 17 maggio
Germania - Francia 1-0 (Belfast)
Semifinali
Giovedì 14 maggio
Francia - Norvegia 1-1 (Francia vince 3-1 dcr) (Belfast)
Germania - Spagna 0-0 (Germania vince 4-3 dcr) (Belfast)
Spareggio per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile
Giovedì 14 maggio
Inghilterra - Polonia 0-2 (Larne)
Fase a gironi
Prima giornata
Lunedì 4 maggio
Gruppo A
Irlanda del Nord - Inghilterra 0-2 (Larne)
Norvegia - Germania 1-3 (Coleraine)
Martedì 5 maggio
Gruppo B
Francia - Polonia 5-0 (Coleraine)
Spagna - Finlandia 4-0 (Larne)
Seconda giornata
Giovedì 7 maggio
Gruppo A
Germania - Inghilterra 1-0 (Larne)
Irlanda del Nord - Norvegia 0-3 (Coleraine)
Venerdì 8 maggio
Gruppo B
Francia - Spagna 1-0 (Coleraine)
Finlandia - Polonia 0-1 (Larne)
Terza giornata
Domenica 10 maggio
Gruppo A
Inghilterra - Norvegia 1-1 (Coleraine)
Germania - Irlanda del Nord 0-1 (Larne)
Lunedì 11 maggio
Gruppo B
Finlandia - Francia 1-4 (Coleraine)
Polonia - Spagna 1-4 (Larne)
Albo d'oro
Torneo a otto squadre (nazione ospitante)
2025/26: Germania (Irlanda del Nord)
2024/25: Paesi Bassi (Isole Faroe)
2023/24: Spagna (Svezia)
2022/23: Francia (Estonia)
2021/22: Germania (Bosnia ed Erzegovina)
2019/20 e 2020/21: No final tournament
2018/19: Germania (Bulgaria)
2017/18: Spagna (Lituania)
2016/17: Germania (Cechia)
2015/16: Germania (Bielorussia)
2014/15: Spagna (Islanda)
2013/14: Germania (Inghilterra)
Torneo a quattro squadre a Nyon
2012/13: Polonia
2011/12: Germania
2010/11: Spagna
2009/10: Spagna
2008/09: Germania
2007/08: Germania
Titoli:
Germania 9
Spagna 5
Francia 1
Paesi Bassi 1
Polonia 1
Presenze in finale:
Spagna 11
Germania 10
Francia 5
Paesi Bassi 2
Inghilterra 1
Norvegia 1
Polonia 1
Repubblica d'Irlanda 1
Svezia 1
Svizzera 1
Presenze in semifinale:
Spagna 14
Germania 13
Francia 10
Inghilterra 6
Paesi Bassi 5
Norvegia 5
Svizzera 3
Danimarca 2
Italia 2
Polonia 2
Belgio 1
Finlandia 1
Islanda 1
Portogallo 1
Repubblica d'Irlanda 1
Svezia 1
*in grassetto: compresa fase finale 2026