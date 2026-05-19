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La Germania vince Women's EURO Under 17 2026: in breve

martedì 19 maggio 2026

La Germania si aggiudica per la nona volta il Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA negando alla Francia il secondo titolo in Irlanda del Nord.

Il capitano Johanna Hebben festeggia il trionfo della Germania
Il capitano Johanna Hebben festeggia il trionfo della Germania UEFA via Getty Images

La Germania si aggiudica per la nona volta il Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA negando alla Francia il secondo titolo in Irlanda del Nord.

Guarda gli highlights

Squadre e piazzamenti

Campione: Germania
Vicecampione: Francia
Sconfitte in semifinale: Norvegia, Spagna
Qualificate per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile 2025: Francia, Germania, Norvegia, Polonia, Spagna
Eliminate nella fase a gironi: Inghilterra, Finlandia, Irlanda del Nord (nazione ospitante), Polonia

Migliori marcatrici

Fase finale

3 Rachael Adedini (Francia)
3 Stine Ariell Solemdal (Norvegia)

2 Zofia Burzan﻿ (Polonia)
2 Pheobe De Bohan (Inghilterra)
2 Marie Kleemann (Germania)﻿
2 Léa Motyka (Francia)﻿

Stagione (qualificazioni comprese)

8 Olivia Oulasvirta (Finlandia)

7 Fanny Peterson (Svezia)
7 Kára Sigurdsson (Islanda)

6 Zofia Burzan﻿ (Polonia)
6 Lily Hoekz (Belgio)

Guarda: la Germania alza la coppa

Giocatrice del torneo

Mirja Kropp (Germania)

Squadra del torneo

Portiere: Mirja Kropp (Germania)
Difensore: Muriel Dürr (Germania)
DifensoreLaura Ernst (Germania)
Difensore: Rosie Olando (Francia)
Difensore: Iraia Fernández (Spagna)
Centrocampista: Odélia Tae (Francia)
Centrocampista: Stine Ariell Solemdal (Norvegia)﻿
Centrocampista: Johanna Hebben (Germania)
Attaccante: Léa Motyka (Francia)
Attaccante: Rachael Adedini (Francia)
Attaccante: Ángela Gálvez (Spagna)

Highlights finale Women's EURO Under 17: Germania - Francia 1-0

Record

  • La francese Rachael Adedini, che ha iniziato segnando alla prima giornata per il terzo anno consecutivo, è arrivata a nove gol totali al Campionato Europeo Under 17, eguagliando il record della tedesca Shekiera Martinez.
  • La Germania ha attualmente quattro titoli in più della Spagna, l'inseguitrice più vicina.
  • La vittoria contro la Germania alla terza giornata è stata la prima dell'Irlanda del Nord alla fase finale di un torneo UEFA femminile di qualsiasi categoria. È stata anche la prima vittoria per una squadra ospitante del Campionato Europeo Under 17 femminile dai tempi dell'Inghilterra nel 2013/14.
  • La Spagna ha prolungato il suo record a 14 presenze in semifinale, una in più della Germania, che si è portata a una sola distanza dal primato della Roja di 11 presenze in finale.

Tutti i risultati

Risultati fase a eliminazione diretta

Finale

Domenica 17 maggio

Germania - Francia 1-0 (Belfast)

Semifinali

Giovedì 14 maggio

Francia - Norvegia 1-1 (Francia vince 3-1 dcr) (Belfast)
Germania - Spagna 0-0 (Germania vince 4-3 dcr) (Belfast)

Highlights Women's EURO Under-17: Germania - Spagna 0-0 (4-3 dcr)

Spareggio per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile

Giovedì 14 maggio

Inghilterra - Polonia 0-2 (Larne)

Fase a gironi

Prima giornata

Lunedì 4 maggio

Gruppo A
Irlanda del Nord - Inghilterra 0-2 (Larne)
Norvegia - Germania 1-3 (Coleraine) ﻿

Martedì 5 maggio

Gruppo B
Francia - Polonia 5-0 (Coleraine)
Spagna - Finlandia 4-0 (Larne)

Highlights Women's EURO Under 17: Francia - Polonia 5-0

Seconda giornata

Giovedì 7 maggio

Gruppo A
Germania - Inghilterra 1-0 (Larne)
Irlanda del Nord - Norvegia 0-3 (Coleraine)

Venerdì 8 maggio

Gruppo B
Francia - Spagna 1-0 (Coleraine) ﻿
Finlandia - Polonia 0-1 (Larne)

Highlights Women's EURO Under 17: Germania - Inghilterra 1-0

Terza giornata

Domenica 10 maggio

Gruppo A
Inghilterra - Norvegia 1-1 (Coleraine) ﻿
Germania - Irlanda del Nord 0-1 (Larne)

Lunedì 11 maggio

Gruppo B
Finlandia - Francia 1-4 (Coleraine)
Polonia - Spagna 1-4 (Larne)

Highlights Women's EURO Under 17: Polonia - Spagna 1-4

Albo d'oro

Torneo a otto squadre (nazione ospitante)

2025/26: Germania (Irlanda del Nord)
2024/25: Paesi Bassi (Isole Faroe)
2023/24: Spagna (Svezia)
2022/23: Francia (Estonia)
2021/22: Germania (Bosnia ed Erzegovina)
2019/20 e 2020/21: No final tournament
2018/19: Germania (Bulgaria)
2017/18: Spagna (Lituania)
2016/17: Germania (Cechia)
2015/16: Germania (Bielorussia)
2014/15: Spagna (Islanda)
2013/14: Germania (Inghilterra)

Torneo a quattro squadre a Nyon
2012/13: Polonia
2011/12: Germania
2010/11: Spagna
2009/10: Spagna
2008/09: Germania
2007/08: Germania

Titoli:
Germania 9
Spagna 5
Francia 1
Paesi Bassi 1
Polonia 1

Presenze in finale:
Spagna 11
Germania 10
Francia 5
Paesi Bassi 2
Inghilterra 1
Norvegia 1
Polonia 1
Repubblica d'Irlanda 1
Svezia 1
Svizzera 1

Presenze in semifinale:
Spagna 14
Germania 13
Francia 10
Inghilterra 6
Paesi Bassi 5
Norvegia 5
Svizzera 3
Danimarca 2
Italia 2
Polonia 2
Belgio 1
Finlandia 1
Islanda 1
Portogallo 1
Repubblica d'Irlanda 1
Svezia 1

*in grassetto: compresa fase finale 2026

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