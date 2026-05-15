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Migliori marcatrici di Women's EURO Under 17 2026: Zofia Burzan in vetta

venerdì 15 maggio 2026

La polacca Zofia Burzan è in testa alla classifica marcatrici della fase finale di UEFA Women's EURO Under 17.

Zofia Burzan ha segnato quattro gol alla fase finale
Zofia Burzan ha segnato quattro gol alla fase finale UEFA via Getty Images

La polacca Zofia Burzan supera la francese Rachael Adedini e la norvegese Stine Ariell Solemdal in vetta alla classifica marcatrici di UEFA Women's EURO Under 17.

Burzan ha segnato tutti e quattro i gol della Polonia alla fase finale: quello decisivo contro la Finlandia alla seconda giornata e quello della bandiera contro la Spagna alla terza, oltre a una doppietta nel 2-0 contro l'Inghilterra nello spareggio di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17.

Al suo terzo EURO Under 17 femminile, Adedini ha segnato all'esordio nel 5-0 contro la Polonia, per poi ripetersi con una doppietta nella vittoria per 4-1 contro la Finlandia nella terza giornata. Con questi gol, ha eguagliato il record assoluto della tedesca Shekiera Martinez e portato il suo totale nella fase finale della competizione a nove reti.

Highlights Women's Under-17 EURO: Finlandia - Francia 1-4

La norvegese Stine Ariell Solemdal, invece, è andata a segno contro Germania e Irlanda del Nord nella fase a gironi, per poi ripetersi in semifinale contro la Francia. Tuttavia, non potrà incrementare ulteriormente il suo bottino a causa dell'eliminazione della sua squadra ai calci di rigore.

Migliori marcatrici di Women's EURO U17 2026

4Zofia Burzan﻿ (Polonia)

3 Rachel Adedini (Francia)
3 Stine Ariell Solemdal (Norvegia)


2 Pheobe de Bohan (Inghilterra)
2 Léa Motyka (Francia)

Classifica marcatrici Women's EURO U17 EURO 2025/26 (incluse qualificazioni)

8 Olivia Oulasvirta (Finlandia)
8 Zofia Burzan﻿ (Polonia)

7 Fanny Peterson (Svezia)
7 Kára Sigurdsson (Islanda)


6 Lily Hoekz (Belgio)

Migliori marcatrici delle fasi finali di Women's EURO U17

2024/25: Marie Preus (Norvegia) 5
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 7
2022/23: Liana Joseph (Francia), Maeline Mendy (Francia), Vicky López (Spagna) 5
2021/22: Alma Aagaard (Danimarca), Mara Alber (Germania), Carla Camacho (Spagna), Fieke Kroese (Paesi Bassi) 3
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 6
2017/18: Shekiera Martinez (Germania) 9
2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5
2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6
2013/14: Andrea Sánchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4
2012/13: Nahikari García (Spagna) 2
2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2
2010/11: Annabel Jäger (Germania), Lina Magull (Germania) 4
2009/10: Paloma Lázaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna), Megan Campbell (Irlanda), Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1
2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8
2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2

Dzsenifer Marozsán della Germania nell'edizione 2007/08
Dzsenifer Marozsán della Germania nell'edizione 2007/08SPORTSFILE

Migliori marcatrici Women's EURO U17 (incluse qualificazioni)


2024/25: Rosalía Domínguez (Spagna) 10
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 17
2022/23: Ava Baker (Inghilterra), Liana Joseph (Francia), Estrella Merino Gonzalez (Germania), Maeline Mendy (Francia) 10
2021/22: Hanna Huizenga (Paesi Bassi) 10
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 18
2017/18: Claudia Pina (Spagna) 15
2016/17: Melvine Malard (Francia) 11
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14
2014/15: Signe Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10
2013/14: Karolína Křivská (Cechia) 9
2012/13: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 18
2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11
2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12
2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9
2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12
2007/08: Alex Popp (Germania) 11

Alessia Russo in azione a WU17 EURO 2016 con Inghilterra
Alessia Russo in azione a WU17 EURO 2016 con InghilterraSPORTSFILE

La fase finale e il turno élite 2019/20, così come l'intera stagione 2020/21, sono stati cancellati a causa della pandemia di COVID-19.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 15 maggio 2026

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