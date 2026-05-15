Anteprima finale Women's EURO Under 17 2026: Germania - Francia

La finale del Campionato Europeo femminile UEFA Under 17 UEFA 2025 si disputerà domenica a Belfast, in Irlanda del Nord, tra Germania e Francia.

La finale di Women's EURO U17 in breve Quando: Domenica 17 maggio (calcio d'inizio alle 19:00 CET / 18:00 ora locale)

Dove: National Football Stadium al Windsor Park﻿, Belfast

Cosa: finale Campionati Europei femminili UEFA Under 17

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Storia della partita

Avendo disputato due volte la finale nelle prime cinque edizioni degli Europei femminili Under 17, Germania e Francia non si sarebbero forse aspettate di dover attendere ben 14 anni prima di affrontarsi nella loro terza finale, dopo essersi qualificate entrambe per un soffio nelle semifinali di questa edizione.

Nella prima delle due avvincenti semifinali disputate giovedì, il portiere Clélia Ducreux ha parato tre rigori contro la Norvegia, evitando alla Francia la sconfitta ai rigori per la terza volta consecutiva in una fase finale. Ai calci di rigore poi la Germania non ha sbagliato nemmeno un tiro dagli 11 metri dopo lo 0-0 contro la Spagna; Mirja Kropp ha effettuato una parata decisiva, consentendo alle otto volte campionesse in carica di passare il turno.

Women's EURO Under 17: Germania - Spagna 0-0 (4-3 dcr)

La Germania non subisce gol da quando ha esordito con una vittoria per 3-1 sulla Norvegia, partita in cui Marie Kleemann ha aggiunto un altro gol ai tre già segnati nelle qualificazioni, andando a segno insieme a Mia Giesen e Johanna Putzer. La vittoria per 1-0 sull'Inghilterra, grazie al rigore trasformato dalla capitana Johanna Hebben, ha assicurato il primo posto nel girone alle tedesche. La Germania ha poi chiuso il torneo con una sconfitta per 1-0 contro l'Irlanda del Nord, nonostante abbia colpito quattro volte i pali.

La Francia ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno e senza gol subiti: prima ha ottenuto la vittoria più ampia della fase finale battendo la Polonia per 5-0 grazie ai gol di Léa Motyka, Rachael Adedini, Elise Dhalluin, Elsa Prezelin e Candice Thomas; ha poi battuto la Spagna per 1-0 grazie al gol di Méhisane Zidi e infine ha vinto contro la Finlandia con una doppietta di Adedini, che è in testa alla classifica delle migliori marcatrici insieme a Margot Collin e Diénébou Niakate.

Semifinale Women's EURO Under 17: Francia - Norvegia 1-1 (3-1 dcr)

Nelle semifinali Motyka ha portato in vantaggio la Francia, ma la Norvegia ha pareggiato fissando il risultato sull'1-1 al termine dei 90 minuti, salvo perdere ai calci di rigore. Ora le francesi affronteranno le avversarie che le hanno battute per 3-0 nella finale della prima edizione del 2008 e ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nel 2012; questo avvincente incontro segnerà anche il loro primo scontro per il trofeo da quando la fase finale è stata ampliata a otto squadre nel 2014.

Women's EURO Under 17: Germania - Francia 1-0 ﻿