Anteprima semifinali Women's EURO Under 17: Francia - Norvegia, Germania - Spagna

Giovedì si disputeranno le semifinali del Campionato Europeo femminile UEFA Under 17: Francia, Norvegia, Germania e Spagna si sfideranno al National Football Stadium di Belfast, al Windsor Park, per succedere ai Paesi Bassi come detentrice del titolo.

Germania e Spagna tornano nella competizione dopo aver saltato questa fase per la prima volta lo scorso anno, mentre la Norvegia, finalista nel 2025, affronterà la Francia, alla sua quinta semifinale consecutiva. Vi presentiamo un'anteprima delle partite in programma in Irlanda del Nord.

Conosciamo le semifinaliste

Calendario fase a eliminazione diretta EURO WU17 Semifinali: giovedì 14 maggio Francia - Norvegia (15:00)

Germania - Spagna (19:00) Finale: domenica 17 maggio Germania / Spagna - Francia / Norvegia (19:00) Tutti gli orari di inizio sono indicati in CET; l'ora locale è indietro di un'ora. Tutte le partite a eliminazione diretta si disputeranno al National Football Stadium di Belfast, al Windsor Park

La Francia ha segnato dieci gol senza subirne alcuno nelle prime tre partite, prima di incassare un gol nel finale della vittoria per 4-1 sulla Finlandia, chiudendo così la fase a gironi a punteggio pieno dopo la vittoria per 5-0 sulla Polonia – il margine di vittoria più ampio registrato finora nella fase finale – e la vittoria per 1-0 sulla Spagna, nonostante l'assenza in campo di diverse titolari.

L'allenatore Franck Plenecassagne ha guidato la Francia alla vittoria nel torneo di formazione UEFA Under 16 dello scorso anno in Portogallo, dove la squadra ha battuto Spagna e Germania; in quest'ultima partita Méhisane Zidi ha segnato l'unico gol, esattamente come fatto contro la Spagna in questa edizione.

Women's EURO Under 17: Francia - Polonia 5-0 ﻿

L'altra attaccante francese, Rachael Adedini, ha impiegato 20 minuti per andare a segno per la terza volta consecutiva nella prima giornata di una fase finale, con un gol contro la Polonia; la capocannoniera del torneo con tre reti ha bisogno di un altro gol per superare il record storico di dieci reti nelle fasi finali detenuto dall'attaccante tedesca Shekiera Martinez.

Adedini fa parte di una squadra che punta a porre fine a una serie di due sconfitte consecutive in semifinale, dopo aver perso ai rigori contro le future campionesse dei Paesi Bassi nel 2025 ed essere state eliminate dalla Spagna nel 2024.

La Norvegia è in semifinale per la quarta volta in sette partecipazioni, essendo tornata tra le prime quattro per la prima volta in otto anni con una vittoria sull'Italia in questa fase nel 2025, con l'attuale capitana Isa Lund in campo da titolare in quell'occasione.

Dopo la sconfitta per 3-1 all'esordio contro la Germania, la Norvegia ha segnato due gol nei primi 20 minuti della partita vinta per 3-0 contro l'Irlanda del Nord – tra cui una rete di Lund – prima di aggiudicarsi un posto in semifinale grazie al pareggio per 1-1 contro l'Inghilterra.

Women's EURO Under 17: Inghilterra - Norvegia 1-1

Lund e le sue compagne in difesa sperano di neutralizzare Adedini, autrice di una tripletta nella vittoria per 8-0 della Francia in questo stesso incontro durante la fase a gironi del 2024, e di vendicare la sconfitta per 1-0 subita nella fase finale del 2022.

Anche l'attaccante Mie Hoem, entrata in campo dalla panchina nella finale dello scorso anno, è nuovamente presente dopo aver segnato tre gol in cinque presenze durante le qualificazioni.

Dove guardare il torneo: TV/streaming

La Germania, detentrice del record di otto titoli, aveva saltato la fase finale solo una volta prima di non riuscire a qualificarsi per gli ultimi due tornei; ha però recuperato il tempo perduto esordendo con una vittoria per 3-1 contro la Norvegia, seguita da un 1-0 sull'Inghilterra grazie a un rigore trasformato con freddezza dalla capitana Johanna Hebben, che ha così assicurato il primo posto nel Gruppo A.

Ciò ha permesso alla Germania di perdere in maniera indolore per 1-0 contro la nazionale ospitante dell'Irlanda del Nord nell'ultima partita, qualificandosi così per la tredicesima semifinale – una in meno del record della Spagna – nonostante abbia colpito quattro volte i pali in una partita.

Women's EURO Under 17: Norvegia - Germania 1-3

Loderer, ex allenatore della Nazionale Under 16, ha assunto l'incarico poco dopo che la Germania aveva vinto la finale del 2022 ai rigori contro la Spagna, grazie a un gol del pareggio segnato all'88° minuto, e aveva perso la stessa partita in semifinale ai Mondiali di quell'anno, con il gol decisivo arrivato al 90° minuto.

La Spagna ha esordito con una vittoria per 4-0 contro la Finlandia, prima di subire quella sconfitta contro la Francia nonostante avesse totalizzato sette dei nove tiri in porta complessivi tra le due squadre, per poi battere la Polonia per 4-1 nella partita decisiva. I gol segnati nella fase a gironi sono stati tutti realizzati da giocatrici diverse, tra cui Rocío Elaine, autrice di quattro reti in cinque partite durante le qualificazioni.

Vincitrice del titolo in Messico dopo un periodo a livello di club in Giappone, l'allenatrice Mila Martínez ha guidato la Spagna a una fase a gironi perfetta ai Mondiali del 2025, prima di una sconfitta ai rigori contro la Francia negli ottavi di finale. Ha poi concluso da imbattuta le qualificazioni a EURO, in cui la sua squadra ha segnato in media cinque gol a partita, prima di un pareggio per 0-0 con il Portogallo a marzo.

Women's EURO Under 17: Polonia - Spagna 1-4

Iraia Fernández, Vera Molina, Candela Rodríguez e Carlota Chacón hanno fatto parte della rosa che ha vinto lo spareggio per la Coppa del Mondo femminile Under 17 FIFA del 2025.

La Spagna ha vinto l'ultimo scontro diretto con la Germania nella fase a gironi del torneo del 2023 per 2-0 e punta alla quarantesima vittoria di sempre in questa competizione. La Germania ha conquistato la sua trentesima vittoria battendo l'Inghilterra