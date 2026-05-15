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Migliori marcatrici di Women's EURO Under 17 2026: Rachael Adedini e Stine Ariell Solemdal

venerdì 15 maggio 2026

Rachael Adedini della Francia e Stine Ariell Solemdal della Norvegia sono le migliori marcatrici della fase finale di UEFA Women's EURO Under 17.

Rachael Adedini della Francia ha segnato nove gol nella competizione
Rachael Adedini della Francia ha segnato nove gol nella competizione UEFA via Getty Images

La francese Rachael Adedini e la norvegese Stine Ariell Solemdal hanno vinto la classifica delle migliori marcatrici di UEFA Women's EURO Under 17.

Al suo terzo EURO Under 17 femminile, Adedini ha segnato all'esordio nel 5-0 contro la Polonia, per poi ripetersi con una doppietta nella vittoria per 4-1 contro la Finlandia nella terza giornata. Con questi gol, ha eguagliato il record assoluto della tedesca Shekiera Martinez e portato il suo totale nella fase finale della competizione a nove reti.

Highlights Women's Under-17 EURO: Finlandia - Francia 1-4

Solemdal, invece, è andata a segno contro Germania e Irlanda del Nord nella fase a gironi, per poi ripetersi in semifinale contro la Francia.

Migliori marcatrici di Women's EURO U17 2026

3 Rachel Adedini (Francia)
3 Stine Ariell Solemdal (Norvegia)

2 Zofia Burzan (Polonia)
2 Phoebe De Bohan (Inghilterra) ﻿
2 Marie Kleemann (Germania)
2 Léa Motyka (Francia)

Classifica marcatrici Women's EURO U17 EURO 2025/26 (incluse qualificazioni)

8 Olivia Oulasvirta (Finlandia)

7 Fanny Peterson (Svezia)
7 Kára Sigurdsson (Isole Faroe)

6 Sofia Burzan (Polonia)
6 ﻿Lily Hoekz (Belgio)
6 Léa Motyka (Francia)

Migliori marcatrici delle fasi finali di Women's EURO U17

2024/25: Marie Preus (Norvegia) 5
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 7
2022/23: Liana Joseph (Francia), Maeline Mendy (Francia), Vicky López (Spagna) 5
2021/22: Alma Aagaard (Danimarca), Mara Alber (Germania), Carla Camacho (Spagna), Fieke Kroese (Paesi Bassi) 3
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 6
2017/18: Shekiera Martinez (Germania) 9
2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5
2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6
2013/14: Andrea Sánchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4
2012/13: Nahikari García (Spagna) 2
2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2
2010/11: Annabel Jäger (Germania), Lina Magull (Germania) 4
2009/10: Paloma Lázaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna), Megan Campbell (Irlanda), Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1
2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8
2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2

Dzsenifer Marozsán della Germania nell'edizione 2007/08
Dzsenifer Marozsán della Germania nell'edizione 2007/08SPORTSFILE

Migliori marcatrici Women's EURO U17 (incluse qualificazioni)


2024/25: Rosalía Domínguez (Spagna) 10
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 17
2022/23: Ava Baker (Inghilterra), Liana Joseph (Francia), Estrella Merino Gonzalez (Germania), Maeline Mendy (Francia) 10
2021/22: Hanna Huizenga (Paesi Bassi) 10
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 18
2017/18: Claudia Pina (Spagna) 15
2016/17: Melvine Malard (Francia) 11
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14
2014/15: Signe Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10
2013/14: Karolína Křivská (Cechia) 9
2012/13: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 18
2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11
2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12
2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9
2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12
2007/08: Alex Popp (Germania) 11

Alessia Russo in azione a WU17 EURO 2016 con Inghilterra
Alessia Russo in azione a WU17 EURO 2016 con InghilterraSPORTSFILE

La fase finale e il turno élite 2019/20, così come l'intera stagione 2020/21, sono stati cancellati a causa della pandemia di COVID-19.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 15 maggio 2026

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