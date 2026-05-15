Migliori marcatrici di Women's EURO Under 17 2026: Rachael Adedini e Stine Ariell Solemdal

La francese Rachael Adedini e la norvegese Stine Ariell Solemdal hanno vinto la classifica delle migliori marcatrici di UEFA Women's EURO Under 17.

Al suo terzo EURO Under 17 femminile, Adedini ha segnato all'esordio nel 5-0 contro la Polonia, per poi ripetersi con una doppietta nella vittoria per 4-1 contro la Finlandia nella terza giornata. Con questi gol, ha eguagliato il record assoluto della tedesca Shekiera Martinez e portato il suo totale nella fase finale della competizione a nove reti.

Highlights Women's Under-17 EURO: Finlandia - Francia 1-4

Solemdal, invece, è andata a segno contro Germania e Irlanda del Nord nella fase a gironi, per poi ripetersi in semifinale contro la Francia.

Migliori marcatrici di Women's EURO U17 2026

3 Rachel Adedini (Francia)

3 Stine Ariell Solemdal (Norvegia)

2 Zofia Burzan (Polonia)

2 Phoebe De Bohan (Inghilterra) ﻿

2 Marie Kleemann (Germania)

2 Léa Motyka (Francia)

Classifica marcatrici Women's EURO U17 EURO 2025/26 (incluse qualificazioni)

8 Olivia Oulasvirta (Finlandia)

7 Fanny Peterson (Svezia)

7 Kára Sigurdsson (Isole Faroe)

6 Sofia Burzan (Polonia)

6 ﻿Lily Hoekz (Belgio)

6 Léa Motyka (Francia)

Migliori marcatrici delle fasi finali di Women's EURO U17

2024/25: Marie Preus (Norvegia) 5

2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 7

2022/23: Liana Joseph (Francia), Maeline Mendy (Francia), Vicky López (Spagna) 5

2021/22: Alma Aagaard (Danimarca), Mara Alber (Germania), Carla Camacho (Spagna), Fieke Kroese (Paesi Bassi) 3

2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 6

2017/18: Shekiera Martinez (Germania) 9

2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3

2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5

2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6

2013/14: Andrea Sánchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4

2012/13: Nahikari García (Spagna) 2

2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2

2010/11: Annabel Jäger (Germania), Lina Magull (Germania) 4

2009/10: Paloma Lázaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna), Megan Campbell (Irlanda), Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1

2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8

2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2

Dzsenifer Marozsán della Germania nell'edizione 2007/08 SPORTSFILE

Migliori marcatrici Women's EURO U17 (incluse qualificazioni)



2024/25: Rosalía Domínguez (Spagna) 10

2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 17

2022/23: Ava Baker (Inghilterra), Liana Joseph (Francia), Estrella Merino Gonzalez (Germania), Maeline Mendy (Francia) 10

2021/22: Hanna Huizenga (Paesi Bassi) 10

2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 18

2017/18: Claudia Pina (Spagna) 15

2016/17: Melvine Malard (Francia) 11

2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14

2014/15: Signe Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10

2013/14: Karolína Křivská (Cechia) 9

2012/13: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 18

2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11

2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12

2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9

2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12

2007/08: Alex Popp (Germania) 11

Alessia Russo in azione a WU17 EURO 2016 con Inghilterra SPORTSFILE

La fase finale e il turno élite 2019/20, così come l'intera stagione 2020/21, sono stati cancellati a causa della pandemia di COVID-19.