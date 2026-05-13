Migliori marcatrici di Women's EURO Under 17 2026: Rachael Adedini e Stine Ariell Solemdal in vetta
mercoledì 13 maggio 2026
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La francese Rachael Adedini e la norvegese Stine Ariell Solemdal guidano la classifica delle migliori marcatrici di UEFA Women's EURO Under 17.
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La francese Rachael Adedini e la norvegese Stine Ariell Solemdal, a quota tre gol, sono le migliori marcatrici di UEFA Women's EURO Under 17.
Al suo terzo EURO Under 17 femminile, Adedini ha segnato all'esordio nel 5-0 contro la Polonia, per poi ripetersi con una doppietta nella vittoria per 4-1 contro la Finlandia nella terza giornata. Con questi gol, ha eguagliato il record assoluto della tedesca Shekiera Martinez e portato il suo totale nella fase finale della competizione a nove reti.
La norvegese Stine Ariell Solemdal, invece, è andata a segno contro Germania e Irlanda del Nord nella fase a gironi, per poi ripetersi in semifinale contro la Francia. Tuttavia, non potrà incrementare ulteriormente il suo bottino a causa dell'eliminazione della sua squadra ai calci di rigore.
Migliori marcatrici di Women's EURO U17 2026
3 Rachel Adedini (Francia)
3 Stine Ariell Solemdal (Norvegia)
2 Zofia Burzan (Polonia)
2 Pheobe de Bohan (Inghilterra)
2 Léa Motyka (Francia)
Classifica marcatrici Women's EURO U17 EURO 2025/26 (incluse qualificazioni)
8 Olivia Oulasvirta (Finlandia)
7 Fanny Peterson (Svezia)7 Kára Sigurdsson (Islanda)
6 Zofia Burzan (Polonia)
6 Lily Hoekz (Belgio)
Migliori marcatrici delle fasi finali di Women's EURO U17
2024/25: Marie Preus (Norvegia) 5
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 7
2022/23: Liana Joseph (Francia), Maeline Mendy (Francia), Vicky López (Spagna) 5
2021/22: Alma Aagaard (Danimarca), Mara Alber (Germania), Carla Camacho (Spagna), Fieke Kroese (Paesi Bassi) 3
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 6
2017/18: Shekiera Martinez (Germania) 9
2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5
2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6
2013/14: Andrea Sánchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4
2012/13: Nahikari García (Spagna) 2
2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2
2010/11: Annabel Jäger (Germania), Lina Magull (Germania) 4
2009/10: Paloma Lázaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna), Megan Campbell (Irlanda), Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1
2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8
2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2
Migliori marcatrici Women's EURO U17 (incluse qualificazioni)
2024/25: Rosalía Domínguez (Spagna) 10
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 17
2022/23: Ava Baker (Inghilterra), Liana Joseph (Francia), Estrella Merino Gonzalez (Germania), Maeline Mendy (Francia) 10
2021/22: Hanna Huizenga (Paesi Bassi) 10
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 18
2017/18: Claudia Pina (Spagna) 15
2016/17: Melvine Malard (Francia) 11
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14
2014/15: Signe Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10
2013/14: Karolína Křivská (Cechia) 9
2012/13: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 18
2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11
2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12
2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9
2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12
2007/08: Alex Popp (Germania) 11
La fase finale e il turno élite 2019/20, così come l'intera stagione 2020/21, sono stati cancellati a causa della pandemia di COVID-19.