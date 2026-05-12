Conosciamo le semifinaliste di Women's EURO Under 17: Francia, Norvegia, Germania, Spagna
martedì 12 maggio 2026
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Nelle semifinali di giovedì di Women's EURO U17, la Francia affronterà la Norvegia, mentre la Germania giocherà contro la Spagna.
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Le semifinali dei Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si giocheranno giovedì al Belfast's National Football Stadium presso il Windsor Park.
La Francia affronterà la Norvegia, mentre la Germania se la vedrà con la Spagna per aggiudicarsi un posto nella finale di domenica, che si disputerà nella stessa sede. Ecco i profili delle quattro contendenti.
Calendario fase a eliminazione diretta EURO WU17
Semifinali: giovedì 14 maggio
Francia - Norvegia (15:00)
Germania - Spagna (19:00)
Finale: sabato 17 maggio
Germania / Spagna - Francia / Norvegia (19:00)
Orari in CET, l'ora locale è indietro di un'ora
Francia - Norvegia
La Francia ha vinto tutti e quattro i precedenti nelle fasi finali contro la Norvegia: l'ha battuta 8-0 nella fase a gironi 2023/24, 1-0 nel 2021/22, 2-0 nel 2014/15 e 3-1 nella finale per il terzo posto del 2008/09.
Francia
Turno 1: prima Gruppo A2 (giocato in Francia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio
Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Serbia)
2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria
Gruppo B prima/seconda
5-0 contro Polonia (Coleraine), 1-0 contro Spagna (Coleraine), 4-1 contro Finlandia (Coleraine)
Miglior marcatrice fase finale: Rachael Adedini (3 gol)
2024/25: semifinale
Miglior piazzamento: campione x 1 (2022/23)
Bilancio in semifinale: Q4 E5
Precedenti semifinali
2024/25: 1-1 (3-4 dcr) contro Paesi Bassi
2023/24: 1-6 contro Spagna
2022/23: 10-2 contro Svizzera
2021/22: 0-1 contro Germania
2014/15: 1-1 (3-4 dcr) contro Spagna
2011/12: 5-1 contro Svizzera
2010/11: 2-2 (dts, 6-5 dcr) contro Germania
2008/09: 1-4 contro Germania
2007/08: 3-1 (dts) contro Inghilterra
Norvegia
Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Serbia)
5-0 contro Bielorussia, 2-2 contro Serbia, 0-3 contro Danimarca
Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Norvegia)
3-1 contro Scozia, 5-0 contro Grecia, 2-1 contro Svizzera
Seconda Gruppo A
1-3 contro Germania (Coleraine), 3-0 contro Irlanda del Nord (Coleraine), 1-1 contro Inghilterra (Coleraine)
Miglior marcatrice fase finale: Stine Ariell Solemdal (2 gol)
2024/25: seconda
Miglior piazzamento: seconda (2024/25)
Bilancio in semifinale: Q1 S3
Precedenti semifinali
2024/25: 3-1 contro Italia
2016/17: 1-1 (2-3 dcr) contro Germania
2015/16: 0-4 contro Spagna
2008/09: 0-2 contro Spagna
Germania - Spagna
Questa è la prima semifinale tra Germania e Spagna, ma nei loro 11 precedenti incontri nelle fasi finali, ci sono state ben sei finali. La Germania ha vinto nel 2021/22 (ai rigori), nel 2016/17 (ai rigori), nel 2015/16 (ai rigori), nel 2013/14 (ai rigori) e nel 2008/09 (7-0). La Spagna ha vinto 2-0 nel 2017/18 e conduce per tre vittorie a una nei cinque incontri della fase a gironi.
Germania
Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda
Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svezia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia, 1-1 contro Danimarca
Prima Gruppo A
3-1 contro Norvegia (Coleraine), 1-0 contro Inghilterra (Larne), 0-1 contro Irlanda del Nord (Larne)
Migliori marcatrici fase finale: Johanna Putzer, Marie Kleemann, Mia Giesen, Johanna Hebben (1 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)
Bilancio in semifinale: Q9 E3
Precedenti semifinali
2021/22: 1-0 contro Francia
2018/19: 2-0 contro Portogallo
2017/18: 8-0 contro Inghilterra
2016/17: 1-1 (3-2 dcr) contro Norvegia
2015/16: 4-3 contro Inghilterra
2014/15: 0-1 contro Svizzera
2013/14: 1-0 contro Italia
2011/12: 2-0 contro Danimarca
2010/11: 2-2dts (5-6 dcr) contro Francia
2009/10: 0-1 contro Repubblica d'Irlanda
2008/09: 4-1 contro Francia
2007/08:1-0 contro Danimarca
Spagna
Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Portogallo)
6-1 contro Bulgaria, 2-0 contro Ungheria, 2-0 contro Portogallo
Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Portogallo)
8-0 contro Kosovo, 7-1 contro Ungheria, 0-0 contro Portogallo
Seconda Gruppo B
4-0 contro Finlandia (Larne), 0-1 contro Francia (Coleraine), 4-1 contro Polonia (Larne)
Migliori marcatrici fase finale: Rocío Elaine, María Aymerich, Ángela Gálvez, Carolina Ferrera, Laia Cabetas, Maialen Valladares, Iraia Fernández, Carlota Chacón (1 goal)
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: campione x 5 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)
Bilancio in semifinale: Q11 E2
Precedenti semifinali
2023/24: 6-1 contro Francia
2022/23: 3-1 contro Inghilterra
2021/22: 3-0 contro Paesi Bassi
2018/19: 1-3 contro Paesi Bassi
2017/18: 1-0 contro Finlandia
2016/17: 2-0 contro Paesi Bassi
2015/16: 4-0 contro Norvegia
2014/15: 1-1 (4-3dcr) contro Francia
2013/14: 3-0 contro Inghilterra
2012/13: 2-2 (4-5 dcr) contro Svezia
2010/11: 2-2, (6-5 dcr) contro Germania
2009/10: 3-1 contro Inghilterra
2008/09: 2-0 contro Norvegia
Coppa del Mondo femminile U17 FIFA 2026
La UEFA dispone di cinque posti per la Coppa del Mondo femminile Under 17 FIFA, che si terrà in Marocco dal 17 ottobre al 7 novembre.
Si sono qualificate le quattro semifinaliste di Women's EURO U17. A loro si aggiungerà l'Inghilterra o la Polonia, che si affronteranno giovedì alle 17:00 CET a Larne in uno spareggio tra le due squadre che hanno concluso al terzo posto nei rispettivi gironi