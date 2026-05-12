Conosciamo le semifinaliste di Women's EURO Under 17: Francia, Norvegia, Germania, Spagna

Le semifinali dei Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si giocheranno giovedì al Belfast's National Football Stadium presso il Windsor Park.

La Francia affronterà la Norvegia, mentre la Germania se la vedrà con la Spagna per aggiudicarsi un posto nella finale di domenica, che si disputerà nella stessa sede. Ecco i profili delle quattro contendenti.

Calendario fase a eliminazione diretta EURO WU17 Semifinali: giovedì 14 maggio

Francia - Norvegia (15:00)

Germania - Spagna (19:00) Finale: sabato 17 maggio

Germania / Spagna - Francia / Norvegia (19:00) Orari in CET, l'ora locale è indietro di un'ora

Calendario completo

Francia - Norvegia

La Francia ha vinto tutti e quattro i precedenti nelle fasi finali contro la Norvegia: l'ha battuta 8-0 nella fase a gironi 2023/24, 1-0 nel 2021/22, 2-0 nel 2014/15 e 3-1 nella finale per il terzo posto del 2008/09.

Turno 1: prima Gruppo ﻿A2 (giocato in Francia)

2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Serbia)

2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria

Gruppo B prima/seconda

5-0 contro Polonia (Coleraine), 1-0 contro Spagna (Coleraine), 4-1 contro Finlandia (Coleraine)

Miglior marcatrice fase finale: Rachael Adedini (3 gol)



2024/25: semifinale

Miglior piazzamento: campione x 1 (2022/23)

Bilancio in semifinale: Q4 E5

Precedenti semifinali

2024/25: 1-1 (3-4 dcr) contro Paesi Bassi

2023/24: 1-6 contro Spagna

2022/23: 10-2 contro Svizzera

2021/22: 0-1 contro Germania

2014/15: 1-1 (3-4 dcr) contro Spagna

2011/12: 5-1 contro Svizzera

2010/11: 2-2 (dts, 6-5 dcr) contro Germania

2008/09: 1-4 contro Germania

2007/08: 3-1 (dts) contro Inghilterra

EURO WU17: Francia - Polonia 5-0 ﻿

Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Serbia)

5-0 contro Bielorussia, 2-2 contro Serbia, 0-3 contro Danimarca

Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Norvegia)

3-1 contro Scozia, 5-0 contro Grecia, 2-1 contro Svizzera

Seconda Gruppo A

1-3 contro Germania (Coleraine), 3-0 contro Irlanda del Nord (Coleraine), 1-1 contro Inghilterra (Coleraine)

Miglior marcatrice fase finale: Stine Ariell Solemdal (2 gol)



2024/25: seconda

Miglior piazzamento: seconda (2024/25)

Bilancio in semifinale: Q1 S3

Precedenti semifinali

2024/25: 3-1 contro Italia

2016/17: 1-1 (2-3 dcr) contro Germania

2015/16: 0-4 contro Spagna

2008/09: 0-2 contro Spagna

EURO WU17: Irlanda del Nord - Norvegia 0-3 ﻿

Germania - Spagna

Questa è la prima semifinale tra Germania e Spagna, ma nei loro 11 precedenti incontri nelle fasi finali, ci sono state ben sei finali. La Germania ha vinto nel 2021/22 (ai rigori), nel 2016/17 (ai rigori), nel 2015/16 (ai rigori), nel 2013/14 (ai rigori) e nel 2008/09 (7-0). La Spagna ha vinto 2-0 nel 2017/18 e conduce per tre vittorie a una nei cinque incontri della fase a gironi.

Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)

2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svezia)

2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia, 1-1 contro Danimarca

Prima Gruppo A

3-1 contro Norvegia (Coleraine), 1-0 contro Inghilterra (Larne), 0-1 contro Irlanda del Nord (Larne)

Migliori marcatrici fase finale: Johanna Putzer, Marie Kleemann, Mia Giesen, Johanna Hebben (1 gol)



2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)

Bilancio in semifinale: Q9 E3

Precedenti semifinali



2021/22: 1-0 contro Francia

2018/19: 2-0 contro Portogallo

2017/18: 8-0 contro Inghilterra

2016/17: 1-1 (3-2 dcr) contro Norvegia

2015/16: 4-3 contro Inghilterra

2014/15: 0-1 contro Svizzera

2013/14: 1-0 contro Italia

2011/12: 2-0 contro Danimarca

2010/11: 2-2dts (5-6 dcr) contro Francia

2009/10: 0-1 contro Repubblica d'Irlanda

2008/09: 4-1 contro Francia

2007/08:1-0 contro Danimarca

EURO WU17: Germania - Inghilterra 1-0 ﻿

Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Portogallo)

6-1 contro Bulgaria, 2-0 contro Ungheria, 2-0 contro Portogallo

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Portogallo)

8-0 contro Kosovo, 7-1 contro Ungheria, 0-0 contro Portogallo

Seconda Gruppo B

4-0 contro Finlandia (Larne), 0-1 contro Francia (Coleraine), 4-1 contro Polonia (Larne)

Migliori marcatrici fase finale: Rocío Elaine, María Aymerich, Ángela Gálvez, Carolina Ferrera, Laia Cabetas, Maialen Valladares, Iraia Fernández, Carlota Chacón (1 goal)



2024/25: fase a gironi

Miglior piazzamento: campione x 5 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)

Bilancio in semifinale: Q11 E2

Precedenti semifinali

2023/24: 6-1 contro Francia

2022/23: 3-1 contro Inghilterra

2021/22: 3-0 contro Paesi Bassi

2018/19: 1-3 contro Paesi Bassi

2017/18: 1-0 contro Finlandia

2016/17: 2-0 contro Paesi Bassi

2015/16: 4-0 contro Norvegia

2014/15: 1-1 (4-3dcr) contro Francia

2013/14: 3-0 contro Inghilterra

2012/13: 2-2 (4-5 dcr) contro Svezia

2010/11: 2-2, (6-5 dcr) contro Germania

2009/10: 3-1 contro Inghilterra

2008/09: 2-0 contro Norvegia

Women's EURO Under 17: Spagna - Finlandia 4-0 ﻿