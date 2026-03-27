La fase finale di Women's EURO Under 17 inizia il 4 maggio: calendario

I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si giocheranno dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord. La nazione ospiterà la competizione per la prima volta.

Nella giornata inaugurale, le padrone di casa faranno il loro esordio nella fase finale di Women's EURO U17 contro l’Inghilterra a Larne, mentre Norvegia e Germania si affronteranno nel Gruppo A a Coleraine. Il giorno seguente prenderà il via il Gruppo B con la Francia che affronterà la Polonia a Coleraine, seguita dalla partita tra Spagna e Finlandia a Larne. Il Gruppo A proseguirà il 7 e il 10 maggio, mentre le partite del Gruppo B si disputeranno l’8 e l’11 maggio.

Le prime due squadre di ogni girone si qualificano per le semifinali a Belfast il 14 maggio, mentre la finale, che si disputerà anch'essa al National Football Stadium del Windsor Park, è in programma tre giorni dopo. Le quattro semifinaliste si qualificheranno per la Coppa del Mondo Femminile Under 17 FIFA 2026 in Marocco insieme alle vincitrici dello spareggio tra le due terze classificate dei gironi, che si disputerà il 14 maggio a Larne.

I gironi di WEURO U17 2026 Gruppo A: Irlanda del Nord (squadra di casa), Germania, Norvegia, Inghilterra Gruppo B: Francia, Finlandia, Spagna, Polonia

Scarica il calendario delle partite

Stadi

Belfast: National Football Stadium, Windsor Park (2 semifinali e finale)

Coleraine: The Showgrounds (6 partite fase a gironi)

Larne: Inver Park (6 partite fase a gironi, spareggi Mondiale)

Orari CET, ora locale un'ora indietro

Calendario fase a gironi

Lunedì 4 maggio

Gruppo A

Irlanda del Nord - Inghilterra (Larne, 16:00)

Norvegia - Germania (Coleraine, 19:00) ﻿

Martedì 5 maggio

Gruppo B

Francia - Polonia (Coleraine, 16:00)

Spagna - Finlandia (Larne, 19:00)

Highlights 2025: Francia - Polonia 3-1

Giovedì 7 maggio

Gruppo A

Germania - Inghilterra (Larne, 16:00)

Irlanda del Nord - Norvegia (Coleraine, 19:00)

Venerdì 8 maggio

Gruppo B

Francia - Spagna (Coleraine, 16:00) ﻿

Finlandia - Polonia (Larne, 19:00)

Highlights 2025: Spagna-Francia 1-1

Domenica 10 maggio

Gruppo A

Inghilterra - Norvegia (Coleraine, 16:00) ﻿

Germania - Irlanda del Nord (Larne, 16:00)

Lunedì 11 maggio

Gruppo B

Finlandia - Francia (Coleraine, 16:00)

Polonia - Spagna (Larne, 16:00)

Highlights 2025: Spagna-Polonia 3-1

Calendario fase a eliminazione diretta

Semifinali

Giovedì 14 maggio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (Belfast)

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Group A (Belfast)

Le partite iniziano alle 15:00 e alle 19:00; l'ordine delle partite sarà confermato al termine della fase a gironi.

Spareggi Coppa del Mondo FIFA U17

Giovedì 14 maggio

Terza Gruppo A - Terza Gruppo B (17:00, Larne)

Finale

Domenica 17 maggio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:00, Belfast)