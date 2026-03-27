La fase finale di Women's EURO Under 17 inizia il 4 maggio: calendario
venerdì 27 marzo 2026
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Il calendario completo della fase finale in Irlanda del Nord (4-17 maggio) è stato definito.
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I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si giocheranno dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord. La nazione ospiterà la competizione per la prima volta.
Nella giornata inaugurale, le padrone di casa faranno il loro esordio nella fase finale di Women's EURO U17 contro l’Inghilterra a Larne, mentre Norvegia e Germania si affronteranno nel Gruppo A a Coleraine. Il giorno seguente prenderà il via il Gruppo B con la Francia che affronterà la Polonia a Coleraine, seguita dalla partita tra Spagna e Finlandia a Larne. Il Gruppo A proseguirà il 7 e il 10 maggio, mentre le partite del Gruppo B si disputeranno l’8 e l’11 maggio.
Le prime due squadre di ogni girone si qualificano per le semifinali a Belfast il 14 maggio, mentre la finale, che si disputerà anch'essa al National Football Stadium del Windsor Park, è in programma tre giorni dopo. Le quattro semifinaliste si qualificheranno per la Coppa del Mondo Femminile Under 17 FIFA 2026 in Marocco insieme alle vincitrici dello spareggio tra le due terze classificate dei gironi, che si disputerà il 14 maggio a Larne.
I gironi di WEURO U17 2026
Gruppo A: Irlanda del Nord (squadra di casa), Germania, Norvegia, Inghilterra
Gruppo B: Francia, Finlandia, Spagna, Polonia
Stadi
Belfast: National Football Stadium, Windsor Park (2 semifinali e finale)
Coleraine: The Showgrounds (6 partite fase a gironi)
Larne: Inver Park (6 partite fase a gironi, spareggi Mondiale)
Orari CET, ora locale un'ora indietro
Calendario fase a gironi
Giornata 1
Lunedì 4 maggio
Gruppo A
Irlanda del Nord - Inghilterra (Larne, 16:00)
Norvegia - Germania (Coleraine, 19:00)
Martedì 5 maggio
Gruppo B
Francia - Polonia (Coleraine, 16:00)
Spagna - Finlandia (Larne, 19:00)
Giornata 2
Giovedì 7 maggio
Gruppo A
Germania - Inghilterra (Larne, 16:00)
Irlanda del Nord - Norvegia (Coleraine, 19:00)
Venerdì 8 maggio
Gruppo B
Francia - Spagna (Coleraine, 16:00)
Finlandia - Polonia (Larne, 19:00)
Giornata 3
Domenica 10 maggio
Gruppo A
Inghilterra - Norvegia (Coleraine, 16:00)
Germania - Irlanda del Nord (Larne, 16:00)
Lunedì 11 maggio
Gruppo B
Finlandia - Francia (Coleraine, 16:00)
Polonia - Spagna (Larne, 16:00)
Calendario fase a eliminazione diretta
Semifinali
Giovedì 14 maggio
SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (Belfast)
SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Group A (Belfast)
Le partite iniziano alle 15:00 e alle 19:00; l'ordine delle partite sarà confermato al termine della fase a gironi.
Spareggi Coppa del Mondo FIFA U17
Giovedì 14 maggio
Terza Gruppo A - Terza Gruppo B (17:00, Larne)
Finale
Domenica 17 maggio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:00, Belfast)
Ci sono i supplementari nella fase a eliminazione diretta di Women's EURO U17?
In conformità col regolamento, se al termine dei tempi regolamentari di una semifinale, di una finale o di una partita di spareggio della Coppa del Mondo Femminile FIFA Under 17 non c'è una vincitrice, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.