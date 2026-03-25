UEFA Women's EURO Under 17 2026: le squadre della fase finale

I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si disputeranno dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord.

Le sette vincitrici dei gironi del turno 2 della Lega A raggiungeranno le padrone di casa. Le otto squadre si sfideranno in due gironi da quattro, definiti dal sorteggio del 25 marzo a Belfast. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali del 14 maggio, mentre la finale si disputerà tre giorni dopo.

Vi presentiamo le otto squadre in lizza per il titolo e per i cinque posti riservati all'Europa nei Mondiali Femminili FIFA Under 17 del 2026 in Marocco.

Gironi di EURO WU17 2026 Gruppo A: Irlanda del Nord (nazione ospitante), Germania, Norvegia, Inghilterra Gruppo B: Francia, Finlandia, Spagna, Polonia

Date delle partite

Prima giornata fase a gironi: 4 e 5 maggio

Seconda giornata fase a gironi: 7 e 8 maggio

Terza giornata fase a gironi: 10 e 11 maggio

Semifinali e spareggi per la Coppa del Mondo: 14 maggio

Finale: 17 maggio

Squadre del Gruppo A

Turno 1: seconda Gruppo B4 (giocato in Lussemburgo)

1-2 contro Turchia, 2-1 contro Lussemburgo

Turno 2: prima Gruppo B2 - promossa, qualificata come nazione ospitante (giocato in Macedonia del Nord)

4-1 contro Lussemburgo, 3-1 contro Georgia, 3-0 contro Macedonia del Nord

Miglior marcatore: Abbie Smyth (5 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: esordio alla fase finale

Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)

2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svezia)

2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia. 1-1 contro Danimarca

Migliori marcatori: Clara Choisy, Marie Kleemann (3 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)

Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Serbia)

5-0 contro Bielorussia, 2-2 contro Serbia, 0-3 contro Danimarca

Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Norvegia)

3-1 contro Scozia, 5-0 contro Grecia, 2-1 contro Svizzera

Miglior marcatore: Mie Hoem (3 gol)﻿

2024/25: seconda

Miglior piazzamento: seconda (2024/25)

Finale Women's EURO U17 2025: Paesi Bassi - Norvegia 2-1 ﻿

Turno 1: prima Gruppo A4 (giocato in Polonia)

3-1 contro Scozia, 3-2 contro Polonia, 5-0 contro Montenegro

Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Croazia)

2-1 contro Turchia, 1-0 contro Croazia, 3-2 contro Italia

Miglior marcatore: Bryony-Rose Brodie (5 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: seconda (2023/24)

Squadre del Gruppo B

Turno 1: prima Gruppo ﻿A2 (giocato in Francia)

2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Serbia)

2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria

Migliori marcatori: Margot Collin, Léa Motyka (3 gol)

2024/25: semifinali

Miglior piazzamento: campione x 1 (2022/23)

Highlights 2025: Spagna - Francia 1-1

Turno 1: prima Gruppo A5 (giocato in Croazia)

3-1 contro Croazia, 9-0 contro Macedonia del Nord, 3-1 contro Italia

Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Cechia)

7-0 contro Lettonia, 3-0 contro Romania, 1-1 contro Cechia

Miglior marcatore: Olivia Oulasvirta (7 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: semifinali (2017/18)

Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Portogallo)

6-1 contro Bulgaria, 2-0 contro Ungheria, 2-0 contro Portogallo

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Portogallo)

8-0 contro Kosovo, 7-1 contro Ungheria, 0-0 contro Portogallo

Miglior marcatore: Rocío Elaine (4 gol)

2024/25: fase a gironi

Miglior piazzamento: campione x 5 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)

Turno 1: seconda Gruppo A4 (giocato in Polonia)

9-0 contro Montenegro, 2-3 contro Inghilterra, 5-0 contro Scozia

Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Galles)

3-0 contro Slovacchia, 4-1 contro Galles, 4-3 contro Paesi Bassi

Migliori marcatori: Zofia Burzan, Nikola Gałuszka (4 gol)

2024/25: fase a gironi

Miglior piazzamento: campione x 1 (﻿2012/13)﻿