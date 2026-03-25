UEFA Women's EURO Under 17 2026: le squadre della fase finale
mercoledì 25 marzo 2026
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Il profilo delle squadre che scenderanno in campo in Irlanda del Nord dal 4 al 17 maggio.
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I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si disputeranno dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord.
Le sette vincitrici dei gironi del turno 2 della Lega A raggiungeranno le padrone di casa. Le otto squadre si sfideranno in due gironi da quattro, definiti dal sorteggio del 25 marzo a Belfast. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali del 14 maggio, mentre la finale si disputerà tre giorni dopo.
Vi presentiamo le otto squadre in lizza per il titolo e per i cinque posti riservati all'Europa nei Mondiali Femminili FIFA Under 17 del 2026 in Marocco.
Gironi di EURO WU17 2026
Gruppo A: Irlanda del Nord (nazione ospitante), Germania, Norvegia, Inghilterra
Gruppo B: Francia, Finlandia, Spagna, Polonia
Date delle partite
Prima giornata fase a gironi: 4 e 5 maggio
Seconda giornata fase a gironi: 7 e 8 maggio
Terza giornata fase a gironi: 10 e 11 maggio
Semifinali e spareggi per la Coppa del Mondo: 14 maggio
Finale: 17 maggio
Squadre del Gruppo A
Irlanda del Nord
Turno 1: seconda Gruppo B4 (giocato in Lussemburgo)
1-2 contro Turchia, 2-1 contro Lussemburgo
Turno 2: prima Gruppo B2 - promossa, qualificata come nazione ospitante (giocato in Macedonia del Nord)
4-1 contro Lussemburgo, 3-1 contro Georgia, 3-0 contro Macedonia del Nord
Miglior marcatore: Abbie Smyth (5 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: esordio alla fase finale
Germania
Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda
Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svezia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia. 1-1 contro Danimarca
Migliori marcatori: Clara Choisy, Marie Kleemann (3 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)
Norvegia
Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Serbia)
5-0 contro Bielorussia, 2-2 contro Serbia, 0-3 contro Danimarca
Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Norvegia)
3-1 contro Scozia, 5-0 contro Grecia, 2-1 contro Svizzera
Miglior marcatore: Mie Hoem (3 gol)
2024/25: seconda
Miglior piazzamento: seconda (2024/25)
Inghilterra
Turno 1: prima Gruppo A4 (giocato in Polonia)
3-1 contro Scozia, 3-2 contro Polonia, 5-0 contro Montenegro
Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Croazia)
2-1 contro Turchia, 1-0 contro Croazia, 3-2 contro Italia
Miglior marcatore: Bryony-Rose Brodie (5 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: seconda (2023/24)
Squadre del Gruppo B
Francia
Turno 1: prima Gruppo A2 (giocato in Francia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio
Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Serbia)
2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria
Migliori marcatori: Margot Collin, Léa Motyka (3 gol)
2024/25: semifinali
Miglior piazzamento: campione x 1 (2022/23)
Finlandia
Turno 1: prima Gruppo A5 (giocato in Croazia)
3-1 contro Croazia, 9-0 contro Macedonia del Nord, 3-1 contro Italia
Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Cechia)
7-0 contro Lettonia, 3-0 contro Romania, 1-1 contro Cechia
Miglior marcatore: Olivia Oulasvirta (7 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: semifinali (2017/18)
Spagna
Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Portogallo)
6-1 contro Bulgaria, 2-0 contro Ungheria, 2-0 contro Portogallo
Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Portogallo)
8-0 contro Kosovo, 7-1 contro Ungheria, 0-0 contro Portogallo
Miglior marcatore: Rocío Elaine (4 gol)
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: campione x 5 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)
Polonia
Turno 1: seconda Gruppo A4 (giocato in Polonia)
9-0 contro Montenegro, 2-3 contro Inghilterra, 5-0 contro Scozia
Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Galles)
3-0 contro Slovacchia, 4-1 contro Galles, 4-3 contro Paesi Bassi
Migliori marcatori: Zofia Burzan, Nikola Gałuszka (4 gol)
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: campione x 1 (2012/13)