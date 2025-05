I Paesi Bassi vincono Women's EURO U17: in breve

I Paesi Bassi conquistano il loro primo titolo europeo Under 17 femminile, superando la Norvegia in finale in un’edizione storica ospitata per la prima volta nelle Isole Faroe.

Il cammino di tutte le contendenti Campionesse: Paesi Bassi

Seconde classificate: Norvegia

In semifinale: Francia, Italia

Qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 2025 oltre alle semifinaliste: Spagna

Fase a gironi: Austria, Isole Faroe Islands (ospitante), Polonia

Fase finale



5 Marie Preus (Norvegia)

4 Ranneke Derks (Paesi Bassi)

3 Giulia Galli (Italia)

3 Christina Herseth (Norvegia)

3 Ella Rauscha (Austria)

Incluse qualificazioni



10 Rosalía Domínguez (Spagna)

9 Marie Preus (Norvegia)

9 Filippa Sjöström (Svezia)

7 Filippa Andersson (Svezia)

7 Otylia El Belati (Paesi Bassi)

7 Giulia Galli (Italia)

Ranneke Derks (Paesi Bassi)

I Paesi Bassi diventano la quinta nazionale ad alzare il trofeo, aggiungendosi a Germania (8 titoli), Spagna (4), Francia (1) e Polonia (1).

La Norvegia, alla sua prima finale, è la decima selezione diversa a raggiungere l’atto conclusivo. È soltanto la seconda finale – dopo quella 2012/13 – priva sia di Germania sia di Spagna, ed è la prima edizione in cui nessuna delle due potenze arriva nemmeno in semifinale.

La Spagna, eliminata per la prima volta ai gironi da quando esiste questa fase (2013/14), interrompe una striscia di dieci semifinali consecutive. Resta però primatista di partecipazioni con 14 presenze, una in più della Germania.

Le Isole Faroe, oltre a ospitare la loro prima fase finale UEFA, prendono parte per la prima volta a un torneo femminile conclusivo sotto l’egida UEFA.

Tutti i risultati

Fase a eliminazione diretta

Finale

Sabato 17 maggio

Paesi Bassi - Norvegia 2-1 (Tórshavn)

Semifinali

Mercoledì 14 maggio

Paesi Bassi - Francia 1-1 (4-3 dcr, Klaksvík)

Italia - Norvegia 1-3 (Tórshavn) 

Highlights semifinali EURO U17 Femminile: Paesi Bassi - Francia 1-1 (4-3 dcr)

Spareggio di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile

Mercoledì 14 maggio

Austria - Spagna 1-6 (Tórshavn) 

Fase a gironi

Giornata 3

Sabato 10 maggio

Gruppo A

Paesi Bassi - Isole Faroe 9-0 (Tórshavn)

Norvegia - Austria 0-0 (Klaksvík)

Domenica 11 maggio

Gruppo B

Italia - Spagna 2-1 (Tórshavn) 

Francia - Polonia 3-1 (Klaksvík)

Highlights EURO U17 Femminile: Italia - Norvegia 1-3

Giornata 2

Mercoledì 7 maggio

Gruppo A

Isole Faroe - Austria 0-9 (Klaksvík, 16:00)

Paesi Bassi - Norvegia 2-0 (Tórshavn, 19:00)

Giovedì 8 maggio

Gruppo B

Italia - Francia 1-1 (Tórshavn) 

Spagna - Polonia 3-1 (Klaksvík)

Highlights: Italia - Spagna 2-1

Giornata 1

Domenica 4 maggio

Gruppo A

Austria - Paesi Bassi 1-4 (Klaksvík)

Isole Faroe - Norvegia 0-10 (Tórshavn)

Lunedì 5 maggio

Gruppo B

Spagna - Francia 1-1 (Klaksvík)

Polonia - Italia 3-4 (Tórshavn)

L'esito dei gironi

Albo d'oro

Campioni

Torneo finale a otto squadre (ospitante)

2024/25: Paesi Bassi (Isole Faroe)

2023/24: Spagna (Svezia)

2022/23: Francia (Estonia)

2021/22: Germania (Bosnia-Erzegovina)

2019/20 e 2020/21: fasi finali non disputate

2018/19: Germania (Bulgaria)

2017/18: Spagna (Lituania)

2016/17: Germania (Cechia)

2015/16: Germania (Bielorussia)

2014/15: Spagna (Islanda)

2013/14: Germania (Inghilterra)

Finale quattro a Nyon

2012/13: Polonia

2011/12: Germania

2010/11: Spagna

2009/10: Spagna

2008/09: Germania

2007/08: Germania

Titoli:

Germania 8

Spagna 5

Francia 1

Paesi Bassi 1

Polonia 1

Presenze in finale:

Spagna 11

Germania 9

Francia 4

Paesi Bassi 2

Norvegia 1

Inghilterra 1

Polonia 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svezia 1

Svizzera 1

Presenze in semifinale:

Spagna 13

Germania 12

Francia 9

Inghilterra 6Paesi Bassi 5

Norvegia 4

Svizzera 3

Danimarca 2

Italia 2

Polonia 2

Belgio 1

Finlandia 1

Islanda 1

Portogallo 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svezia 1

*in grassetto: edizione del 2025