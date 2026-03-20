Numeri e statistiche dei Campionati Europei UEFA U17 Femminili
venerdì 20 marzo 2026
Tutti i record, le statistiche e i dati dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili.
Campioni
Torneo finale a otto squadre (ospitante)
2024/25: Paesi Bassi (Isole Faroe)
2023/24: Spagna (Svezia)
2022/23: Francia (Estonia)
2021/22: Germania (Bosnia-Erzegovina)
2019/20 e 2020/21: fasi finali non disputate
2018/19: Germania (Bulgaria)
2017/18: Spagna (Lituania)
2016/17: Germania (Cechia)
2015/16: Germania (Bielorussia)
2014/15: Spagna (Islanda)
2013/14: Germania (Inghilterra)
Finale quattro a Nyon
2012/13: Polonia
2011/12: Germania
2010/11: Spagna
2009/10: Spagna
2008/09: Germania
2007/08: Germania
Titoli:
Germania 8
Spagna 5
Francia 1
Paesi Bassi 1
Polonia 1
Presenze in finale:
Spagna 11
Germania 9
Francia 4
Paesi Bassi 2
Norvegia 1
Inghilterra 1
Polonia 1
Repubblica d'Irlanda 1
Svezia 1
Svizzera 1
Presenze in semifinale:
Spagna 13
Germania 12
Francia 9
Inghilterra 6Paesi Bassi 5
Norvegia 4
Svizzera 3
Danimarca 2
Italia 2
Polonia 2
Belgio 1
Finlandia 1
Islanda 1
Portogallo 1
Repubblica d'Irlanda 1
Svezia 1
Presenze fase finale del torneo (max. 14)
15 Spagna*
14 Germania*
12 Francia*
10 Inghilterra*
8 Norvegia*
6 Paesi Bassi, Polonia*
4 Danimarca, Italia
3 Finlandia*, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Svezia, Svizzera
2 Belgio, Repubblica Ceca, Islanda
1 Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Isole Faroe, Lituania, Irlanda del Nord*, Scozia, Serbia
*Compreso 2026
Quattro squadre dal 2007/08 al 2012/13, otto squadre dal 2013/14
Vittorie più ampie
Prima fase di qualificazione: Georgia – Italia 0-27, 2009/10
Fase finale: Bielorussia – Inghilterra 0-12, fase a gironi 2015/16
Gol realizzati in una singola partita
Qualificazioni 8 – Vivianne Miedema (Paesi Bassi) contro Kazakistan, 2012/13; Signe Bruun (Danimarca) contro Kazakistan, turno di qualificazione 2014/15
Fase finale: 5 – Kyra Malinowski (Germania) contro Spagna, finale 2008/09
Capocannoniere fasi finali
2024/25: Marie Preus (Norvegia) 5
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 7
2022/23: Liana Joseph (Francia), Maeline Mendy (Francia), Vicky López (Spagna) 5
2021/22: Alma Aagaard (Danimarca), Mara Alber (Germania), Carla Camacho (Spagna), Fieke Kroese (Paesi Bassi) 3
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 6
2017/18: Shekiera Martinez (Germania) 9
2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5
2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6
2013/14: Andrea Sanchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4
2012/13: Nahikari García (Spagna) 2
2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2
20101/11: Annabel Jäger (Germania), Lena Magull (Germania) 4
2009/10: Paloma Lazaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna); Megan Campbell (Repubblica d'Irlanda); Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1
2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8
2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2
Capocannoniere stagionale
2024/25: Rosalía Domínguez (Spagna) 10
2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 17
2022/23: Ava Baker (Inghilterra), Liana Joseph (Francia), Estrella Merino Gonzalez (Germania), Maeline Mendy (Francia) 10
2021/22: Hanna Huizenga (Paesi Bassi) 10
2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 18
2017/18: Claudia Pina (Spagna) 15
2016/17: Melvine Malard (Francia) 11
2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14
2014/15: Sugne Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10
2013/14: Karolina Krivska (Cechia) 9
2012/13: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 18
2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11
2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12
2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9
2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12
2007/08: Alex Popp (Germania) 11
Capocannoniere assoluto (fasi finali)
Shekiera Martinez (Germania) 9
Alba Cerrato (Spagna) 8
Kyra Malinowski (Germania) 8
Eva Navarro (Spagna) 7
Lorena Navarro (Spagna) 7
Nikita Tromp (Paesi Bassi) 7
Rachael Adedini (Francia) 6
Stefanie Sanders (Germania) 6
Sophie Weidauer (Germania) 6
*Capocannoniere assoluto (comprese qualificazioni)
Nikita Tromp (Paesi Bassi) 27
Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 20
Claudia Pina (Spagna) 20
Alba Cerrato (Spagna) 18
Romée Leuchter (Paesi Bassi) 18
Georgia Stanway (Inghilterra) 18
Laura Berry (Scozia) 16
Nicole Billa (Austria) 16
Signe Bruun (Danimarca) 16
Lorena Navarro (Spagna) 16
Record di pubblico
Fase di qualificazione/primo turno: Spagna - Slovacchia, Brezno 2012/03, 3.100
Fase elite/secondo turno: Belgio - Germania, Grossbardorf 2013/14, 4.300
Fase finale del torneo: Cechia - Francia, Pilsen, 2016/17, 10.219