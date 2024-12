Il secondo turno di Women's EURO U17 inizia il 19 febbraio

Il turno 2 dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 17, prenderà il via il 19 febbraio e metterà in palio la qualificazione alla fase finale nelle Isole Faroe, oltre a promozioni e retrocessioni tra le leghe.

Le squadre saranno suddivise in due leghe secondo i risultati del primo turno. Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si uniranno alle Isole Faroe nella fase finale, in programma dal 4 al 17 maggio, con il sorteggio il 26 marzo.

Le Isole Faroe prenderanno parte alla Lega B, anche se il loro posto alla fase finale è garantito in quanto Paese ospitante. La fase finale agirà anche da qualificazione per le nazioni UEFA alla Coppa del Mondo FIFA Under-17 femminile del 2025, che si svolgerà in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre.

Programma delle partite

Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno per la fase finale del torneo nelle Isole Faroe.

Le sette squadre classificate al quarto posto nel loro girone della Lega A retrocederanno in Lega B per il primo turno della prossima edizione.

Girone A1 (8–14 marzo): Spagna (detentrice), Belgio, Islanda*,Ucraina

Girone A2 (5–11 marzo): Scozia, Francia*, Galles, Slovacchia

Girone A3 (8–14 marzo): Italia, Cechia, Croazia*, Georgia

Girone A4 (11–17 marzo): Svizzera, Polonia, Turchia*, Ungheria

Girone A5 (13–19 marzo): Inghilterra, Finlandia*, Paesi Bassi, Svezia

Girone A6 (12–18 marzo): Norvegia*, Portogallo, Grecia, Serbia

Girone A7 (17–23 March): Germania*, Austria, Danimarca, Kosovo

*Paese ospitante del mini-torneo

Guida alle squadre

La Spagna ha vinto il suo quinto titolo nel 2024, battendo l'Inghilterra in finale. Francia e Polonia, battute in semifinale, sperano di qualificarsi di nuovo, così come Belgio, Norvegia, Portogallo e Svezia (Paese ospitante della precedente edizione).

La Germania ha vinto la competizione per otto volte, mentre Polonia e Francia hanno un titolo ciascuna.

Georgia, Ungheria, Kosovo, Serbia, Slovacchia, Svezia e Ucraina sono state promosse dalla Lega B al primo turno. La Georgia è in Lega A per la prima volta.

Croazia, Georgia, Grecia, Ungheria, Kosovo, Slovacchia, Turchia, Ucraina e Galles sperano di unirsi alle Isole Faroe e di esordire nella fase finale del torneo.Highlights finale: Inghilterra - Spagna 0-4

Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda della Lega B (senza contare i risultati contro le squadre quarte classificate) saranno promosse in Lega A per il 1° turno dell'edizione successiva.

Girone B1 (17–23 marzo): Irlanda del Nord*, Estonia, Kazakistan, Montenegro

Girone B2 (12–18 marzo): Bulgaria, Lussemburgo, Azerbaigian*, Malta

Girone B3 (4–10 marzo): Bielorussia, Albania, Israele, Andorra*

Girone B4 (19–25 febbraio): Bosnia ed Erzegovina, Romania*, Lettonia

Girone B5 (9–15 marzo): Repubblica d'Irlanda, Isole Faroe (Paese ospitante), Lituania*

Girone B6 (6–12 marzo): Slovenia, Macedonia del Nord*, Moldavia

*Paese ospitante del mini-torneo

Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Isole Faroe, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda e Slovenia sono retrocesse dalla Lega A al 1° turno.