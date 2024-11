Riepilogo turno 1 dei Campionati Europei UEFA Under 17

Il turno 1 del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile 2024/25 si è concluso il 20 novembre e ha deciso promozioni e retrocessioni tra le leghe per il turno 2 che si giocherà in primavera.

La Lega A era composta da 28 squadre, tra cui i campioni in carica della Spagna e le sette squadre promosse dalla Lega B dopo il turno 2 dell'edizione 2023/24. Le Isole Faroe partecipano ugualmente alle qualificazioni, anche se il loro posto alla fase finale è assicurato in quanto padroni di casa.

Le squadre si affrontano in sette gironi che si giocheranno come mini-tornei in sede unica; le squadre che si classificano al quarto posto vengono retrocesse in Lega B per il turno 2, mentre le altre posizioni decidono le fasce della Lega A per quel turno.

Tra le 21 squadre della Lega B per il turno 1 c'erano le squadre retrocesse dalla Lega A nel turno 2 del 2023/24. Le squadre si sono giocate la promozione in Lega A in sei gironi: tre da quattro squadre e tre da tre. Sono state promosse anche le vincitrici e le seconde classificate dei gironi con il miglior risultato contro le squadre prime e terze del loro girone.

La Spagna ha vinto il girone grazie a due gol nei minuti di recupero nel 3-3 con l'Austria all'ultima giornata, portando a 50 le partite senza sconfitte nelle qualificazioni da aprile 2012. Tuttavia la striscia di 28 vittorie consecutive della Spagna da aprile 2017 con questo pareggio si è conclusa.

Le sette squadre che si uniranno alle Isole Faroe nella fase finale del 2025, che si giocherà dal 4 al 17 maggio, saranno decise dal turno 2, sorteggiato il 6 dicembre e che si concluderà il 23 marzo con le sette vincitrici dei gironi della Lega A. Il torneo fungerà anche da evento d qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 2025 in Marocco.

Risultati

Highlights finale 2024: Inghilterra - Spagna 0-4

Le squadre classificate al quarto posto retrocedono in Lega A per il turno 2.

Gruppo A1

Restano in Lega A per il turno 2: Svizzera, Portogallo*, Galles

Trasferita in Lega B: Slovenia

Gruppo A2

Restano in Lega A per il turno 2: Germania, Belgio*, Turchia

Trasferita in Lega B: Bosnia-Erzegovina

Gruppo A3

Restano in Lega A per il turno 2: Inghilterra*, Cechia, Paesi Bassi

Trasferita in Lega B: Isole Faroe (nazione ospitante della fase finale)

Gruppo A4

Restano in Lega A per il turno 2: Scozia, Polonia, Islanda

Trasferita in Lega B: Irlanda del Nord

Gruppo A5

Restano in Lega A per il turno 2: Italia, Francia, Croazia*

Trasferita in Lega B: Bulgaria

Gruppo A6

Restano in Lega A per il turno 2: Spagna* (campione in carica), Austria, Danimarca

Trasferita in Lega B: Repubblica d'Irlanda

Gruppo A7

Restano in Lega A per il turno 2: Norvegia*, Finlandia, Grecia

Trasferita in Lega B: Bielorussia

Le vincitrici dei gironi e le seconde classificate con i risultati migliori contro le squadre classificate al primo e al terzo posto del proprio girone (da confermare) sono promosse in Lega A per il turno 2.

Gruppo B1

Promossa in Lega A per il turno 2: Slovacchia*

Secondo posto: Georgia

Altre nel girone: Lettonia, Montenegro

Gruppo B2

Promossa in Lega A per il turno 2: Ucraina

Secondo posto: Romania

Altre nel girone: Moldavia, Malta*

Gruppo B3

Promossa in Lega A per il turno 2: Ungheria*

Secondo posto: Macedonia del Nord

Altre nel girone: Lituania, Andorra

Gruppo B4

Promossa in Lega A per il turno 2: Kosovo

Secondo posto: Albania*

Altre nel girone: Israele

Gruppo B5

Promossa in Lega A per il turno 2: Serbia

Secondo posto: Lussemburgo*

Altre nel girone: Azerbaigian

Gruppo B6

Promossa in Lega A per il turno 2: Svezia*

Secondo posto: Estonia

Resta in Lega B: Kazakistan

*Squadra ospitante mini tornei

La Spagna ha vinto il titolo per la quinta volta in Svezia a maggio.

La Germania detiene il record di otto titoli, mentre tra le ex vincitrici ci sono Francia e Polonia.

L'Inghilterra si è classificata seconda nel 2023/24, mentre Francia e Polonia hanno perso in semifinale; Belgio, Norvegia, Polonia e i padroni di casa della Svezia hanno partecipato alla fase a gironi.

Le Isole Faroe, in qualità di padroni di casa, faranno il loro esordio alla fase finale; la nazione ha partecipato alle fasi finali U17 maschili nel 2017.

Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Isole Faroe, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda e Slovenia sono state promosse dalla Lega B nel turno 2 del 2023/24.

Ungheria, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Slovacchia, Svezia e Ucraina sono state retrocesse dalla Lega A nel turno 2 del 2023/24.