La Spagna vince EURO U17 femminile 2024: in breve

La Spagna si aggiudica per la quinta volta il Campionato Europeo UEFA Under 17 femminile battendo l'Inghilterra 4-0 in Svezia. Per le furie rosse era l'undicesima finale.

Contendenti e risultati Campione: Spagna

Vicecampione: Inghilterra

Terza qualificata ai Mondiali femminili Under 17: Polonia

Altra semifinalista: Francia

Fase a gironi: Belgio, Norvegia, Portogallo, Svezia (nazione ospitante)

Migliori marcatrici

Fase finale 



7 Alba Cerrato (Spagna)

5 Celia Segura (Spagna)

4 Rachael Adedini (Francia)

3 Lua Calo (Spagna)

3 Ainoa Gómez (Spagna)

3 Isabella Fisher (Inghilterra)

3 Justine Rouquet (Francia)

2 Oliwia Zwiazek (Polonia)

2 Lola Brown (Inghilterra)

2 Mymithye Bironien (Francia)

2 Felicia Schröder (Svezia)



Stagione (qualificazioni incluse)



17 Alba Cerrato (Spagna)

10 Denny Draper (Inghilterra)

9 Tina Krassnig (Austria)

9 Celia Segura (Spagna)

8 Ainoa Gómez (Spagna)

8 Vera Jones (Inghilterra)

8 Oliwia Zwiazek (Polonia)

7 Isabella Fisher (Inghilterra)

7 Jelena Todoshchenko (Finlandia)

I cinque gol più belli di EURO Under 17 femminile 2024

Alba Cerrato (Spagna)

Squadra del torneo

Portiere: Julia Woźniak (Polonia)

Difensore: Nelly Las (Inghilterra)

Difensore: Cecily Wellesley-Smith (Inghilterra)

Difensore: Amaya (Spagna)

Difensore: Aiara Aguirrezabala (Spagna)

Centrocampista: Weronika Araśniewicz (Polonia)

Centrocampista: Anaïs Ebayilin (Francia)

Centrocampista: Ainoa Gómez (Spagna)

Attaccante: Celia Segura (Spagna)

Attaccante: Alba Cerrato (Spagna)

Attaccante: Lola Brown (Inghilterra)

Highlights finale: Inghilterra - Spagna 0-4

La Spagna è la prima squadra a vincere tutte e cinque le partite di una fase finale di Women's EURO U17 nei tempi regolamentari da quando è stata introdotta la fase a gironi (2013/14).

La Spagna è la prima squadra a vincere Women's EURO U17 con 11 vittorie su 11 nei tempi regolamentari; nel 2021/22, la Germania ha vinto le prime dieci partite ma ha battuto la Spagna in finale ai rigori. Sia nel 2021/22 che nel 2022/23, la Spagna è arrivata in finale con sole vittorie ma poi ha perso.

L'Inghilterra è stata la nona nazione a raggiungere la finale.

La Spagna ha raggiunto la sua undicesima finale, record con due lunghezze di vantaggio sulla Germania.

La Spagna ha raggiunto anche la sua 13esima semifinale, record con una lunghezza di vantaggio sulla Germania.

La Spagna ha sempre superato la fase a gironi da quando è stata introdotta nel 2013/14.

Highlights semifinale: Spagna - Francia 6-1

Tutti i risultati

Finale 

Inghilterra - Spagna 0-4 (Malmö)

Spareggio per la Coppa del Mondo

Polonia - Francia 2-2 (4-2 dcr) (Lund)

Semifinali 

Inghilterra - Polonia 2-0 (Malmö)

Spagna - Francia 6-1 (Lund)

Highlights semifinale: Inghilterra - Polonia 2-0

Fase a gironi

Terza giornata

Gruppo A

Norvegia - Svezia 2-0 (Malmö)

Francia - Inghilterra 0-1 (Lund)

Gruppo B

Portogallo - Polonia 1-1 (Malmö)

Belgio - Spagna 0-5 (Lund)

Seconda giornata

Gruppo A

Norvegia - Francia 0-8 (Malmö)

Svezia - Inghilterra 1-5 (Lund)

Highlights: Norvegia - Francia 0-8

Gruppo B

Belgio - Portogallo 0-1 (Malmö)

Spagna - Polonia 1-0 (Lund)

Prima giornata

Gruppo A

Inghilterra - Norvegia 3-0 (Lund)

Svezia - Francia 2-3 (Malmö)

Gruppo B

Polonia - Belgio 1-0 (Lund)

Spagna - Portogallo 3-0 (Malmö)

Albo d'oro

Torneo a otto squadre (nazione ospitante)

2023/24: Spagna (Svezia)

2022/23: Francia (Estonia)

2021/22: Germania (Bosnia ed Erzegovina)

2019/20 e 2020/21: fase finale non disputata

2018/19: Germania (Bulgaria)

2017/18: Spagna (Lituania)

2016/17: Germania (Cechia)

2015/16: Germania (Bielorussia)

2014/15: Spagna (Islanda)

2013/14: Germania (Inghilterra)

Torneo a quattro squadre a Nyon

2012/13: Polonia

2011/12: Germania

2010/11: Spagna

2009/10: Spagna

2008/09: Germania

2007/08: Germania

Guarda: la Spagna alza la coppa

Titoli:

Germania 8

Spagna 5

Francia 1

Polonia 1

Presenze in finale:

Spagna 11

Germania 9

Francia 4

Inghilterra 1

Paesi Bassi 1

Polonia 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svezia 1

Svizzera 1



Presenze in semifinale:

Spagna 13

Germania 12

Francia 8

Inghilterra 6Paesi Bassi 4

Norvegia 3

Svizzera 3

Danimarca 2

Polonia 2

Belgio 1

Finlandia 1

Islanda 1

Italia 1

Portogallo 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svezia 1



(in grassetto: compreso 2024)