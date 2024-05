La Squadra del Torneo di Women's U17 EURO

Il panel degli Osservatori Tecnici UEFA ha scelto la Squadra del Torneo per i Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili 2024, che si sono svolti in Svezia. La Spagna campione vanta cinque giocatrici, l'Inghilterra, seconda, tre, la Polonia due e la Francia una.

Portiere: Julia Woźniak (Polonia)

Difensore: Nelly Las (Inghilterra)

Difensore: Cecily Wellesley-Smith (Inghilterra)

Difensore: Amaya (Spagna)

Difensore: Aiara Aguirrezabala (Spagna)

Centrocampista: Weronika Araśniewicz (Polonia)

Centrocampista: Anaïs Ebayilin (Francia)

Centrocampista: Ainoa Gómez (Spagna)

Attaccante: Celia Segura (Spagna)

Attaccante: Alba Cerrato (Spagna)

Attaccante: Lola Brown (Inghilterra)

Le analisi e gli approfondimenti degli Osservatori Tecnici costituiranno la base di una Relazione Tecnica del torneo, che sarà disponibile nel prosieguo dell'anno su uefatechnicalreports.com.