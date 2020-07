Il turno elite WU17 EURO

Il turno elite per gli Europei femminili UEFA Under 17 inizia lunedì, con 24 squadre che si contendono i sette posti disponibili per la fase finale in Repubblica ceca.

Gruppi turno elite

Gruppo 1 (27 marzo –1 aprile): Austria, Olanda*, Slovenia, Svizzera

Gruppo 2 (20–25 marzo): Norvegia, Danimarca, Bosnia-Erzegovina*, Galles

Gruppo 3 (25–30 marzo): Germania (campioni), Polonia, Inghilterra*, Italia

Gruppo 4 (13–18 marzo): Repubblica d'Irlanda, Ungheria, Scozia, Serbia*

Gruppo 5 (24–29 marzo): Francia*, Grecia, Belgio, Russia

Gruppo 6 (28 marzo –2 aprile): Spagna, Svezia, Islanda, Portogallo*

*Padroni di casa

Di diritto alla fase finale: Repubblica ceca (paese ospitante)

• Le sei vincitrici dei gironi e la seconda classificata con il migliore bilancio contro le prime e le terze del proprio girone si uniranno alla Repubblica ceca nella fase finale in programma dal 2 al 14 maggioo. Il sorteggio si terrà il 7 aprile a Pilsen.