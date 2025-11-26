Anteprima finale Women's Nations League 2025: Germania - Spagna

Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di UEFA Women's Nations League 2025 tra la Germania e le campionesse in carica della Spagna. La finale si giocherà con gara d'andata e ritorno, venerdì e martedì.

Guida alla partita

La Spagna ha conquistato la sua prima UEFA Women's Nations League nel febbraio 2024 battendo 2-0 la Francia a Siviglia, ed è tornata in finale (adesso con gara d'andata e ritorno) dove affronterà la Germania, medaglia di bronzo nella prima edizione. Da allora la Germania ha battuto la Spagna per 1-0 nella finale per il bronzo delle Olimpiadi 2024, ma la situazione si è ribaltata con lo stesso punteggio nelle semifinali di UEFA Women's EURO 2025, prima che le campionesse del mondo perdessero ai rigori contro l'Inghilterra nella finale.

La Germania ha conquistato l'ultimo dei suoi 11 titoli alle Olimpiadi del 2016 e ha raggiunto le semifinali di Women's EURO nonostante i tanti infortuni. Con quasi 40.000 biglietti venduti per la partita di andata di venerdì a Kaiserlautern, la Germania si affida al ritorno della portiera Ann-Katrin Berger (reduce dal successo del suo club, il Gotham FC, nel campionato NWSL nel fine settimana) e alle difensori Rebecca Knaak e Sarai Linder. Linda Dallmann invece ha preso il posto di Lea Schüller, assente per motivi personali.

Semifinale Women's EURO 2025: Germania - Spagna 0-1 (dts)

Conosciamo meglio le finaliste

Finale Women's Nations League 2023/24: Spagna - Francia 2-0 ﻿

Finale terzo posto: Francia - Svezia

Mentre Germania e Spagna si contendono il titolo, Francia e Svezia si sfidano per il bronzo. Dopo aver puntato sui giovani sotto la guida del nuovo allenatore Tony Gustavsson contro la Spagna, la Svezia inizia ora una nuova fase senza Magdalena Eriksson, che ha annunciato il ritiro dalla nazionale. La Francia invece dovrà fare a meno di Selma Bacha e Marie-Antoinette Katoto.