Classifica marcatrici Women's Nations League 2025: Clàudia Pina, Tessa Wullaert
martedì 2 dicembre 2025
Clàudia Pina ha chiuso come capocannoniera della fase finale con quattro reti ed è stata anche la migliore marcatrice dell'edizione 2025 insieme alla belga Tessa Wullaert con otto reti.
Ecco la classifica delle migliori marcatrici dell'edizione 2025 della UEFA Women's Nations League.
Classifica marcatrici generale di Women's Nations League 2025 (fase campionato/fasi finali/promozione-retrocessione)
8 Clàudia Pina (Spain)
8 Tessa Wullaert (Belgio)
7 Antri Violari (Cipro)
6 Tamara Morávková (Slovacchia)
6 Amy Thompson (Lussemburgo)
Migliori marcatrici fasi finali
4 Clàudia Pina (Spagna)
3 Alexia Putellas (Spagna)
2 Klara Bühl (Germania)
2 Clara Mateo (Francia)
Migliori marcatrici Lega A
5 Sandy Baltimore (Francia)
5 Lea Schüller (Germania)
5 Tessa Wullaert (Belgio)
4 Aggie Beever-Jones (Inghilterra)
4 Selina Cerci (Germania)
4 Esther González (Spagna)
4 Clàudia Pina (Spagna)
4 Karólína Vilhjálmsdóttir (Islanda)
Migliori marcatrici Lega B
5 Fortesa Berisha (Albania)
5 Zara Kramžar (Slovenia)
5 Kateřina Svitková (Cechia)
4 Sofija Krajšumović (Bosnia ed Erzegovina)
4 Ewa Pajor (Polonia)
4 Lara Prašnikar (Slovenia)
Migliori marcatrici Lega C
6 Tamara Morávková (Slovacchia)
6 Amy Thompson (Lussemburgo)
5 Nikola Rybanská (Slovacchia)
5 Antri Violari (Cipro)
Classifica marcatrici promozione/retrocessione
3 Pernille Harder (Danimarca)
3 Kader Hançar (Turchia)
3 Megi Doci (Albania)
3 Tessa Wullaert (Belgio)
2 Busem Şeker (Turchia)
2 Sara Holmgaard (Danimarca)
2 Katie McCabe (Repubblica d'Irlanda)
2 Melike Pekel (Turchia)
2 Antri Violari (Cipro)
Triplette o più in Women's Nations League 2025
4 gol
Tamara Morávková (Gibilterra - Slovacchia 0-8) 04/04/2025, Lega C
3 gol
Lara Kazanchian (Armenia - Liechtenstein 6-1), 21/02/2025, Lega C
Armisa Kuć (Montenegro - Lituania 3-1), 25/02/2025, Lega C
Selina Cerci (Germania - Scozia 6-1) 08/04/2025, Lega A
Karolina Lea Vilhjalmsdottir (Islanda - Svizzera 3-3) 08/04/2025, Lega A
Aggie Beever-Jones (Inghilterra - Portogallo 6-0) 30/05/2025, Lega A
Esther González (Belgio - Spagna 1-5) 30/05/2025, Lega A
Nikola Rybanská (Slovacchia - Gibilterra 11-0) 30/05/2025, Lega C
Stina Blackstenius (Svezia - Danimarca 6-1) 03/06/2025, Lega A