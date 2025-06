Gironi UEFA Women's Nations League 2025: fase finale, promosse e retrocesse

Francia, Germania, Spagna e Svezia si sono qualificate alle Finals della UEFA Women's Nations League 2025 avendo vinto i propri gironi della Lega A, ma nell'ultima giornata si sono decise anche promozioni e retrocessioni tra le leghe.

Finals, promozioni e retrocessioni Alla fase finale: Francia, Germania, Spagna, Svezia Agli spareggi Lega A/B: Austria*, Belgio*, Cechia**, Danimarca*, Finlandia**, Islanda*, Irlanda del Nord**, Repubblica d'Irlanda** *Terza Lega A, **seconda Lega B Retrocesse dalla Lega A: Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles Promosse dalla Lega B: Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina Agli spareggi Lega B/C: Albania*, Cipro**, Kosovo**, Turchia* *Due migliori terze classificate della Lega B, **due migliori seconde classificate della Lega C (senza contare i risultati contro le squadre quarte classificate) Retrocesse dalla Lega B: Bielorussia, Bosnia-Erzegovina*, Croazia, Grecia, Ungheria*, Romania *Le due peggiori terze classificate della Lega B Promosse dalla Lega C: Israele, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Slovacchia

Classifiche

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano alla fase finale, che si disputerà in autunno. Le classifiche dei gironi determinano anche le squadre che vengono promosse o retrocedono per stabilire la lega di partenza nelle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, che si giocheranno nel 2026.

Risultati fase a leghe

Lega A

Gruppo A1: Germania (16 punti), Paesi Bassi (11), Austria (6), Scozia (1)

La Germania si è qualificata alla fase finale.

I Paesi Bassi restano in Lega A.

L'Austria va agli spareggi retrocessione.

La Scozia retrocede in Lega B.

Gruppo A2: Francia (18), Norvegia (8), Islanda (4), Svizzera (2)

La Francia si è qualificata per le Finals .

La Norvegia resta in Lega A

L'Islanda va agli spareggi retrocessione.

La Svizzera retrocede in Lega B

Gruppo A3: Spagna (15), Inghilterra (10), Belgio (6), Portogallo (4)

La Spagna si è qualificata alla fase finale.

L'Inghilterra resta in Lega A.

Il Belgio va agli spareggi retrocessione.

Il Portogallo retrocede in Lega B.

Gruppo A4: Svezia (12), Italia (10), Danimarca (9), Galles (2)

La Svezia si è qualificata alle Finals.

L'Italia rimane in Lega A.

La Danimarca va agli spareggi retrocessione.

Il Galles retrocede in Lega B.

Lega B

Gruppo B1: Polonia (16), Irlanda del Nord (8), Bosnia ed Erzegovina (5), Romania (4)

La Polonia è stata promossa in Lega A.

L'Irlanda del Nord va agli spareggi promozione.

La Bosnia-Erzegovina retrocede in Lega C come una delle due peggiori terze.

La Romania retrocede in Lega C come quarta.

Gruppo B2: Slovenia (15), Repubblica d'Irlanda (15), Turchia (6), Grecia (0)

La Slovenia è stata promossa in Lega A.

La Repubblica d'Irlanda va agli spareggi promozione.

La Turchia va agli spareggi retrocessione come una delle due peggiori terze.

La Grecia retrocede in Lega C.

Gruppo B3: Serbia (14), Finlandia (11), Ungheria (4), Bielorussia (3)

La Serbia è stata promossa in Lega A.

La Finlandia va agli spareggi promozione.

L'Ungheria retrocede in Lega C come una delle due peggiori terze.

La Bielorussia retrocede in Lega C come quarta.

Gruppo B4: Ucraina (13), Cechia (13), Albania (6), Croazia (3)

L'Ucraina è stata promossa in Lega A.

La Cechia va agli spareggi promozione.

L'Albania va agli spareggi retrocessione come una delle due migliori terze.

La Croazia retrocede in Lega C come quarta.

Lega C

Gruppo C1: Slovacchia (18), Isole Faroe (10), Moldavia (7), Gibilterra (0)

La Slovacchia è stata promossa in Lega B.

Isole Faroe, Moldavia e Gibilterra restano in Lega C.

Gruppo C2: Malta (13), Cipro (10), Georgia (6), Andorra (5)

Malta è stata promossa in Lega B.

Cipro va agli spareggi promozione come una delle due migliori seconde.

Georgia e Andorra restano in Lega C.

Gruppo C3: Lussemburgo (16), Kazakistan (10), Armenia (7), Liechtenstein (1)

Il Lussemburgo è stato promosso in Lega B.

Kazakistan, Armenia e Liechtenstein restano in Lega C.

Gruppo C4: Montenegro (8), Azerbaigian (5), Lituania (3)

Il Montenegro è stato promosso in Lega B.

Azerbaigian e Lituania restano in Lega C.

Gruppo C5: Israele (10), Estonia (4), Bulgaria (2)

Israele è stato promosso in Lega B.

Estonia e Bulgaria restano in Lega C.

Gruppo C6: Lettonia (8), Kosovo (7), Macedonia del Nord (1)

La Lettonia è stata promossa in Lega B.

Il Kosovo va agli spareggi promozione come una delle due migliori seconde.

La Macedonia del Nord resta in Lega C.

Calendario UEFA Women's Nations League 2025 Fase finale

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Semifinali (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): dal 26 novembre al 2 dicembre 2025 Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Partite (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Chi gioca le finals di UEFA Women's Nations League?

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificano per le finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le finals di UEFA Women's Nations League?

Diversamente dalla prima edizione, tutte le sfide prevedono partite di andata e ritorno. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determina le sfide e le squadre in casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Highlights finale Women's Nations League 2023/24: Spagna - Francia 2-0

Chi è promosso, retrocesso o va agli spareggi?

Lega A

Le prime due classificate di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2027.

Le quattro terze classificate affrontano in due gare le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici degli spareggi giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi sono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate affrontano in due gare le terze classificate della Lega A. Le vincitrici giocheranno in Lega A, le squadre sconfitte in Lega B.

Le due migliori terze affrontano in due gare le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee, le squadre sconfitte in Lega C.

Le due peggiori terze e le quattro quarte classificate retrocedono in Lega C.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde affrontano in due gare le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.