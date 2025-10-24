Riepilogo semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania vincono le gare di andata

La Germania conquista una vittoria per 1-0 contro la Francia, mentre le campionesse in carica della Spagna travolgono 4-0 la Svezia nelle gare d’andata delle semifinali della UEFA Women's Nations League di venerdì.

Un magnifico gol dalla distanza di Klara Bühl, a pochi minuti dalla fine, ha regalato alla Germania una vittoria importante contro le finaliste della stagione 2023/24 mentre le spagnole Alexia Putellas e Clàudia Pina firmano entrambe una doppietta.

Le gare di ritorno si giocheranno martedì.

Con il pubblico di Düsseldorf alle spalle, la Germania parte forte: Anyomi e Wamser mettono subito alla prova Peyraud-Magnin, mentre Bühl sfiora il vantaggio. La Francia risponde con Cascarino, ma Johannes è attenta e Hendrich salva sulla ribattuta di Diani.

Nella ripresa, Nüsken va vicino al gol in due occasioni, ma la Germania sblocca il match solo all’79’: Klara Bühl trova l’angolino con un preciso tiro rasoterra da fuori area.

Le tedesche controllano nel finale e portano a casa una vittoria preziosa, da difendere nel ritorno a Caen, dove cercheranno di vendicare la sconfitta contro la Francia nella semifinale della passata edizione.

Player of the Match: Klara Bühl

Sotto la guida delle nuove Ct Sonia Bermúdez per la Spagna e Tony Gustavsson per la Svezia, le due squadre si affrontano in una gara dominata dalle iberiche.

Bermúdez schiera Mapi León per la prima volta dal 2022 e lascia Jenni Hermoso in panchina. La Spagna, già vincitrice della Nations League, chiude il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Alexia Putellas e Clàudia Pina.

Nella ripresa la Svezia prova a reagire, ma senza successo. Nei minuti di recupero, Pina firma la doppietta personale e fissa il risultato sul 4-0 per la Spagna.

Player of the Match: Clàudia Pina