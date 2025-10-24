Riepilogo semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania vincono le gare di andata
venerdì 24 ottobre 2025
La Spagna travolge 4-0 la Svezia mentre la Germania si impone 1-0 contro la Francia.
La Germania conquista una vittoria per 1-0 contro la Francia, mentre le campionesse in carica della Spagna travolgono 4-0 la Svezia nelle gare d’andata delle semifinali della UEFA Women's Nations League di venerdì.
Un magnifico gol dalla distanza di Klara Bühl, a pochi minuti dalla fine, ha regalato alla Germania una vittoria importante contro le finaliste della stagione 2023/24 mentre le spagnole Alexia Putellas e Clàudia Pina firmano entrambe una doppietta.
Le gare di ritorno si giocheranno martedì.
Le finals di Women's Nations League
Semifinali
Andata: venerdì 24 ottobre
Germania - Francia 1-0 (Düsseldorf)
Spagna - Svezia 4-0 (Malaga)
Ritorno: martedì 28 ottobre
Svezia - Spagna (19:00, Göteborg)
Francia - Germania (21:10, Caen)
Finale e finale per il terzo posto (28 novembre e 2 dicembre)
Germania / Francia - Spagna / Svezia
Orari CET
Germania - Francia 1-0
Con il pubblico di Düsseldorf alle spalle, la Germania parte forte: Anyomi e Wamser mettono subito alla prova Peyraud-Magnin, mentre Bühl sfiora il vantaggio. La Francia risponde con Cascarino, ma Johannes è attenta e Hendrich salva sulla ribattuta di Diani.
Nella ripresa, Nüsken va vicino al gol in due occasioni, ma la Germania sblocca il match solo all’79’: Klara Bühl trova l’angolino con un preciso tiro rasoterra da fuori area.
Le tedesche controllano nel finale e portano a casa una vittoria preziosa, da difendere nel ritorno a Caen, dove cercheranno di vendicare la sconfitta contro la Francia nella semifinale della passata edizione.
Player of the Match: Klara Bühl
Spagna - Svezia 4-0
Sotto la guida delle nuove Ct Sonia Bermúdez per la Spagna e Tony Gustavsson per la Svezia, le due squadre si affrontano in una gara dominata dalle iberiche.
Bermúdez schiera Mapi León per la prima volta dal 2022 e lascia Jenni Hermoso in panchina. La Spagna, già vincitrice della Nations League, chiude il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Alexia Putellas e Clàudia Pina.
Nella ripresa la Svezia prova a reagire, ma senza successo. Nei minuti di recupero, Pina firma la doppietta personale e fissa il risultato sul 4-0 per la Spagna.
Player of the Match: Clàudia Pina