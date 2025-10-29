Finale di Women's Nations League 2025: Germania - Spagna

La Germania sfida le campionesse in carica della Spagna nella doppia finale di UEFA Women's Nations League﻿, in programma il 28 novembre e il 2 dicembre.

La Germania si è presa la rivincita sulla Francia, che l’aveva eliminata in semifinale nell’edizione 2023/24, conquistando così la finale contro la Spagna, vincitrice contro la Svezia. Francia e Svezia si sfideranno per il terzo posto nelle stesse date della finale.

Finale: Germania - Spagna

Precedenti: cinque vittorie per la Germania, una per la Spagna, tre pareggi.

La prima storica vittoria della Spagna contro la Germania è arrivata con l’1-0 dopo i tempi supplementari nella semifinale di UEFA Women’s EURO 2025 a Zurigo, grazie al gol di Aitana Bonmatí al 113'.

In precedenza, la Germania aveva vinto 1-0 nella finale per il bronzo olimpico del 2024 con un rigore di Giulia Gwinn al 65', e 2-0 nella fase a gironi di UEFA Women’s EURO 2022, pochi mesi dopo un pareggio per 1-1 in un torneo amichevole disputato anch’esso in Inghilterra.

Prima Gruppo A1

21/02/2025: Paesi Bassi - Germania 2-2

25/02/2025: Germania - Austria 4-1

04/04/2025: Scozia - Germania 0-4

08/04/2025: Germania - Scozia 6-1

30/05/2025: Germania - Paesi Bassi 4-0

03/06/2025: Austria - Germania 0-6

Semifinali

24/10/2025: Germania - Francia 1-028/10/2025: Francia - Germania 2-2 (tot: 2-3)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Lea Schüller 5, Selina Cerci 4, Klara Bühl 3, Laura Freigang 3, Giovanna Hoffmann 3, Linda Dallmann 2, Sydney Lohmann 2, Nicole Anyomi 1, Vivien Endemann 1, Sarai Linder 1, Sjoeke Nüsken 1, Elisa Senss 1, Cora Zicai 1

Women's Nations League 2023/24: terzo posto

Semifinale (Décines): Francia - Germania 2-1

Finale terzo posto (Heerenveen): Paesi Bassi - Germania 0-2

Finali precedenti

Coppa del Mondo FIFA Femminile

2007: 2-0 contro Brasile (Shanghai)

2003: 2-1dts. golden gol contro Svezia (Carson)

1995: 0-2 contro Norvegia (Solna)

UEFA Women's EURO

2022: 1-2dts contro Inghilterra (Londra)

2013: 1-0 contro Norvegia (Solna)

2009: 6-2 contro Inghilterra (Helsinki)

2005: 3-1 contro Norvegia (Blackburn)

2001: 1-0dts. golden gol contro Svezia (Ulm)

1997: 2-0 contro Italia (Oslo)

1995: 3-2 contro Svezia (Kaiserslautern)

1991: 3-1dts. contro Norvegia (Aalborg)

1989 (come Germania Ovest): 4-1 contro Norvegia (Osnabrück)

Olimpiadi

2016: 2-1 contro Svezia (Rio de Janeiro)

Statistica

Con il terzo posto conquistato nella prima edizione, la Germania si è qualificata per il torneo olimpico del 2024, dove ha poi battuto la Spagna nella finale per la medaglia di bronzo.

Highlights: Germania - Spagna 0-1 (dts)

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Spagna - Belgio 3-2

26/02/2025: Inghilterra - Spagna 1-0

04/04/2025: Portogallo - Spagna 2-4

08/04/2025: Spagna - Portogallo 7-1

30/05/2025: Belgio - Spagna 1-5

03/06/2025: Spagna - Inghilterra 2-1

Semifinali

24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0

28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot.: 0-5)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Clàudia Pina 6, Alexia Putellas 5, Esther González 4, Aitana Bonmatí 2, Athenea del Castillo 2, Laia Aleixandri 1, Mariona Caldentey 1, Lucía García 1, Patri Guijarro 1, Cristina Martin-Prieto 1, Salma Paralluelo 1, Alba Redondo 1

Women's Nations League 2023/24: campione

Semifinale (Siviglia): Spagna - Paesi Bassi 3-0

Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0

Precedenti finali

Coppa del Mondo FIFA femminile

2023: 1-0 contro Inghilterra (Sydney)

UEFA Women's EURO

2025: 1-1dts, 1-3rig. contro Inghilterra (Basilea)

UEFA Women's Nations League

2023/24: 2-0 contro Francia (Siviglia)

Statistica

Sonia Bermúdez ha preso il posto di Montse Tomé alla guida delle campionesse del mondo dopo la sconfitta della Spagna ai rigori contro l’Inghilterra nella finale di UEFA Women’s EURO 2025. Sotto la sua direzione, la Roja ha poi eliminato la Svezia in semifinale, segnando anche il ritorno in squadra di Mapi León e Jenni Hermoso.

Highlights: Spagna - Francia 2-0

Finale terzo/quarto posto: Francia - Svezia

Prima Gruppo A2

21/02/2025: Francia - Norvegia 1-0

25/02/2025: Francia - Islanda 3-2

04/04/2025: Svizzera - Francia 0-2

08/04/2025: Norvegia - Francia 0-2

30/05/2025: Francia - Svizzera 4-0

03/06/2025: Islanda - Francia 0-2

Semifinali

24/10/2025: Germania - Francia 1-0

28/10/2025: Francia - Germania 2-2 (tot: 2-3)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Sandy Baltimore 5, Clara Mateo 3, Grace Geyoro 2, Marie-Antoinette Katoto 2, Selma Bacha 1, Kadidiatou Diani 1, Elisa De Almeida 1, Melvine Malard 1

Women's Nations League 2023/24: seconda

Semifinale (Décines): Francia - Germania 2-1

Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Danimarca - Svezia 1-2

26/02/2025: Galles - Svezia 1-1

04/04/2025: Svezia - Italia 3-2

08/04/2025: Svezia - Galles 1-1

30/05/2025: Italia - Svezia 0-0

03/06/2025: Svezia - Danimarca 6-1

Semifinali

24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0

28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot: 0-5)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025

Filippa Angeldahl 3, Stina Blackstenius 3, Fridolina Rolfö 2, Kosovare Asllani 1, Magdalena Eriksson 1, Lina Hurtig 1, Johanna Rytting Kaneryd 1, Linda Sembrant 1

Women's Nations League 2023/24: terza del girone