Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Finale di Women's Nations League 2025: Germania - Spagna

mercoledì 29 ottobre 2025

Il 28 novembre e il 2 dicembre, la Germania sfida le campionesse in carica della Spagna, mentre la Francia affronta la Svezia per il terzo posto.

La finale della Women's Nations League 2025 sarà tra Germania e Spagna
La finale della Women's Nations League 2025 sarà tra Germania e Spagna

La Germania sfida le campionesse in carica della Spagna nella doppia finale di UEFA Women's Nations League﻿, in programma il 28 novembre e il 2 dicembre.

La Germania si è presa la rivincita sulla Francia, che l’aveva eliminata in semifinale nell’edizione 2023/24, conquistando così la finale contro la Spagna, vincitrice contro la Svezia. Francia e Svezia si sfideranno per il terzo posto nelle stesse date della finale.

Accoppiamenti fase finale

Finale

Andata: venerdì 28 novembre
Germania - Spagna

Ritorno: martedì 2 dicembre
Spagna - Germania 

Finale per il terzo posto

Andata: venerdì 28 novembre
Francia - Svezia 

Ritorno: martedì 2 dicembre
Svezia - Francia 

Orario e sedi da confermare

Semifinali

Ritorno: martedì 28 ottobre
Svezia - Spagna 0-1 (Göteborg, tot: 0-5)
Francia - Germania 2-2 (Caen, tot: 2-3)

Andata: venerdì 24 ottobre
Germania - Francia 1-0 (Dusseldorf)
Spagna - Svezia 4-0 (Malaga)

Finale: Germania - Spagna

  • Precedenti: cinque vittorie per la Germania, una per la Spagna, tre pareggi.
  • La prima storica vittoria della Spagna contro la Germania è arrivata con l’1-0 dopo i tempi supplementari nella semifinale di UEFA Women’s EURO 2025 a Zurigo, grazie al gol di Aitana Bonmatí al 113'.
  • In precedenza, la Germania aveva vinto 1-0 nella finale per il bronzo olimpico del 2024 con un rigore di Giulia Gwinn al 65', e 2-0 nella fase a gironi di UEFA Women’s EURO 2022, pochi mesi dopo un pareggio per 1-1 in un torneo amichevole disputato anch’esso in Inghilterra.

Germania

Prima Gruppo A1

21/02/2025: Paesi Bassi - Germania 2-2 
25/02/2025: Germania - Austria 4-1 
04/04/2025: Scozia - Germania 0-4 
08/04/2025: Germania - Scozia 6-1
30/05/2025: Germania - Paesi Bassi 4-0 
03/06/2025: Austria - Germania 0-6

Semifinali

24/10/2025: Germania - Francia 1-028/10/2025: Francia - Germania 2-2 (tot: 2-3)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Lea Schüller 5, Selina Cerci 4, Klara Bühl 3, Laura Freigang 3, Giovanna Hoffmann 3, Linda Dallmann 2, Sydney Lohmann 2, Nicole Anyomi 1, Vivien Endemann 1, Sarai Linder 1, Sjoeke Nüsken 1, Elisa Senss 1, Cora Zicai 1

Women's Nations League 2023/24: terzo posto

Semifinale (Décines): Francia - Germania 2-1
Finale terzo posto (Heerenveen): Paesi Bassi - Germania 0-2

Finali precedenti

Coppa del Mondo FIFA Femminile
2007: 2-0 contro Brasile (Shanghai)
2003: 2-1dts. golden gol contro Svezia (Carson)
1995: 0-2 contro Norvegia (Solna)

UEFA Women's EURO
2022: 1-2dts contro Inghilterra (Londra)
2013: 1-0 contro Norvegia (Solna)
2009: 6-2 contro Inghilterra (Helsinki)
2005: 3-1 contro Norvegia (Blackburn)
2001: 1-0dts. golden gol contro Svezia (Ulm)
1997: 2-0 contro Italia (Oslo)
1995: 3-2 contro Svezia (Kaiserslautern)
1991: 3-1dts. contro Norvegia (Aalborg)
1989 (come Germania Ovest): 4-1 contro Norvegia (Osnabrück)

Olimpiadi
2016: 2-1 contro Svezia (Rio de Janeiro)

Statistica
Con il terzo posto conquistato nella prima edizione, la Germania si è qualificata per il torneo olimpico del 2024, dove ha poi battuto la Spagna nella finale per la medaglia di bronzo.

Highlights: Germania - Spagna 0-1 (dts)

Spagna

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Spagna - Belgio 3-2 
26/02/2025: Inghilterra - Spagna 1-0
04/04/2025: Portogallo - Spagna 2-4 
08/04/2025: Spagna - Portogallo 7-1
30/05/2025: Belgio - Spagna 1-5 
03/06/2025: Spagna - Inghilterra 2-1

Semifinali

24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0
28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot.: 0-5)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Clàudia Pina 6, Alexia Putellas 5, Esther González 4, Aitana Bonmatí 2, Athenea del Castillo 2, Laia Aleixandri 1, Mariona Caldentey 1, Lucía García 1, Patri Guijarro 1, Cristina Martin-Prieto 1, Salma Paralluelo 1, Alba Redondo 1

Women's Nations League 2023/24: campione

Semifinale (Siviglia): Spagna - Paesi Bassi 3-0
Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0 

Precedenti finali

Coppa del Mondo FIFA femminile
2023: 1-0 contro Inghilterra (Sydney)

UEFA Women's EURO
2025: 1-1dts, 1-3rig. contro Inghilterra (Basilea)

UEFA Women's Nations League
2023/24: 2-0 contro Francia (Siviglia)

Statistica
Sonia Bermúdez ha preso il posto di Montse Tomé alla guida delle campionesse del mondo dopo la sconfitta della Spagna ai rigori contro l’Inghilterra nella finale di UEFA Women’s EURO 2025. Sotto la sua direzione, la Roja ha poi eliminato la Svezia in semifinale, segnando anche il ritorno in squadra di Mapi León e Jenni Hermoso.

Highlights: Spagna - Francia 2-0

Finale terzo/quarto posto: Francia - Svezia

Francia

Prima Gruppo A2

21/02/2025: Francia - Norvegia 1-0 
25/02/2025: Francia - Islanda 3-2
04/04/2025: Svizzera - Francia 0-2 
08/04/2025: Norvegia - Francia 0-2 
30/05/2025: Francia - Svizzera 4-0
03/06/2025: Islanda - Francia 0-2

Semifinali

 24/10/2025: Germania - Francia 1-0
28/10/2025: Francia - Germania 2-2 (tot: 2-3)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Sandy Baltimore 5, Clara Mateo 3, Grace Geyoro 2, Marie-Antoinette Katoto 2, Selma Bacha 1, Kadidiatou Diani 1, Elisa De Almeida 1, Melvine Malard 1

Women's Nations League 2023/24: seconda

Semifinale (Décines): Francia - Germania 2-1 
Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0 

Svezia

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Danimarca - Svezia 1-2
26/02/2025: Galles - Svezia 1-1
04/04/2025: Svezia - Italia 3-2
08/04/2025: Svezia - Galles 1-1
30/05/2025: Italia - Svezia 0-0 
03/06/2025: Svezia - Danimarca 6-1

Semifinali

24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0
28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot: 0-5)

Classifica marcatici Women's Nations League 2025

Filippa Angeldahl 3, Stina Blackstenius 3, Fridolina Rolfö 2, Kosovare Asllani 1, Magdalena Eriksson 1, Lina Hurtig 1, Johanna Rytting Kaneryd 1, Linda Sembrant 1

Women's Nations League 2023/24: terza del girone

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 29 ottobre 2025

Scelti per te

La Spagna conquista la Nations League
Live 28/02/2024

La Spagna conquista la Nations League

La Spagna batte 2-0 la Francia nella prima finale di UEFA Women's Nations League a Siviglia.
Come si sono conclusi i gironi?
Live 04/06/2025

Come si sono conclusi i gironi?

Oltre alla qualificazione di Francia, Germania, Spagna e Svezia si alla fase finale, conosciamo adesso anche promosse e retrocesse tra le leghe.
Tutti i risultati della fase a leghe
Live 20/05/2025

Tutti i risultati della fase a leghe

Scopri tutti i risultati delle partite della fase a leghe, che si è conclusa martedì 3 giugno.
Semifinali: Spagna e Germania in finale
Live 28/10/2025

Semifinali: Spagna e Germania in finale

Spagna e Germania si affronteranno nella finale di Women's Nations League dopo i successi rispettivamente contro Svezia e Francia.
Spagna e Germania vincono le gare di andata
Live 24/10/2025

Spagna e Germania vincono le gare di andata

La Spagna travolge 4-0 la Svezia mentre la Germania si impone 1-0 contro la Francia.
Sjögran reaches 200 in Sweden loss to Germany
Live 29/10/2014

Sjögran reaches 200 in Sweden loss to Germany

Therese Sjögran became only the third European to earn 200 caps as Sweden lost 2-1 to Germany, Lotta Schelin scoring a team record 73rd international goal.